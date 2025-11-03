Entre Ríos: el Milei del campo causa furor en las redes y vive en Gualeguay

Diego Barreto, un peón rural de Entre Ríos, que se volvió viral por ser el "mini Milei". (Foto: Ahora.com.ar)

Un peón de campo de Entre Ríos se hizo viral en redes sociales por su increíble parecido físico con Javier Milei. Diego Barreto, de Gualeguay, sube videos a Instagram durante su jornada laboral y los “musicaliza” con discursos del Presidente. El joven es casi un calco del mandatario y juega con esa similitud para difundir su contenido en redes sociales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mileiii.gualeyo040 (@mileiii.gualeyo040) En la provincia, sus videos circularon rápidamente en los últimos días y todos están detrás de este enigmático personaje que aún no ha tenido contacto con la prensa, a pesar de que varios medios han intentado localizarlo. Su último video, subido a la cuenta @mileiii.gualeyo040 fue dedicado a los camioneros y al cierre de esta nota tiene 138 mil vistas.

El mini Javier Milei El primer video “jugando a ser Milei” lo subió el 16 de abril de 2024. Allí, el joven es “entrevistado” por una compañera que lo presenta como “el presidente Milei”. El joven responde con la voz ronca, emulando al mandatario, y repite los puntos programáticos del Gobierno como “dolarizar la economía”, “sacar a la Argentina adelante” o “terminar con la inflación”.

Desde entonces, en la cuenta publica reels con imágenes del día a día laboral de Barreto “musicalizados” con audios de Milei.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CAMPO_ARGENTINO ® (@campo_argentino) En las últimas horas circuló un nuevo video en donde se ve al “mini Milei”, como se lo rebautizó en las redes sociales, “celebrando con Frigerio”. Junto a Barreto, aparece un hombre adulto con un parecido, no tan increíble como el suyo con Milei, con el gobernador Rogelio Frigerio. “Acá con Milei y Frigerio tomando una fresca”, publicó el usuario de Tik Tok que subió el video. Ambos “funcionarios” parecieran celebrar la victoria del 26-O con los clásicos cánticos libertarios.

Viral en Entre Ríos En los videos se lo puede ver a Barreto cocinando, tomando mate en la camioneta o mostrando sus tareas rurales. Regala siempre esa sonrisa que los usuarios calificaron como “idéntica a la de Milei”. Al peón se lo ve siempre disfrutando de ser el protagonista y deja ver que comparte cierta afinidad con la gestión de La Libertad Avanza. Embed - Entre Ríos: el Milei del campo causa furor en las redes y vive en Gualeguay “Qué grande nuestro presidente, ahora se dedica a los caballos” o “Milei tiene que salir a laburar para sacar el país adelante”, son algunos ejemplos de comentarios que reciben sus publicaciones, que se hicieron virales.

