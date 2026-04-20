El PJ de Santa Cruz va a internas en agosto en busca de una estrategia para ganarle a Claudio Vidal.

El Congreso del PJ de Santa Cruz convocó a elecciones internas para el 16 de agosto con la idea de activar la discusión 2027 y proyectar la batalla electoral contra el gobernador Claudio Vidal . La decisión se tomó en Caleta Olivia , en un encuentro que también definió la expulsión del diputado José Luis Garrido y la senadora Natalia Gadano .

A poco más de un año para las elecciones provinciales, el peronismo santacruceño avanzó en definiciones clave para encauzar la vida interna del espacio, en reconstrucción luego de la derrota en 2023. La convocatoria a internas apunta a rumbear la vida partidaria a partir de la elección de nuevas autoridades en un contexto marcado por la necesidad de reorganizar el peronismo santacruceño con base en el fortalecimiento de su construcción territorial.

Aunque las internas no definirán candidaturas, el proceso es considerado determinante para la construcción política hacia las elecciones generales de 2027. La dirigencia reunida en Caleta Olivia coincidió en que será una instancia clave para consolidar liderazgos y ordenar el espacio.

Como ya contó Letra P , entre los nombres que proyectan un armado de unidad en esa provincia de la Patagonia se destaca el intendente de Río Gallegos , Pablo Grasso , que desde hace rato camina el territorio y reúne a dirigentes en busca de una unidad que le permita al peronismo volver a disputar el poder provincial. Otro nombre que resuena es el de Javier Belloni , el intendente de El Calafate , donde el Frente Justicialista arañó los 50 puntos en las legisaltivas de 2025.

El congreso dejó así establecida una hoja de ruta para los próximos meses, con una fecha concreta para la renovación de autoridades y un escenario interno atravesado por el debate político, pero orientado a alcanzar la unidad partidaria.

Expulsiones y sanciones disciplinarias en el PJ

El congreso partidario también formalizó las sanciones disciplinarias que desde hace rato se venían debatiendo en el seno de la militancia. Se confirmó la expulsión Garrido y Gadano, pero también se avanzó sobre suspensiones para otro grupo de militantes.

Esas decisiones se votaron por mayoría, se apoyan en la carta orgánica y apuntan a sancionar a quienes acompañan “políticas que no representan al peronismo”, señalaron desde el PJ santacruceño.

José Luis Garrido y Natalia Gadano José Luis Garrido y Natalia Gadano, los dirigentes expulsados del PJ de Santa Cruz.

En declaraciones a medios locales, la dirigente María Ester Labado puso el eje en la “coherencia política” para referirse al rol del diputado y la senadora que desde hace rato se alinean con las políticas de Vidal. “Hay que ser coherentes con lo que representamos”, expresó al justificar las expulsiones resueltas durante el encuentro partidario en el norte provincial.

El antecendente que ilusiona en la batalla contra Claudio Vidal

En un país teñido de violeta, el peronismo de Santa Cruz fue uno de los pocos que pudo cantar victoria en las legislativas del año pasado. Con el sacerdote Juan Carlos Molina al frente de la lista, dejó segundo a La Libertad Avanza y metió dos diputados al duplicar en votos al oficialismo de Vidal. Ese antcedente descubrió un panorama que parecía sombrío luego de la derrota de 2023.

Algunos referentes vieron en aquella definición un emergente del voto bronca contra una administración provincial a la que acusan de hacer agua y que desde entonces cambió toda la plana ministerial sin poder, todavía, torcer el rumbo de la crisis. Otros explicaron el triunfo por el acompañamiento a las gestiones municipales de los principales referentes kirchneristas.

Allí se explica la apuesta por la territorialidad y la recuperación de la identidad de un espacio que se entiende opositor a la gestión de Javier Milei pero tambien a la de Vida, el gremialista que llegó a la gobernación con un armado que reunió un buen número de peronistas que se alejaron de las sucesivas conducciones kircheristas y que hoy alimentan la batalla contra esa pata del peronismo que lleva adelante el gobernador.

En ese marco, entienden que es momento de recuperar el orden interno con un primer objetico en la búsqueda de la unidad y otro, quizás el más importante con el horizonte puesto en 2027.