Alejandro Lew, el nuevo Quirno de Toto Caputo: BCRA, Alberto Fernández y la polémica de los surtidores secos

Vuelve a sumarse al equipo económico tras su paso por YPF y la entidad financiera. Perfil técnico y un pasado que el massismo le sigue reprochando.

Letra P
Por Guillermo Villarreal
Alejandro Lew, el elegido de Toto Caputo para la Secretaría de Finanzas

Alejandro Lew, el elegido de Toto Caputo para la Secretaría de Finanzas

El ministro de Economía Toto Caputo eligió a Alejandro Lew como su nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno. Exfuncionario del BCRA durante la gestión de Alberto Fernández, regresa al equipo económico tras su paso por YPF, en medio de tensiones fiscales y de críticas del massismo por la polémica de los surtidores secos.

Toto Caputo con y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, debaten sobre la urgencia de acumular reservas.
Luisito y el Lobo

Caputo promete que acumulará reservas, aunque el agro adelantó ventas y no habrá lluvia de dólares

Por  Lorena Hak

“Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como director y vicepresidente segundo del BCRA. Anteriormente se desempeñó como cfo de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. ¡Bienvenido Ale al equipo!”, escribió Caputo en su cuenta de X.

El nombramiento de Lew cierra varios días de vacancia en la Secretaría de Finanzas, tras la salida de Quirno, uno de los primeros funcionarios de confianza de Caputo en Economía. Su llegada busca reforzar la coordinación técnica de la política de deuda y las licitaciones en pesos, en un contexto de tensión fiscal y señales contradictorias desde el mercado.

Uno del equipo de Toto Caputo

Lew ya había integrado el equipo de Caputo en los primeros meses de gestión, cuando ocupó la vicepresidencia segundo del BCRA. Su salida fue formalizada en julio pasado, tras presentar la renuncia al cargo que actualmente ocupa Baltasar Felipe Romero Krause.

Desde entonces, su nombre sonaba como posible reemplazo de José Luis Daza en Política Económica, aunque finalmente regresó por la vía de Finanzas.

Antes de su paso por la función pública, Lew construyó una extensa carrera en el sector financiero internacional: fue ejecutivo del JP Morgan en Nueva York, donde se especializó en mercados emergentes y capitales, y ocupó cargos directivos en HSBC Bank Argentina, 360° Energy y Genneia. Perfil técnico, bajo perfil político: una combinación que encaja en la lógica del gabinete de Caputo.

La herencia del escándalo de la nafta

El regreso de Lew al primer plano no está exento de polémica. En el entorno del exministro Sergio Massa lo acusan de haber sido responsable del faltante de combustible durante las últimas semanas de la campaña presidencial de 2023, un episodio que -según interpretan- influyó en la derrota electoral de Unión por la Patria.

El diputado Miguel Ángel Pichetto fue uno de los que puso nombre y apellido al supuesto culpable: “El directivo de YPF mandó a reparar las refinerías durante todo el período de la campaña. Inteligente el hombre... lo hizo ganar a Milei”, ironizó durante el debate por la ley ómnibus en el Congreso.

Nafta combustible falta
Filas de automóviles frente a las estaciones de servicio

Filas de automóviles frente a las estaciones de servicio

Según fuentes del massismo, la crisis se originó cuando Lew, entonces director financiero de YPF, decidió avanzar con el cierre temporal de las refinerías de Luján de Cuyo y La Plata sin contar con los dólares necesarios para importar combustible.

La escasez, entre el 27 y el 31 de octubre de 2023, se convirtió en símbolo del agotamiento del modelo económico oficialista.

Lew fue desplazado de su puesto en la petrolera estatal a fines de noviembre de ese año, por pedido directo del Ministerio de Economía. Sin embargo, pocos meses después volvió al sector público de la mano del equipo que actualmente conduce la política económica nacional.

La tarea inmediata

Su primera misión al frente de Finanzas será liderar una licitación clave de deuda en pesos, con vencimientos por más de diez billones. Según la consultora Equilibra, el resultado marcará si el Gobierno mantiene la línea de descompresión monetaria iniciada en octubre o endurece nuevamente las condiciones financieras.

Analistas del mercado, como Ricardo Delgado (Analytica), advierten que el desafío de Lew será “ratificar la política de baja de tasas para recuperar crédito y actividad hacia fin de año”. Una tarea técnica con implicancias políticas que se sentirán en toda la economía.

El regreso del exejecutivo de YPF y exdirector del BCRA a la mesa chica del Ministerio de Economía lo devuelve al centro de decisiones que definen la estrategia financiera del Gobierno.

En un contexto de licitaciones críticas y tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lew vuelve a un terreno que conoce bien: el de los números, la deuda y el poder.

Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Bertie Benegas Lynch durante el debate del Presupuesto. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2026: Quirno prometió sumar reservas y negó exigencias de Estados Unidos

El exsecretario de Finanzas celebró el apoyo de Trump y prometió que aumentará el patrimonio del Banco Central. Negocian dictamen con gobernadores.
Toto Caputo y Pablo Quirno, el nuevo timón de la diplomacia de Javier Milei. 
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Quirno es Caputo, pero más Toto: la única política exterior es el salvataje de Estados Unidos

Reacomodo total del tablero. El equipo económico toma la Cancillería y subordina la diplomacia a la lógica de los mercados y al poder financiero global.

TODO ROTO

Voceros de guerra: intendentes y ministros van al choque contra CFK mientras Kicillof hace silencio

GOBIERNO EN REFACCIÓN

Martín Menem se fortalece con los cambios en el Gabinete y se garantiza la presidencia de Diputados

DIGITALES VS. TERRITORIALES

La corista Tamagno vs. el técnico Torres: el ascenso de Santilli reabre la discusión por una banca

