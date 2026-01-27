Los gobernadores de la Patagonia piden que el Congreso trate en extraordinarias la emergencia ígnea

Los gobernadores de la Patagonia pedirán que el Congreso que trate la Ley de Emergencia Ígnea en las sesiones extraordinarias. La decisión se tomó tras una reunión virtual de la que participaron las administraciones de Alberto Weretilneck ( Río Negro ), Ignacio Torres ( Chubut ), Sergio Ziliotto ( La Pampa ), Rolando Figueroa ( Neuquén ), Claudio Vidal ( Santa Cruz ) y Gustavo Melella ( Tierra del Fuego ).

En toda la región patagónica, ya se quemaron casi 230 mil hectáreas producto de los incendios forestales registrados en los últimos meses . En concreto, se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 hectáreas en Chubut, 6.000 hectáreas en Neuquén, además de 10.000 hectáreas en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.

En el zoom Torres, Weretilneck, Vidal y Melella; pero también se sumaron los intendentes de Esquel , Matías Taccetta ; de El Hoyo , César Salamín ; de Lago Puelo , Iván Fernández ; de Cholila , Silvio Bourdgham ; y de El Maitén , Oscar Currilén .

Asimismo, el encuentro contó con la participación del ministro de Seguridad de La Pampa, Horacio Di Nápoli , y de la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén, Leticia Esteves .

En un comunicado conjunto de los gobernadores destaca el trabajo que se viene realizando de manera conjunta con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional del Manejo del Fuego , valorando el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional.

Reunión provincias patagónicas por incendios

Sin embargo, las provincias patagónicas subrayan que la magnitud de los incendios y la crisis climática que afecta a la región requieren “recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades y la recuperación ambiental y productiva de las zonas afectadas”.

Por esas razones, los mandatarios quieren que el Congreso trate la emergencia en las sesiones extraordinarias que ya incluyen los debates sobre la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley Penal Juvenil.

“Para que tengamos una idea de la gravedad de la situación, las superficies afectadas equivalen a veinte veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó Torres.

“Los gobiernos de la Patagonia entendemos que la Patagonia no es un territorio aislado. El fuego no pide permiso, no pregunta qué jurisdicción es y tampoco lo hace con el productor o el vecino que perdieron su emprendimiento o su vivienda; tampoco discrimina partidos políticos”, expresó el chubutense remarcando que “en este momento en el que hay una situación climática extraordinaria, necesitamos tener herramientas extraordinarias”, afirmó.

Un pedido en manos de Javier Milei

Los cinco gobernadores reunidos este martes informaron que durante la jornada mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de avanzar con este planteo ante el Congreso, de cara a las sesiones extraordinarias, con el objetivo de lograr la pronta sanción de la Ley de Emergencia Ígnea.

Más allá de los deseos de los mandatarios, la decisión final dependerá del Presidente, ya que la potestad para fijar el temario de las extraordinarias es del Poder Ejecutivo.

Ignacio Torres zoom con gobernadores Chubut

La sanción de esta norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

“Tenemos que contar con una herramienta legislativa que ponga todos los recursos disponibles, sin burocracia, a disposición de la contención de este incendio. Para eso, todos los gobernadores de la Patagonia vamos a elevar un proyecto al Congreso de la Nación y pedimos que se trate con la mayor rapidez posible, entendiendo que estamos en períodos extraordinarios y que ya hay proyectos presentados desde distintas bancadas”, anticipó Torres, advirtiendo que “hay que despojarse de cualquier mezquindad política, porque no es momento para ‘carroña’ de ningún tipo, sino para demostrar que, en situaciones complejas y adversas, podemos ponernos de acuerdo para tener las herramientas que necesitamos”.

Los pedidos al Congreso

Melella, cuya provincia es la menos afectada por el fuego, mostró su solidaridad y pidió que el proyecto de ley “reciba un tratamiento rápido”. “Necesitamos disponer de fondos urgentes no solo para prevenir, sino también para combatir los incendios”. El pedido ya recibió el apoyo explicito del PRO, que en un comunicado aseguró que "la situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas afectadas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2016296248945344838?s=46&partner=&hide_thread=false Desde el PRO respaldamos el pedido de los gobernadores de la Patagonia y exigimos al Congreso de la Nación la Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. La situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas… https://t.co/TvnRBYUiPb — PRO (@proargentina) January 27, 2026

En esa línea, su par de Santa Cruz aseguró que “es fundamental que exista una labor coordinada entre la Nación y las provincias” y se refirió al incendio forestal ocurrido días atrás en El Chaltén. “No podemos permitir tanta burocracia en Parques Nacionales, porque las provincias tienen el derecho a intervenir inmediatamente, por más de que no sea su jurisdicción, más aún cuando tenemos una población cerca, como ocurre donde se están registrando los incendios”, advirtió.

En el mismo tenor, llamó a endurecer las medidas “con aquellos turistas que no respetan las reglas y tampoco a los bosques naturales”. “Si las capacitaciones que muchas veces se dan antes de comenzar a recorrer un sendero no tienen efecto, esto se tendrá que hacer entender a través de nuevas leyes que realmente castiguen a los que generan este tipo de catástrofe, perjudicando no solamente al lugar, sino también poniendo en riesgo a los pueblos”, lanzó.

Weretilneck, por su parte, ratificó la solidaridad hacia la provincia del Chubut en el combate contra los incendios y sostuvo el pedido por una norma que “permita la reestructuración de partidas presupuestarias para brindar a las distintas áreas más recursos, necesarios para esta situación”.