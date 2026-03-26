Río Negro: Walter Cortés va por todo y lleva su partido a la pelea provincial

El intendente de Bariloche , Walter Cortés , comienza a proyectar su Partido Unión y Libertad (PUL) hacia afuera de la ciudad cordillerana, un movimiento político que abre interrogantes por las posibles alianzas con actores de otras latitudes de la provincia y que sugiere un distanciamiento con el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , hasta ahora aliado electoral.

Según pudo saber Letra P , el espacio que tiene sus raíces en el peronismo sindical eligió comunicar la nueva estrategia en un multitudinario acto llevado a cabo en las instalaciones de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio (AMEC), un gremio que el jefe comunal condujo por más de tres décadas. Un cónclave político que, además de Cortés, tuvo como protagonista al presidente del Concejo Deliberante y titular del PUL, Gerardo Del Río .

Fuentes cercanas al intendente aseguran que esta proyección solo tiene dos caminos y ambos conducen a un distanciamiento con Weretilneck. Por un lado, hablar de una proyección provincial despega a Cortés de la estructura del mandatario rionegrino, con quien compartió alianaza para las elecciones legislativas de 2025. Por otro, si ese no es el objetivo central, la relación con el gobernador también se verá desgastada, ya que el jefe comunal saldría a disputarle votos en diferentes regiones de la provincia.

El acto realizado el viernes pasado tuvo asistencia netamente localista. Sin embargo, la prioridad fue aceitar el discurso de que el PUL es un partido provincial y que, tras consolidarse como fuerza política en Bariloche, ahora es necesario proyectar un camino por fuera de la principal ciudad turística de la Patagonia .

Pese a que el evento congregó alrededor de 1.000 personas, su realización no tuvo difusión ni trascendió en la prensa local. Entre los participantes estuvieron los principales funcionarios y segundas líneas de la gestión de Cortés, además de dirigentes y afiliados del aparato sindical de Comercio, que en los últimos dos años nutrió la estructura estatal en las seis delegaciones municipales.

Gerardo del Río, el elegido de Cortés

Del Río es sin dudas uno de los hombres de más confianza de Cortés. Además de presidir el partido que quiere proyectarse a la provincia, fue su único alfil en el Concejo durante la intendencia de Gustavo Gennuso y, tras la llegada de Cortés al gobierno, preside del cuerpo deliberante.

Se trata de uno de los tres ediles que tiene el PUL, y el único que cuenta con experiencia legislativa, ya que Tomás Hercigionja y Mari Coronado no provienen de la política. Por eso, su tarea en el cuerpo deliberante se transforma en un constante desafío para la negociación con los otros bloques.

1803_1716562670 Gerardo Del Río, el elegido por Cortés para la expansión del PUL en Río Negro.

Además, tiene un fuerte arraigo en los barrios populares de la ciudad, la principal base electoral de la gestión. Por estas horas enfrenta una discusión central en el Concejo Municipal, donde el proyecto oficialista para licitar la gestión de residuos ya recibió un abanico de críticas.

Un vínculo lastimado

El punto de inflexión que desterró la confianza política entre el intendente y el gobernador fue la mala performance que mostró la alianza Juntos Defendemos Río Negro en Bariloche, donde quedó tercera. Desde momento, funcionarios de ambas administraciones destacan la existencia de un buen vínculo institucional, aunque aseguran que la relación política quedó dañada.

La última muestra de tensión entre los dos dirigentes se dio a principios de marzo, durante la primera fecha del mundial de motocrós que se disputó en la ciudad andina. El acontecimiento deportivo, sin precedentes locales, movilizó al sector turístico y contó con una participación activa del Emprotur y la municipalidad.

En un video publicado en Instagram, Alberto Weretilneck felicitó por la organización de ese evento a la Federación de Empresas y Entidades Bariloche y a la Agencia de Turismo Río Negro. En la misma publicación, el intendente retrucó: “Y a la Municipalidad y Emprotur”. Ante la sorpresa por el comentario en público, en el entorno del gobernador dejaron entrever que la omisión de ambas entidades fue deliberada: "No era sano" seguir cerca del jefe comunal, el distanciamiento "en algún momento iba a pasar", le dijeron a Letra P.