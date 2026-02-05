Docentes rechazaron el 2% de aumento que ofreció Axel Kicillof y ¿peligra el inicio de clases?

El gobierno de Axel Kicillof ofreció este jueves un aumento salarial de 2% para febrero a docentes y estatales bonaerenses, pero la propuesta fue rechazada por todos los gremios . Los sindicatos lo consideraron insuficiente y exigieron una mejora que supere la inflación. La negociación pasó a un cuarto intermedio que tensiona el inicio de clases previsto para el 2 de marzo.

La brecha entre la oferta oficial y el reclamo gremial es significativa. Según pudo saber Letra P, los sindicatos llevan a la mesa paritaria un piso mínimo de 8% para recuperar poder adquisitivo de la pérdida sufrida el año pasado. Además, los gremios insisten en cambiar la lógica de las negociaciones : en lugar de acuerdos largos que pierden contra la inflación, reclaman actualizaciones bimestrales. La próxima reunión está prevista para el 12 o 13 de febrero, después de la movilización que los gremios organizaron para el 11 contra la reforma laboral del gobierno nacional.

El rechazo ocurre después de un 2025 complicado para los trabajadores bonaerenses. Como ya publicó Letra P , la inflación del año pasado trepó a 31,5% mientras que el gobernador otorgó apenas un 25,9% de aumento. Esa pérdida acumulada presiona ahora sobre las negociaciones de 2026 y explica el endurecimiento de las posiciones gremiales.

El conflicto paritario pone en riesgo un dato político clave para Kicillof: el gobernador acumula seis años consecutivos sin paros docentes al inicio de clases. Ese récord le permitió diferenciarse de la conflictividad laboral que atravesó al gobierno nacional y construir un vínculo sólido con las cúpulas sindicales. Perder ese logro a menos de un mes del comienzo del ciclo lectivo implicaría un golpe significativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATEBuenosAires/status/2019477949938839910?s=20&partner=&hide_thread=false ATE Buenos Aires rechazó por insuficiente la propuesta salarial del gobierno provincial pic.twitter.com/e5QH3rs0Jy — ATE Buenos Aires (@ATEBuenosAires) February 5, 2026



El rechazo no se limitó a los docentes. Los gremios de trabajadores estatales encuadrados en la Ley 10.430 también rechazaron la oferta del 2% en una reunión virtual separada. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) coincidieron en que la propuesta no alcanza para frenar el deterioro salarial.

Calendario corto

El calendario político quedó comprimido. El 11 de febrero los gremios movilizan contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. El 12 o 13 volverán a sentarse con el gobierno provincial. Y el 2 de marzo arranca el ciclo lectivo. En menos de cuatro semanas, Kicillof debe cerrar un acuerdo que evite el conflicto o asumir el costo de romper su récord histórico.

La provincia enfrenta restricciones fiscales por la caída de la recaudación y el recorte de transferencias nacionales, según argumenta el gobierno bonaerense. Pero los gremios que siempre acompañaron políticamente a Kicillof ahora exigen que la restricción presupuestaria no se traduzca en pérdida de salario real. La negociación se reanudará la semana próxima con una brecha de seis puntos porcentuales y un plazo cada vez más ajustado.