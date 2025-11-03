TODO ROTO

Voceros de guerra: intendentes y ministros van al choque contra CFK mientras Axel Kicillof hace silencio

Larroque, Secco, D'Alessandro y otros no se callan. Se rompió el dique de críticas contra CFK y Máximo Kirchner. Indiferencia o golpe a golpe, según el caso.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Larroque, Secco, Nanni, Cagliardi, Alessandro y Descalzo, alineados con Axel Kicillof y voceros de las críticas a CFK.&nbsp;

Axel Kicillof.
LETRA PEPE

El Jefe (a confirmar)

Por  Gabriela Pepe
Andrés Larroque Axel Kicillof.jpeg

Andrés Larroque y la transición del liderazgo

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, fue una de las voces que plantearon lo que Kicillof parece no querer decir: hay que acelerar la transición de liderazgo. Le pidió "humildad" a CFK y reclamó que "debe planificar su corrimiento como única voz autorizada". "Messi con Sampaoli fue uno y con Scaloni fue otro", lanzó.

Larroque defendió el desdoblamiento que tanto molestó al cristinismo: "Estuvo bien, sin dudas, porque permitió asentar el poder territorial" en la provincia. Destacó que el peronismo bonaerense "en septiembre le ganó a Milei por 14 puntos" y que, en octubre, "empatamos con Trump", dijo, en alusión a la influencia estadounidense en la campaña libertaria.

Críticas de los intendentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoNanniOk/status/1965169428984897569&partner=&hide_thread=false

Los intendentes son la fuerza territorial del axelismo y fueron quienes rompieron el dique con más dureza. Son ellos los que plantean con énfasis la necesidad de una ruptura abierta con CFK y La Cámpora. El intendente de Ensenada, Mario Secco, fue contundente: "Se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado". Y agregó: "Fuimos las mulas mucho tiempo. Cuando ganábamos por 40 puntos, el que ganaba era otro".

El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, sorprendió con la dureza de sus declaraciones. "La expresión de Cristina no tiene validez. Ella no quiere ver la realidad", dijo. Y apuntó contra la estrategia electoral: "La lista de septiembre la armó Kicillof, y pusimos todos las caras, pero la de octubre la armó Cristina con La Cámpora. Los compañeros no se movieron. La gente le dijo 'no' a La Cámpora".

"Axel Kicillof presidente"

Desde Salto, Ricardo Alessandro fue igual de directo: "Yo quiero que Kicillof sea presidente, pero teniéndolo a Máximo Kirchner, a La Cámpora y a Juan Grabois al lado, no creo que sea potable".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CuraAlessandro/status/1971253715509399876&partner=&hide_thread=false

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, confirmó el clima generalizado: "Muchos intendentes están disgustados" con las declaraciones de la expresidenta. Reconoció que "obviamente el malestar se expresó" en la reunión de Berazategui, aunque fue más cauto: "De ahí a una embestida o una pelea hay una diferencia".

No todos fueron tan explosivos. El ex intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo, un barón del conurbano línea clásica, eligió bajar la espuma: "No le damos importancia", dijo, sobre la carta de CFK. El jefe comunal de La Plata, Julio Alak, coincidió: "(El mensaje de CFK) no fue motivo de análisis", dijo el viernes al salir de la reunión con Kicillof. El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, fue categórico al definir quién es el líder: "Es nuestro conductor", afirmó sobre Kicillof. Y sobre la carta opinó que "no aportó nada".

Ituzaingo-Alberto-Descalzo-Cierre-Calles-Por-Seguridad-2-1024x580.jpg

La negociación que viene

El gobernador bonaerense mantiene su estrategia de silencio. Este lunes presentó en La Plata el proyecto de Presupuesto 2026, con los intendentes en bloque. La Legislatura será el próximo campo de batalla: además del presupuesto, Kicillof necesita aprobar la ley de endeudamiento y la ley fiscal. Para eso, necesita los votos de La Cámpora, que controla una tropa clave en los bloques peronistas.

También están en juego cargos de peso, como las autoridades de la Cámara de Diputados, autoridades de bloque, lugares en el Banco Provincia y cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Mientras Kicillof negocia en silencio, su tropa habla. Y cada vez más fuerte.

Temas
Axel Kicillof con su esposa, Soledad Quereilhac, el domingo de las elecciones nacionales, yendo a votar. Esa misma noche volvió a estallar la interna, que estaba en pausa.
GUERRA TOTAL DE BAJA INTENSIDAD

La táctica de la indiferencia

No responderá el fuego dialéctico de La Jefa. Avanzará paso a paso, parado sobre los votos de los intendentes. Libro de pases abierto y el gabinete no se toca.
Axel Kicillof.
YO, EL PRIMER OPOSITOR

Mi problema es Milei: Kicillof también publicó una carta, pero para el Presidente

No le contestó a CFK y le escribió al jefe de Estado. "No es buena señal excluir a los gobernadores que considera 'enemigos'", le reprochó.

Por  Carlos Marino
¡Cómo te quiero, hermano! Diego Santilli y Javier Milei, en el Movistar Arena.
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Santilli ministro del Interior: las cuatro razones de la designación

Por  Kevin Cavo
Javier Milei y diego Santilli
COLORADO EL 27

Milei fortalece a Santilli como su candidato para la gobernación de Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci
Karina Milei.
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Ganó El Jefe

Por  Marcelo Falak