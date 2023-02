La mesa del 5x3 del FdT tiene los primeros cartelitos

“Tuvimos una charla anoche con el Presidente para colaborar con él para ordenar el Frente para las próximas elecciones, dado que ha convocado a una mesa política, que pretendemos que sea nacional y representativa de todos los sectores y que tenga una actitud positiva para que pueda contener a la mayoría de los argentinos”, relató Quintela este martes en El Destape Radio. “En la cena no le pedimos nada en particular, sino que cada uno dio su punto de vista, en el que coincidimos en que hay que hacer un esfuerzo enorme por la unidad porque la ciudadanía no nos va a perdonar si no generamos una propuesta firme para ir a las PASO”, completó el gobernador.

Sin el listado de invitados completo, el temario es aún más difuso. Como contó Letra P, mientras la Casa Rosada pretende circunscribir el debate asambleario al diseño de una estrategia electoral, el kirchnerismo entiende que se debería habilitar a discutir el rumbo del Gobierno. Por lo pronto, ya avisó que llevará a la mesa la "proscripción" que acusa Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Justicia para que la coalición acuerde una posición común. Una de las opciones es que salga un comunicado después de la cumbre en apoyo a la vicepresidenta. El cristinismo viene calentando la previa con un clamor, por ahora silvestre, bajo el eslogan CFK 2023.

Con la celebración K, Massa planteó la semana pasada que Fernández debe confirmar si aspirará a buscar su reelección. Sus socios del FdT sostienen que la indefinición presidencial impide un ordenamiento orgánica para pensar en unas primarias. Con excepción del albertismo, no hay muchos defensores de la idea de que el Presidente compita en unas PASO.