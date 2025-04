A horas de las elecciones, Amalia Granata sufrió otra fuga de su bloque en la Legislatura

Embed - Rocío Bonacci on Instagram: "Hoy salimos a las calles con la convicción intacta y el corazón puesto en este proyecto que representa un verdadero cambio para la Argentina. Acompañamos la caravana de apoyo a los candidatos de Javier Milei, junto a muchísimos vecinos que nos hicieron sentir que no estamos solas en esta lucha. La caravana fue encabezada por @rominadiez.ok , con quien compartimos la misma fuerza y compromiso por una Argentina distinta. Gracias a todos los que se sumaron, que nos saludaron con esperanza y que siguen creyendo que lo nuevo no solo es posible, sino necesario."

