Axel Kicillof presentó el Presupuesto 2026, la primera prueba de fuego del peronismo estallado

Con una foto completa, Axel Kicillof presentó en la gobernación bonaerense el paquete de leyes que incluyen el Presupuesto 2026, la ley impositiva y el endeudamiento. Pese a la interna recrudecida tras la derrota electoral, todos los sectores del peronismo estuvieron presentes. También hubo opositores dialoguistas y nadie de La Libertad Avanza o el PRO.

Las leyes presentadas, que el gobernador calificó de “imperiosas”, serán la primera prueba de fuego del peronismo estallado en internas. Es el primer elemento que se pone en juego de un botín más grande que tienen que negociar Kicillof con Sergio Massa y Máximo Kirchner y que incluye varios cargos en estamentos del Estado, las vacantes de la Suprema Corte bonaerense, autoridades legislativas y PJ, entre otros ítem.

Aunque cerca del gobernador ponen el foco en que la negociación para la aprobación del paquete de leyes debería darse con la oposición y no con el propio oficialismo, Kicillof deberá negociar a dos puntas. Este lunes en el salón Dorado de la gobernación estuvieron intendentes y legisladores de Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador. Todos tienen algo que decir respecto de las propuestas que llegan del ejecutivo.

“Creo que esto va a andar bien, depende de lo que mande el gobernador, hoy vinimos todos, es un gesto”, afirmó un dirigente del Frente Renovador a Letra P en la previa del encuentro. También dijo que “la oposición está plantada con que quiere los cargos”, y que hay que ver “cuánto hay de fondos para los intendentes”. Esas, coinciden diferentes fuentes, serán las claves de la discusión.

Presentación presupuesto

Aunque no reveló un número, el momento en que el ministro de Economía Pablo López anunció que habrá un fondo para los municipios atado al endeudamiento, fue el que más aplausos y risas cosechó de los presentes. Una fuente del ejecutivo dijo que ese número sería de alrededor del 8% de la deuda que se tome, aunque reconoció que los jefes comunales van a querer “que no esté atado a nada”.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien asumirá el 10 de diciembre como diputada provincial manifestó ante este medio que fue “con un cuadernito para anotar porque quería ver números”, pero que no los hubo del fondo municipal. “Sin dudas lo vamos a pedir”, agregó para finalmente marcar que ahora “vendrá un momento de trabajarlo”.

Axel Kicillof dispuesto a negociar, pero…

Las negociaciones formales comenzarán este martes cuando el ministro López vaya a exponer a la Legislatura. Él, la secretaria General, Agustina Vila, y el intendente de Almirante Brown -a partir del 10 de diciembre diputado provincial-, Mariano Cascallares, serán los principales interlocutores de Kicillof. El jefe comunal suena como la apuesta del gobernador para presidir la Cámara Baja. Desde el ejecutivo aseguran que “hay predisposición para charlar”, pero ponen reparos.

“Hay reclamos, pedidos de contraprestaciones, se va a ir charlando”, afirmó un funcionario ante la consulta de Letra P y se mostró abierto a discutir, incluso, cargos en los organismos vacantes y las próximas autoridades de la Legislatura, aunque fue contundente con algunas definiciones. “Si los municipios quieren fondos necesitamos el endeudamiento, sino no, no hay”, lanzó.

También dijo que “no se puede mezclar todo”, y que no entrarán en esta negociación las vacantes de la Suprema Corte bonaerense. Apuntó que si bien hay apertura para introducir cambios en el texto de la ley, no la hay para “cambiar lo sustantivo”. Ejemplos: “El año pasado agregaron 70 artículos sorpresa, dicen que había un cuarto a donde llamaban dirigentes para que pidieran qué querían agregar, quisieron arrogarse facultades del ejecutivo, eso no puede volver a pasar”, destacó la fuente y agregó que “la negociación debería ser con la oposición”, y no con el oficialismo, porque sino “el oficialismo pasa a ser oposición”. “Hay una lógica que hay que cambiar”, fue el razonamiento.

Los números del presupuesto

En la presentación, tanto Kicillof como López, hicieron hincapié en la situación de crisis económica, la baja de recaudación y las deudas que mantiene el gobierno nacional con la provincia que, dijeron, seguirán reclamando. Más allá de esa contextualización informaron que el presupuesto 2026, de 43 billones de pesos, contempla 3.2 billones de pesos en infraestructura, 1.7 billones para asistencia social, lo mismo para salud, 1.4 billones para seguridad y servicios penitenciarios y 1.3 billones destinados a educación.

Pablo Lopez presupuesto

En la ley impositiva aseguraron que “no se va a incrementar la presión impositiva”, mientras que respecto del endeudamiento detallaron que habrá un nuevo pedido del equivalente a 1.990 millones de dólares, más el que ya está pedido de 1.045 millones de dólares.

“No hemos tenido estas leyes durante este año y necesitamos tenerlas, es imperioso”, dijo Kicillof. Sobre el final agregó: “Necesitamos las herramientas para seguir funcionando en el marco de una emergencia económica”.