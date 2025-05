La Libertad Avanza busca condicionar Ficha limpia a la elección de autoridades del Senado

Con esta jugada, el oficialismo intenta no depender de Unión por la Patria, con el que mantiene una negociación para sumar lugares en comisiones a cambio de avalar la elección de autoridades. Las gestiones, que tiene por el oficialismo a cargo al aliado Juan Carlos Romero , está encaminada pero aún no se cerraron. La expectativa del salteño es que no sean necesarian.

La Libertad Avanza y duda

Si bien la decisión de dejar Ficha limpia para el final tiene más que ver con la necesidad de ratificar a Viramonte en la administración del Senado, lo cierto es que las versiones de un desgano del oficialismo en sancionar este proyecto no cesan, aunque con las cartas echadas su sanción parece inminente.

Las dudas surgen porque no hubo una línea clara desde la Casa Rosada, desde donde Santiago Caputo trata de seguir la rosca en tiempo real con el jefe del bloque de LLA, Ezequiel Atauche. Como contó Letra P, según testigos de todas las bancadas, en la última reunión de bloque, el jujeño dijo que Ficha limpia no era una prioridad para el Gobierno.

santiago caputo.jfif Santiago Caputo

Atauche lo niega y algunos de sus colegas admiten que pudo haber sido un acto fallido, pero que lo escucharon decir que el proyecto enviado por Javier Milei y aprobado en Diputados no era una urgencia de la administración libertaria. En estas semanas, hubo rumores sobre una negociación del oficialismo con bloques aliados para que el texto tuviera modificaciones y volviera a Diputados. Sin UP, que no votará Ficha limpia, el recinto tiene un máximo de 38 votos, uno más que la mayoría. Los números están justos.

Fuentes del bloque LLA descartaron una demora en la sanción de este proyecto. "Nosotros lo votamos como está y será ley", garantizó una autoridad libertaria del Senado a Letra P. Tampoco es posible negociar modificaciones ante la negativa del PRO y de un sector de la UCR, desinteresado en dejar las marcas en una posible postergación. El debate, además, se cuela en medio de la campaña porteña, donde Silvia Lospennato, la candidata macrista, se adjudica la militancia de Ficha limpia la última década.

El proyecto impide candidaturas a personas condenadas por casos de corrupción, con una segunda instancia. En noviembre fue frenado por el oficialismo en noviembre, pero luego Milei se echó atrás y mandó su propia versión para que sea tratada en extraordinarias, que sólo impide tomar en cuenta causas posteriores al cierre de padrones. De sancionarse, no podría ser candidata a las próximas elecciones Cristina Fernández de Kirchner.

Nuevas autoridades

Ajena a la negociación del temario, Villarruel quiere que el miércoles, como sea, Viramonte ocupe la secretaría administrativa que en octubre dejó vacante María Lura Izzo, molesta por despidos definidos por la vicepresidenta, con ayuda de funcionarios de segundo orden que fueron relegados la semana pasada.

Villarruel ejerce las tareas administrativas por su cuenta y el cordobés oficia de asesor. Para destrabar la negociación, está dispuesta a darle a UP más lugares en comisiones, como reclama desde 2023. El peronismo asegura que el reparto no respeta la proporción del recinto, porque está en todas a dos votos de la mayoría, cuando tiene el 45% de las bancas totales.

villarruel-rumipal córdoba (1).jpg La vicepresidenta Victoria Villarruel y Emilio Viramonte.

Las ofertas que le acercaron al interbloque conducido por José Mayans no conformaron. Consistieron en darle la proporción pedida en las comisiones que no se crearon y algunas vacantes al peronismo, aunque UP exige que la proporción se cumpla en la totalidad. "Hasta ahora, no hay ningún acuerdo por cosas que nos corresponden", negaron un pacto fuente de UP.

Con el bloque de Santa Cruz ausente, Villarruel tuvo 36 bancas ocupadas en la sesión preparatoria de febrero y se quedó sin cuórum. Si obliga a esta dupla a sentarse y votar en contra, en el peor de los casos podría desempatar ella misma. Es el objetivo de alterar el orden de la sesión.

El resto de las autoridades fueron prorrogadas en febrero y no se alterarían. El libertario Bartolomé Abdala seguirá como presidente provisional, la tercera autoridad del país. La vicepresidencia está a cargo de Silvia Sapag (UP), la vice primera para Carolina Losada (UCR), y la segunda para Vigo.

El secretario parlamentario es Agustín Giustinian, un exasesor del PRO convertido en mano derecha de Villarruel. La prosecretaria parlamentaria es Dolores Martínez, radical, cercana a Martín Lousteau. Si Viramonte finalmente puede ser elegido como secretario administrativo, ocupará un lugar que quedó vacante.

La prosecretaría administrativa la tiene el radical Lucas Clark, cercano a Alfredo Cornejo. Santa Cruz pidió este lugar en febrero, pero a UP no le interesa, por lo que si prospera la negociación vigente seguirá en manos de la UCR. Manuel Chavarría seguiría siendo prosecretario de coordinación operativa. Es un empleado cercano a Romero, a cargo de la negociación.