Aseguradoras: Guillermo Plate le habilitó USD 300 millones a una firma sin antecedentes

El titular de la Superintendencia de Seguros, Guillermo Plate, corrió a las aseguradoras de Riesgo de Trabajo de la gestión de los expedientes judiciales de la caída de Galeno.

La Superintendencia de Seguros de la Nación , que conduce el superintendente Guillermo Plate , cambió el criterio de administración del Fondo de Reserva y le habilitó a un estudio sin antecedentes una caja de USD 300 millones. La decisión reconfigura el esquema de las aseguradoras de riesgo de trabajo tras la quiebra de Galeno y abre sospechas en el sector.

Desde su creación por la ley 24.557, el Fondo de Reserva fue administrado bajo un esquema estable: una ART gerenciadora, seleccionada por licitación pública, ejecutaba pagos y gestionaba siniestros de compañías en liquidación. En paralelo, los juicios pendientes eran asumidos por la Gerencia Legal del organismo o por estudios con experiencia en quiebras del sector.

Ese modelo se sostuvo durante casi dos décadas. Hasta hace menos de un mes.

El criterio no era solo una práctica: estaba reflejado en la normativa vigente, que establece que la gestión del fondo recae en la Superintendencia de Seguros de la Nación o una ART gerenciadora. Sin embargo, la caída de Galeno alteró ese esquema. La Superintendencia no convocó a las ART y abrió una compulsa a estudios jurídicos para gestionar las demandas, con la espalda financiera del Fondo de Reserva .

El contraste es claro. En 2024, el gerenciamiento del fondo fue adjudicado a Prevención ART mediante licitación pública. En 2026, con Galeno , el modelo cambió.

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Mientras los cerca de 9.300 juicios de ART ya liquidadas quedaron en manos de operadores con experiencia, el paquete más grande -unos 30.000 expedientes- fue asignado a GCQ y Asociados S.A.S., una firma creada el 13 de enero de 2026 que anunció, vía Boletín Oficial, su existencia el 3 de febrero.

En criollo, se constituyó 20 días antes de la compulsa, por lo que quedó al frente del segmento más pesado del fondo, sin antecedentes en este tipo de procesos.

Contratación directa y proceso exprés

El cambio se materializó mediante una contratación directa por urgencia. El procedimiento fue publicado el 19 de febrero en el Boletín Oficial y fijó un plazo de cinco días para presentar ofertas, con cierre el 24 de febrero.

Sin embargo, la adjudicación a GCQ y Asociados S.A.S. no aparece publicada oficialmente, pero el bufete ya actúa como gerenciador en expedientes judiciales y es reconocido como gerenciador del fondo. Por caso, el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán ya giró oficios que lo identifican como prestatario del Fondo de Reserva.

Fuentes del sector deslizan que la velocidad del proceso, el formato de contratación y el timing sugieren que el estudio no era un actor desconocido para las autoridades del organismo.

Galeno, los tiempos y la decisión

La crisis de Galeno era conocida desde al menos un año antes de la quiebra. La compañía había anticipado que dejaría de aportar capital y avanzaría hacia la liquidación forzosa.

La Superintendencia de Seguros de la Nación demoró las decisiones clave. La inhibición de bienes se dictó en noviembre de 2025 y la quiebra recién se formalizó en marzo de 2026. En ese lapso, el organismo avanzó con el nuevo esquema de administración, un timing que genera suspicacias: mientras se dilataba la caída de la ART, se montaba el nuevo modelo.

El Fondo de Reserva de las aseguradoras

El Fondo de Reserva garantiza el pago de prestaciones a trabajadores afectados por quiebras de aseguradoras. Se financia con aportes del sistema y funciona como respaldo para cubrir siniestros.

El cambio no es solo operativo. El pasaje de un modelo basado en ART a uno apoyado en estudios jurídicos abre interrogantes sobre controles, costos y eficiencia.

La intervención de Guillermo Plate no solo administró una crisis: cambió el criterio del sistema en el momento más sensible, cuando debía responder por la mayor quiebra del sector en años.