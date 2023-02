Sin gestión no hay campaña: Massa va a la mesa en busca de blindaje político

Si la convocatoria de Fernández en aquel hilo de Twitter hablaba de una mesa para discutir cuestiones electorales, el mensaje central del massismo será algo así como “sin logros de gestión, no hay campaña”. Y para conseguirlos, especialmente en lo que tiene que ver con el rumbo económico y la inflación, hace falta ordenar primero la interna de la coalición o, por lo menos, reducir al mínimo su exposición pública.

En el Frente Renovador hay mucha cautela a la hora de hablar de candidaturas en la previa al encuentro del jueves. Luego de que trascendiera que la semana pasada el propio Massa le dijo a AF que defina “rápido” si va a ser candidato o no, hoy los dirigentes del massismo se aferran al libreto de que para hablar de cuestiones electorales todavía falta mucho y que nada es posible si no se “cuida” la gestión económica, sacudida por una inflación que no decrece al ritmo de lo esperado y que todavía mantiene niveles incompatibles con un proyecto presidencial, según repiten algunas voces de la mesa chica política del FR.