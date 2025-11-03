La corista Tamagno vs. el técnico Torres: el ascenso de Diego Santilli reabre la discusión por una banca

Tamagno-Torres

A pocas horas de conocerse la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, se reabrió la discusión sobre quién debe ocupar su lugar: si sube una posición toda la lista tal como está y accede una mujer a esa banca o, por la ley de paridad de género, ingresa el siguiente varón en la lista.

En este caso, la disputa se da entre Ana Tamagno, 18 de la lista de La Libertad Avanza, y Rubén Torres, el 19. La mujer es corista en la banda de rock de Javier Milei y tuvo su día de fama en el recital que el Presidente ofreció en el Movistar Arena, ocasión en la que además presentó su libro. Torres es un hombre de perfil técnico, economista, de trabajo territorial en Ezeiza y con terminal política en Sebastián Pareja, el jefe libertario en Buenos Aires.

Ana Tamagno, la corista de Javier Milei Tamagno, que fue número 18 en la lista de LLA por Buenos Aires, nació en Dolores y fue docente de Lengua y Literatura en escuelas de la provincia. Militante libertaria, también es actriz y cantante. Integró el elenco del musical “Drácula” hace más de 20 años y actualmente es corista de la banda de rock de Milei. Cantó en 2024 cuando el Presidente dio su primer show musical y tomó mayor trascendencia hace algunas semanas cuando dio un paso al frente para cantar a dúo con el primer mandatario.

Embed Tamagno tiene 43 años, es esposa del periodista Marcelo Duclós, biógrafo de Milei, y contó públicamente que conoció las ideas del Presidente gracias a sus alumnos. Tiene origen radical, pero hace ya un tiempo se incorporó a LLA. El mandatario también la eligió como editora de su libro “La construcción del milagro”, presentado en el último tramo de la campaña electoral.

Tamagno es cercana al círculo íntimo de Milei. Además de ser la esposa de Duclós tiene excelente relación con Lilia Lemoine y Bertie Benegas Lynch (quien además es su compañero de banda). Su posible desembarco en el Congreso fue festejado por uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Santiago Caputo. El secretario de Culto y Civilización y diputado provincial electo Nahuel Sotelo celebró la noticia en redes sociales. Rubén Torres, un alfil de Sebastián Pareja Torres es militante del espacio libertario de Ezeiza y responde políticamente a Pablo López, dirigente local cercano a Pareja, el jefe del partido en la provincia. Desde 2022, ambos dirigentes construyeron una estructura territorial para expandir la presencia de LLA en Buenos Aires, con el aval de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Torres Pareja Rubén Torres y Sebastián Pareja. El joven de Ezeiza podría reemplazar a Diego Santilli. Es economista y dirigente político del sur del conurbano que forma parte del Consejo Consultivo de Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, dirigido por otra dirigente territorial parejista que ingresará al Congreso el 10 de diciembre: Miriam Niveyro. Torres también es miembro del Foro Alberdiano Internacional.

