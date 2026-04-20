Máximo Kirchner arma una gira por el sur de Santa Fe: asado íntimo y acto abierto a las tribus peronistas

El peronismo de Santa Fe tendrá su primer movimiento fuerte de rosca preelectoral este viernes, cuando Máximo Kirchner haga pie en la provincia. El líder de La Cámpora visitará dos localidades del sur y dormirá en la región antes de emprender el regreso. El objetivo: tender puentes con todo el arco peronista, especialmente con intendentes y presidentes comunales.

En voz baja, la visita del presidente del PJ bonaerense se viene cocinando hace ya algunas semanas. Kirchner viajará el viernes por la mañana a María Teresa , una pequeña comuna de 5.000 habitantes casi en la suela de la Bota . Allí lo esperará con un asado Gonzalo Goyechea , presidente comunal de la localidad. Ambos mantuvieron reuniones en Buenos Aires y allí surgió la invitación.

El asado en María Teresa será íntimo. “No más de 20 personas”, adelantó una fuente al tanto. La idea es generar un clima de confianza en el que los asistentes puedan “hablar de política, de cómo está el país”. Quienes conocen los pormenores del viaje se esforzaron por separarlo de cuestiones electorales. De hecho, Goyechea tributa en Vamos Santa Fe -un grupo de intendentes peronistas-, pero su encuentro con Kirchner no involucra al resto del espacio. “Es algo personal, suyo”, aclararon.

Luego del almuerzo en María Teresa , el hijo de Cristina Fernández de Kirchner viajará al corazón del cordón industrial de Rosario y será recibido por otro intendente: Carlos de Grandis , jefe de la localidad de Puerto General San Martín . Allí, La Cámpora está organizando un acto abierto al público, al que invitarán a todo el peronismo santafesino, donde habrá varios oradores y Kirchner quedará para el final. La idea es poner el foco en la crisis económica que atraviesa el modelo de Javier Milei e insistir, lógicamente, por la liberación de la expresidenta.

El acto de la noche del viernes en Puerto General San Martín será en el Teatro Municipal . No es un dato menor: el equipo organizador informó que también habrá una recorrida por obras comenzadas o realizadas durante los gobiernos kirchneristas. Entre ellas, el propio auditorio, el mismo que usó Sergio Massa en su campaña presidencial . Si bien la agenda es más amplia, no trascendieron más detalles. El cuidado es celoso: ni siquiera quisieron informar en dónde pasará la noche el jefe de La Cámpora .

CarignanoMaximo Florencia Carignano junto a Máximo Kirchner y referentes universitarios del peronismo de Rosario.

Se espera que durante todo el road trip, Kirchner se mueva acompañado por la cúpula de La Cámpora en Santa Fe, liderada por la diputada Florencia Carignano. También dirá presente Alejandrina Borgatta, la otra legisladora nacional camporista santafesina. Así las cosas, será la primera visita a la Bota del líder de la agrupación kirchnerista luego del recambio en su liderazgo. Las últimas dos veces que visitó la provincia, en 2017 y 2019, lo hizo secundado por su entonces referente santafesino, Marcos Cleri, hoy corrido de la organización.

Por qué Santa Fe

Aunque la visita tiene mucho aroma a recorrida de campaña, en la cúpula del kirchnerismo santafesino niegan que haya una intención electoral detrás de la incursión al interior. “Hay situaciones que necesitan una propuesta política: Cristina está presa y necesitamos una organización popular para sacar a Milei”, expresaron. “Necesitamos alguien que nos ayude a pensar y empezar a mover más a la militancia organizada para armar una alternativa de gobierno”, sumaron.

La organización le puso énfasis al anuncio de que el acto del viernes será abierto al público. Va en línea con el mantra de la visita: “No sobra nadie, cada actor político importa”. Es el mensaje que baja desde San José 1111, donde CFK ha sorprendido con su variopinta agenda de visitas que incluyeron hasta a Miguel Ángel Pichetto. Si la intención es mostrarse abiertos, Santa Fe ayuda: sin liderar el peronismo, el kirchnerismo tiene dos diputadas nacionales y nexos con varios referentes del justicialismo como para mostrar músculo.