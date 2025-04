Victoria Villarruel no recompuso con el bloque de Santa Cruz y negocia con UP para nombrar autoridades

Victoria Villarruel aprovechó el consenso para tratar el proyecto Ficha limpia el 7 de mayo y ese día hará un nuevo intento para elegir autoridades del Senado , que no pudieron votarse el 24 de febrero porque el bloque de Santa Cruz no quiso dar cuórum. Esta situación no varió, pero la vicepresidenta espera una ayuda de Unión por la Patria .

La titular del Senado quiere que se vote a Emilio Viramonte como secretario administrativo, un cargo que está vacante por la renuncia de María Laura Izzo , que obligó a cambios en el organigrama del Senado que siguieron hasta la semana pasada . Al frustrarse la sesión preparatoria, el cordobés no pudo ser votado, mientras que el resto de las autoridades renovó su cargo automáticamente.

Aunque a UP sólo le faltan tres votos para el cuórum, en la mayoría de las comisiones está a dos votos de la mayoría. Pide un lugar por cada una, pero no será fácil que lo consiga. La negociación quedó a cargo del salteño Juan Carlos Romero , aliado del Gobierno.

Lo más difícil es que alguien ceda lugares, y Romero tuvo una idea: que UP ocupe las vacantes que dejó el entrerriano Edgardo Kueider , de Provincias Unidas, quien fue expulsado en diciembre tras querer ingresar a Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

La rosca de Victoria Villarruel

Fuentes del bloque de Santa Cruz, que integran Natalia Gadano y José María Carmbia, confirmaron a Letra P que no están en negociaciones con Villarruel para votar autoridades y sólo se comprometieron a dar cuórum el 7 para votar Ficha limpia. Exigen algún cargo en juego para votar las autoridades para no frustrar el cuórum.

Como la elección de autoridades está en el último orden del temario, si la dupla austral deja sus bancas vacías, Villarruel necesita de UP para tener mayoría y no tuvo más opción que negociar. En el peronismo reconocen que están en conversaciones, pero aclaran que no hay nada cerrado.

"Siempre pedimos más lugares en las comisiones. Si la ofrecen, aceptamos. Pero todavía estamos negociando. Hasta que no haya sesión, no se sabrá", respondieron ante una consulta de Letra P. La propuesta surgió en la reunión de labor parlamentaria del jueves, e inicialmente se hizo sólo para las comisiones que restan integrarse. En vez de tener ocho sobre 19 miembros, UP tendría diez.

Al peronismo no le gustó tanto la oferta y exigió ampliar los cupos en todas las comisiones. "Podemos darles más lugares, pero no en las de gestión", sostienen entre los aliados del oficialismo.

Fue ante esa disyuntiva que surgió la idea de darle a Romero el rol de negociador y de ubicar a la kirchnerista Stefanía Cora en los lugares que ocupaba Kueider, quien si bien asumió por el Frente de Todos, hasta su expulsión fue aliado del Gobierno. Claro que algunos están ocupados, como Asuntos Constitucionales, que pasó a presidir Alejandra Vigo (Provincias Unidas). Tal vez deba irse un aliado.

El resto, expectante

El cuadro de autoridades no llegó a ser votado en febrero, pero tampoco fue discutido, por lo que todo sigue igual. Bartolomé Abdala seguirá como presidente provisional, la tercera autoridad del país. La vicepresidencia está a cargo de Silvia Sapag (UP), la vice primera para Carolina Losada (UCR), y la segunda para Vigo.

El secretario parlamentario es Agustín Giustinian, un exasesor del PRO convertido en mano derecha de Villarruel. La prosecretaria parlamentaria es Dolores Martínez, radical, cercana a Martín Lousteau. Si Viramonte finalmente puede ser elegido como secretario administrativo, ocupará un lugar que quedó vacante.

La prosecretaría administrativa la tiene el radical Lucas Clark, cercano a Alfredo Cornejo. Santa Cruz pidió este lugar en febrero, pero a UP no le interesa, por lo que si prospera la negociación vigente seguirá en manos de la UCR. Manuel Chavarría seguiría siendo prosecretario de coordinación operativa. Es un empleado cercano a Romero, a cargo de la negociación.