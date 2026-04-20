Misiones: un rival de La Cámpora ganó la interna del PJ y enciende una luz de alerta en el armado de CFK

Luego de la intervención determinada por la titular del partido, Cristina Fernández de Kirchner , el PJ de Misiones eligió sus autoridades este fin de semana, aunque el camino hacia la normalización definitiva no parece estar tan allanado. Christian Humada resultó electo en otra contienda marcada por la apatía y la baja participación.

De las casi 56.000 personas afiliadas para votar el domingo, poco más de 7.000 participaron de la contienda que abrió una nueva grieta en el peronismo misionero.

El debate se abre ahora en dos direcciones. Por un lado, La Cámpora todavía cuestiona el resultado. Por otro, el Peronismo Misionero que encabeza el diputado Alberto Arrúa advierte sobre la legitimidad de una elección en la que, denuncian, se hizo todo para correrlos de la pelea .

Con el nuevo Encuentro Misionero de Carlos Rovira abriéndose camino hacia 2027 , el debate en el horizonte vuelve a concentrarse en torno a los alcances de la apertura renovadora y el papel del PJ en esa estructura.

A lo largo de 112 mesas que se repartieron por 79 municipios, los afiliados del PJ eligieron las nuevas autoridades en una elección que terminó excluyendo al Peronismo Misionero que conduce Arrúa. La lista de Humada junto a Estela Pesso de Hobecker celebró tras obtener poco más del 56% de los votos frente al 44% que sumó la lista que encabezaron Lalo Costa de Arguibel y Cristina Britez .

Humada PJ Misiones Christian Humada, festejó junto a sus compañeros de la interna el domingo en Misiones.

El resultado representa un duro golpe para el kirchnerismo, que con la intención de alejar al peronismo del misionerismo intervino el partido cuando CFK asumió la presidencia del PJ. Si bien plantea que el partido debe organizarse para representar una opción electoral para 2027, Humada viene del armado renovador que gobierna la provincia desde hace 25 años, con el peronismo adentro.

El presidente electo del PJ de Misiones había formado parte de la gestión de Joaquín Losada, intendente de la capital de origen radical que llegó al municipio tras su paso por el Ministerio de Desarrollo Social de Maurice Closs. Hijo del exgobernador, diputado y senador Julio César Humada, nombró a su línea interna con el nombre de su padre y celebró la participación de lo que el definió como “la viejada peronista” que “revivió” el domingo.

El futuro del PJ en tierra renovadora

El último comunicado de los interventores Máximo Rodríguez y Gustavo Arrieta pone el acento en la participación y pide “prudencia y responsabilidad en la difusión de resultados” hasta tanto no sean validados por el escrutinio definitivo. Nada de eso pasó. El búnker de Humanda celebró y La Cámpora no reconoció su derrota.

Sin fuerzas ligadas a la renovación participando de la interna provincial, el sector que finalmente se terminó imponiendo aprovechó el vacío impulsando una campaña que tuvo su fuerte en el armado territorial, sobre todo desde los municipios, donde el kirchnerismo tiene una penetración menor.

PJ Misiones sede La sede del PJ de Misiones.

Del mismo modo que lo hace el sector de Arrúa, al que el kircherismo siempre eligió como el rival a vencer en la discusión local, Humada cuestionó “el dedo de mil kilómetros” que dirige el destino de la pata misionera del armado que comanda la expresidenta. Con La Cámpora poniendo el eje del debate en la oposición a Javier Milei, las acusaciones sobre el gobierno misionero y la campaña por la liberación de CFK, Humada y compañía ocuparon el lugar propositivo que habilita la cercanía. A la luz de los resultados, pareció la acertada. Luego de celebrar el triunfo, Humada ratificó su apoyo explícito a la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

Ahora viene la parte más difícil. En una entrevista con la misionera FM Show, Pesso de Hobecker aseguró que el desafío es salir “a formar un frente, pero con identidad” y advirtió que había que fortalecer al peronismo provincial para “ser cabeza de león y no cola de ratón”. Lo que parece demasiado complicado es cómo juntarán fuerzas para encabezar un frente electoral cuando las heridas internas no terminan de cerrarse. El tiempo, aseguran todas las partes, pondrá las cosas en su lugar.

Luces de alerta para CFK

Como sea, la baja participación y el resultado electoral del domingo representan otro golpe para el armado que impulsa el PJ que preside Cristina. La intervención del justicialismo misionero fue una de las primeras decisiones que el nuevo Consejo Nacional definió cuando la expresidenta tomó las riendas del partido. En el mismo movimiento intervino el PJ de Salta.

Tras un breve paso de Sergio Berni y María Luz Alonso, la intervención del partido en la provincia que gobierna Gustavo Sáenz quedó a cargo de Pablo Kosiner y Nora Cannuni. La semana pasada, el titular de la Cámara de Diputados de Salta y presidente desplazado del partido del distrito, Esteban Amat Lacroix, cuestionó en la Justicia la convocatoria a internas previstas para octubre de este año. Creen que el tiempo de la intervención, que era de un año, vencerá en mayo y que el kirchnerismo, aliado en la provincia con Juan Manuel Urtubey, quiere “ganar tiempo”.

Luego del fallo judicial que desplazó a los interventores de Jujuy, el mensaje llega ahora en formato político y desde el extremo este del Norte Grande.