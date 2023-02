Los dos Wados

A 72 horas de que se reúna la primera mesa del Frente de Todos en el PJ Nacional, las invitaciones no salieron de la Casa Rosada, pero el operativo “Bajar los decibeles” sigue en pie: después de desayunar con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos el sábado, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, volvió este lunes a compartir escenario con un colega del gabinete, algo que no ocurría desde que trascendió su malestar por haber quedado fuera de una reunión con Luiz Inácio Lula da Silva, parte del guión del último capítulo del culebrón de la interna del Frente de Todos. En la Casa Rosada lo confirmar como uno de los representantes que Cristina Fernández de Kirchner enviará a la cumbre de la coalición, algo con lo que se especulaba desde antes que retomaran el diálogo el Presidente con su funcionario. En el Instituto Patria no confirman el nombre de otro embajador.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

De Pedro no sólo sentó a la mesa en el CCK a su par Gabriel Katopodis (Obras Públicas), sino también a un contingente de gobernadores del Concejo Federal de Inversiones (CFI): estuvieron Eugenio Quiroga (vicegobernador de Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Perotti (Santa Fe) y Sergio Uñac (San Juan). También estuvo la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. El santafesino y el sanjuanino vienen manteniendo una relación distante con la Casa Rosada, al abrazar la agenda K judicial en avanzar con el juicio político a la Corte.

A contramano del resto de la administración albertista, De Pedro viene compartiendo actividades con Perotti. El jueves pasado visitó la provincia para un acuerdo de asistencia financiera en el marco del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, (FFFIR), la apertura de una dependencia de Migraciones y abrió la billetera para entregar 600 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a asistir y apoyar a los productores afectados por la sequía. Poco después, Perotti se cruzó con Aníbal Fernández por la nueva crisis de Seguridad en Rosario y, en una jugada que puede agitar aún más el caldeado tablero del peronismo santafesino, la Casa Rosada confirmó que Agustín Rossi, enfrentado con el gobernador en su pago chico, será el nuevo jefe de Gabinete a partir del miércoles.

¿El marco para semejante convocatoria de gobernadores en el CCK? La firma de un acuerdo con la compañía nacional de agua de Israel, Mekorot. En ese país, precisamente, el dirigente camporista inició en abril del año pasado el peregrinaje en el exterior con vistas de empezar a instalar una candidatura doméstica. Fue acompañado por un grupo de mandatarios provinciales. Al tomar el micrófono este lunes, habló casi como un presidenciable. “Tenemos que sacar del ruido la discusión política diaria para poder discernir los temas centrales que van a ser el futuro de la producción, el trabajo, la vida de los argentinos y argentinas”, destacó sobre el manejo del recurso natural que los congregó.

De Pedro, que en su momento encabezó la crisis de las renuncias que no fueron, luego de la derrota en las PASO 2021, suele participar poco de la agenda del resto del gabinete. Katopodis, uno de los pilares que alimenta el plan ReivindicAr con el que Fernández está de virtual campaña, es una excepción: el 20 de enero estuvieron juntos para presentar un inicio de obras para convertir en autopista la ruta 5 entre Suipacha y Mercedes, el pago de De Pedro. La regla es otra: el jefe de Estado reveló hace justo una semana, al otro día de ceder a la presión y convocar a la mesa del FdT, que hacía meses que no hablaba con su ministro del Interior. “No voy a dedicar un segundo a la interna. Sé con quién puedo gobernar y con quién no; y yo gobierno con los que puedo gobernar”, fue el reproche. No hubo ninguna respuesta desde el Instituto Patria.

El fin de las hostilidades rindió sus frutos. el Presidente y su funcionario volvieron a hablar el sábado. “Fue un encuentro positivo acordado entre los dos. Hablaron francamente y ambos quedaron conformes. Acordaron trabajar para seguir potenciando la gestión con eje en resolver los problemas de la gente”, fue el mensaje de pax repetido en la Casa Rosada. De Pedro venía bajando los ánimos, en sintonía con la tregua sellada. Después del ultimátum de Victoria Tolosa Paz (“¿Estás adentro o afuera”?), el ministro llamó “a dejar las discusiones internas de lado” y “poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo”. Ahora, De Pedro regresará a la sede Justicialista de Matheu 130, un edificio que conoce muy bien desde que oficiaba de apoderado del PJ.

También podés leer Kaballo de Troya: el clamor CFK 2023 invadirá la mesaza de Alberto

n plena tregua y, como el que avisa no traiciona, como adelantó Letra P, el cristinismo está instalando la idea de poner sobre la mesa del FdT del jueves la “proscripción” de CFK. Este lunes levantó la mano Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes. “Creo que hay que repensar eso de que Cristina está proscripta. Hay una clara intención del partido judicial y de un sector del Poder Judicial, que es el brazo ejecutor de la oposición, que avala los intereses de un grupo de empresarios y van en contra de las mayorías, que es lo que representa Cristina”, planteó. Se sumó así al coro que comenzó el sábado otro camporista, el senador Mariano Recalde, para condicionar el temario a debatir el jueves.