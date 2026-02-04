¿Resfrío, gripe... o hay que preocuparse, doctor?

La infeliz coincidencia de la intervención del INDEC y una segunda rueda de desplome de los activos financieros argentinos suscita una pregunta de difícil respuesta: ¿cuánto afectará esa decisión de Javier Milei la reducción del riesgo país , indicador fundamental para la sustentabilidad de la deuda, y el relanzamiento de una actividad económica que repta desde hace demasiado tiempo?

Si bien el Banco Central siguió comprando divisas a buen ritmo y el dólar se mantuvo estable, los ADR argentinos –American Depositary Receipts, certificados espejo de acciones de empresas no estadounidenses que se negocian en Wall Street– cayeron ayer de manera generalizada y por segunda jornada consecutiva, con máximos de 5%. Así, el rojo de las cotizaciones más golpeadas se profundizó hasta casi un 10% en lo que va del mes.

En tanto, la bolsa de Buenos Aires perdió otro 0,7%, llevando el acumulado de febrero a -5,7%.

Por último, el sensible riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos básicos , lo que demora el objetivo del Gobierno de llevarlo por debajo de los 400 para quedar en condiciones de acudir al mercado a refinanciar vencimientos de deuda pública .

Captura de pantalla 2026-02-04 a la(s) 8.25.57p. m. Fuente: Ámbito.

¿Efecto INDEC, entonces? ¿ O pasa otra cosa que debería generar una preocupación incluso mayor?

Un mundo nuevo: el "índice del miedo"

La caída de los activos nacionales formó parte en los últimos días de una tendencia global.

Ni siquiera reportes de ganancias satisfactorios alcanzan para convencer a los inversores de que las empresas involucradas en masivas inversiones en inteligencia artificial (IA) no están metidas en una burbuja que está a punto de reventar. Eso explica que el índice de acciones tecnológicas de la bolsa de Nueva York se haya vuelto a desplomar ayer 1,5% y que el amplio S&P500 haya sumado una pérdida de 0,5% al 0,8% de la víspera.

Captura de pantalla 2026-02-04 a la(s) 6.29.03p. m. Fuente: MarketWatch.

Lo de la IA no sólo pega por el lado del temor a la burbuja, esto es a que las inversiones verdaderamente impresionantes que están realizando numerosas empresas no cumplan con las ganancias prometidas. Más profunda y más seria es la presunción de que la tendencia, de modo algo reñido con el punto anterior, podría comenzar muy pronto a arrasar con modelos de negocio enteros, reemplazables por esa nueva tecnología.

Entre otros, el caso de Thomson Reuters, el conglomerado dueño de la agencia de noticias líder en materia financiera, resulta elocuente. Sus acciones perdieron un cuarto de su valor en apenas una semana por la aparición de una herramienta de IA de la empresa Anthropic capaz de automatizar procesos legales. Hay que destacar que la revisión de contratos y el software de flujo de trabajo legal son el core business del gigante.

Captura de pantalla 2026-02-04 a la(s) 7.07.52p. m. Fuente: Yahoo Finance.

La última actualización de Claude Cowork, la IA de Anthropic, demostró el viernes ser capaz de realizar auditorías legales completas en cuestión de minutos y de detectar con gran precisión discrepancias impositivas a un costo mínimo en comparación con otros servicios hasta ahora equivalentes. ¿El trabajo se vuelve irrelevante?

El mundo está cambiando, demasiado aceleradamente, y es muy interesante que los mercados comiencen a preguntarse si muchas de las empresas que han concentrado tradicionalmente la atención de los inversores no están acaso condenadas a la extinción.

El llamado "índice del miedo", creado por la mayor bolsa de opciones y derivados del mundo, el Chicago Board Options Exchange (CBOE), para dar cuenta de la volatilidad esperada para el índice S&P500 en un horizonte de 30 días, se disparó 20% en apenas dos ruedas.

Estamos ingresando en una era en la que muchas de las certezas de siempre nos abandonarán sin remedio.

¿Lo de afuera es sólo un resfrío o una gripe pasajera que siempre afecta a ese país sin defensa que es la Argentina? ¿O hay que empezar a pensar la posibilidad de un contagio más importante?

¿Efecto INDEC? No todavía

Sería prematuro encender las alarmas por la situación internacional porque, de hecho, con lo nuestro tenemos de sobra.

Llama la atención la diferencia de la caída de los activos externos –no sólo estadounidenses– y argentinos. Más allá de que los locales sean mucho, pero mucho más volátiles por la poca profundidad de los mercados nacionales y por los avatares de nuestra crisis permanente, algo pareciera haber de específico en el castigo de los últimos días.

¿Se trata de la intervención del INDEC o, en otras palabras, el nacimiento del INDEC M(ilei)?

Captura de pantalla 2026-02-04 a la(s) 8.17.05p. m.

Analistas y traders con los que conversó desPertar señalaron que el balazo que Milei y Toto Caputo se pegaron en los pies al suspender la aplicación de la nueva metodología de medición de la inflación está impactando en alguna medida, pero estimaron que podría tener un impacto más importante a lo largo del tiempo.

A algunos de los consultados aún no les parece propio incluso hablar de "intervención", dado que confían en que las estadísticas sigan siendo, al menos, coherentes con la metodología que se ha decidido sostener.

Yo, sin dudarlo, sí califico lo ocurrido como una nueva intervención. Esto es así por varias razones:

La nueva metodología, basada en patrones de consumo de 2017 y 2018 –y ya no en los vetustos de 2004 y 2005– estuvo lista para ser aplicada en junio de 2024, pero el Gobierno meloneó la cuestión varias veces . Primero, para ocultar el impacto de los violentos tarifazos de ese año; luego, para que el IPC no empeorara en la previa de las elecciones legislativas; ahora para ponerles sordina a los aumentos de servicios públicos que vienen y consolidar –y agravar– la licuación de jubilaciones, salarios de estatales y, más en general, todos los ingresos populares .

. Primero, para ocultar el impacto de los violentos tarifazos de ese año; luego, para que el IPC no empeorara en la previa de las elecciones legislativas; ahora para ponerles sordina a los aumentos de servicios públicos que vienen y . Lo anterior apunta a asegurar el superávit fiscal y a convertir el atraso de dichos ingresos en un ancla inmoral contra la inflación.

contra la inflación. Así, Milei decidió interferir en un proceso técnico largamente preparado por el INDEC y comprometido con el FMI. A propósito, ¿qué dirá la misión que llegará en los próximos días al país para auditar al Gobierno?

Sumado a lo anterior, el Presidente sometió al instituto a sus designios e impuso el mantenimiento de un método insatisfactorio de medición, que subestima la inflación y la pobreza , y sobreestima la recuperación de los salarios y las jubilaciones.

, y sobreestima la recuperación de los salarios y las jubilaciones. Todo, claro, aun al costo político de precipitar la renuncia de Marco Lavagna . Para peor, Caputo admitió haber recibido de este y de su sucesor, Pedro Lines , información estadística secreta. Eso, como te conté ayer, significa la admisión de un delito y una erosión mayor de la credibilidad de Lines , quien no sólo ascendió en virtud de una trapisonda, sino que habría debutado con una violación de la ley.

. Para peor, Caputo admitió haber recibido de este y de su sucesor, , información estadística secreta. Eso, como te conté ayer, significa , quien no sólo ascendió en virtud de una trapisonda, sino que habría debutado con una violación de la ley. Por último, Caputo señaló ayer que la reforma no le gusta al Presidente, por lo que no se aplicará nunca y se elaborará una nueva, seguramente a medida de su manera de presentar la realidad.

¿Cómo no afirmar que el INDEC está intervenido?

El mercado elige creer

Proyecciones nuevas de consultoras privadas parecen confirmar un runrún que ha ido creciendo: el nuevo IPC podía arrojar para enero un número superior al 3%, lo que habría constituido un desastre político para Milei y Caputo, cuya política antiinflacionaria parece ahora centrarse en el ocultamiento y el engaño.

Como sea, por ahora y sólo por ahora, el mercado elige creer y, de hecho, los títulos atados al CER –la inflación– sostuvieron su cotización.

Si los efectos de la segunda intervención del sistema estadístico se verán con el tiempo, otros elementos están pesando en el ánimo de los inversores.

Uno, la recuperación reciente de la mayoría de los activos nacionales, lo que justifica una toma de ganancias. Sin embargo, caídas del 5, el 8, el 12 o hasta más del 30% son demasiado grandes como para que las explique la realización de beneficios.

¿Entonces?

¿Empresas valiosas en una economía sin valor?

Entonces, las acciones son fracciones de propiedad de empresas que se desempeñan en el mercado argentino. Compañías mayormente ligadas al mercado internacional aparte –por caso, las petroleras que explotan Vaca Muerta, las mineras o gigantes que hacen negocios en varios países–, el valor de las demás termina dependiendo en última instancia del vigor de la economía. Y es en este punto que la mileinomía pierde como en la guerra.

Bancos, telefónicas, distribuidoras de electricidad, constructoras, desarrolladores inmobiliarios, supermercados, industrias de productos de consumo básico, y tantos otros sectores no encuentran fundamentos para sostener y prolongar una recuperación de su valor en un contexto de actividad fría, consumo en niveles mínimos y –sumo el affaire del INDEC– decisión política de sostener el atraso de los salarios y las jubilaciones frente a otros precios, notablemente los de los servicios públicos a los que se les van eliminando los subsidios.

Volvamos a lo ocurrido con los ADR, esto es las acciones argentinas que cotizan en Wall St: ¿cuáles se cuentan entre las principales castigadas en los primeros días de este mes difícil de leer?

Captura de pantalla 2026-02-04 a la(s) 8.15.18p. m.

De mayor a menor, más allá de Globant –un caso aparte, con una caída de 9,7%–, Telecom –9,3%–, Edenor –9,2%–, Banco Supervielle –6,4%–, BBVA Argentina –5,8%–, Banco Macro –4,9%–, Cresud –4,4%–, Grupo Galicia –4,3%–, etcétera. Como te dije, telefónicas, distribuidoras de luz, bancos, bienes raíces… Es la economía real.

Por el otro lado, los ADR que zafaron de la tormenta de febrero son Tenaris y Ternium, empresas del supertrasnacionalizado grupo Techint, e YPF.

No puede haber empresas valiosas es una economía que no vale nada.

Mientras el Círculo Rojo no asuma que no hay futuro –tampoco para él– sin trabajo de calidad, salarios dignos y consumo robusto, o mientras finja demencia hasta que obtenga de Milei las reformas desmesuradamente favorables a sus intereses que este le asegura, cualquier recuperación tendrá patas cortas.

Acaso recién en ese momento ese segmento crucial de la Argentina no elegirá creer fanáticamente y reparará en la gravedad de lo ocurrido, otra vez, con el INDEC.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.