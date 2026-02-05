Con el aval de Javier Milei, Santiago Caputo impulsa otra guerra contra periodistas y medios opositores

Con el respaldo explícito del presidente Javier Milei , el asesor Santiago Caputo dio inicio a un capítulo más en su guerra narrativa contra los medios de comunicación y periodistas opositores, al presentar la Oficina de Respuesta Oficial . Se trata de una nueva área digital que estará bajo su control político, y con la que buscará profundizar la batalla cultural de cara a las elecciones del 2027.

La flamante oficina estará dentro de la órbita de la Dirección de Comunicación Oficial , que desde el inicio de la gestión venía administrando otras cuentas digitales como la Oficina del Presidente , Casa Rosada y Vocería Presidencial . Todas ellas serán manejadas por Juan Pablo Carreira , más conocido en el ecosistema libertario como Juan Doe , por su seudónimo en Twitter.

Se trata de uno de los integrantes más importantes de la mesa del Salón Martín Fierro , ubicado en el primer piso de Balcarce 50 , donde el asesor presidencial tiene su principal base de operaciones. Copiado de una cuenta de Twitter que el gobierno de Donald Trump lanzó el mes pasado, el oficialismo busca responder de manera rápida a información que considere engañosa o parcial.

Quienes conocen el perfil de Caputo y su equipo advierten sobre una escalada de tensión con periodistas y medios de comunicación que, muy probablemente, irá escalando a medida que se acerquen los comicios en los que Milei buscará su reelección.

La relación del Gobierno con el periodismo se ha caracterizado por enfrentamientos constantes, que tuvieron una suerte de pausa tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en septiembre, donde el Presidente bajó su tono agresivo y se resguardó en un lenguaje más institucional.

De hecho, previo a aquél cambio en la estrategia de comunicación, el por entonces vocero Manuel Adorni había estrenado Fake, 7, 8, un streaming propio con el que buscaba refutar a los programas de televisión, radio y portales web que difunden noticias negativas para el Gobierno.

La última emisión del programa de Youtube fue en septiembre del año pasado, dos meses antes que el vocero sea ascendido a jefe de Gabinete. Desde ese entonces, hasta ahora, las desmentidas y versiones oficiales corrían por cuenta de cada ministro o secretario, pero desde ahora quedarán todas concentradas en la Oficina de Respuesta Oficial.

Según pudo saber Letra P, Carreira utilizará el mismo método que aplicó para las demás cuentas que controla. Es decir, antes de cada publicación hay un chequeo con las áreas involucradas, que pueden ir desde el Ministerio de Economía hasta la cartera de Capital Humano.

Santiago Caputo tomó como modelo una cuenta de la Casa Blanca

La creación de la nueva oficina digital se inscribe, también, en la decisión del Ejecutivo de eliminar la pauta publicitaria del Estado, algo que el propio ministro coordinador destacó en las últimas horas en sus redes sociales. Con ambas iniciativas, una de ellas impulsada al inicio de la gestión, la Casa Rosada buscó, según ellos mismos difundieron, terminar con un "financiamiento espurio" para la circulación de fake news.

Por esa razón es que la cúpula violeta profundizó su estrategia de desmentidas activas que, muy probablemente, tendrán como blanco a periodistas críticos del modelo económico del mileísmo.

Fascistas_balcon_28 Juan Pablo Carreira, junto a otros tuiteros como Gordo Dan, Agustín Romo y El Pasante.

Antes de su presentación, Caputo ideó y construyó la cuenta tomando como modelo al trumpismo, que en el incio de este año lanzó Rapid Response 47.

La primera desmentida de la nueva oficina oficial fue a una nota del diario Clarín.