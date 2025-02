Ficha limpia: cuatro votos definen la suerte del proyecto en el Senado

La sanción dependerá de cuatro figuras claves: las duplas de representantes de Misiones ( Carlos Arce y Sonia Rojas Decut ) y Santa Cruz ( José Carambia y Natalia Gadano ). Aunque nadie se pronunció, fuentes cercanas a ambas bancadas confirmaron a Letra P que si el proyecto llega al recinto no tendrán otra opción que apretar el botón verde, por lo que la sanción sería un hecho a mediano plazo.

En el Senado , la dupla litoraleña, que al igual que en la cámara baja controla el líder Carlos Rovira , también tiene previsto acompañar. Por ahora, no evalúan pedir modificaciones para que el proyecto retorne a Diputados, como se especuló. No es una pelea que se animen a dar.

#FichaLimpia | DIPUTADOS El proyecto tuvo respaldo de LLA y la oposición dialoguista Impide competir a condenados por corrupción en segunda instancia No hay fecha de tratamiento en la cámara alta https://t.co/x5oVWLyPWp @mauriCanta pic.twitter.com/uoHokJUZJ8

Durante la votación del miércoles en la cámara baja, el bloque Por Santa Cruz no tuvo votos favorables a Ficha limpia: Sergio Acevedo votó en contra y José Garrido , cercano al gobernador Claudio Vidal , dejó su banca vacía. Carambia y Gadano están asociados a Vidal, suelen mostrar gestos de autonomía, pero al final del día concilian las votaciones con el mandatario.

Ficha limpia, ¡adentro!

El martes, en reuniones informales, Gadano dejó claro a los referentes del oficialismo que sólo abrirá el recinto para suspender las PASO en febrero y, en marzo, sólo ayudará con una ley si toman en cuenta la agenda patagónica.

De todos modos, fuentes cercanas a la dupla austral confirmaron a Letra P que no quedarán expuestos por bloquear Ficha Limpia. “Puede tener errores el proyecto, pero si no lo votas te prenden fuego y no ganas nada”, simplifican desde Santa Cruz.

Esta lectura comparten también referentes de la UCR y el PRO, a los que no le cae simpático sancionar una ley que impide competir a una referente con el 25% de los votos. “Estábamos esperando que no llegue, pero no podemos votar en contra”, se sinceró un senador amarillo ante Letra P.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1890388626422276545&partner=&hide_thread=false Kicillof gestiona con el ejercicio 2024 prorrogado y hasta emite deuda sin necesidad de votos en las cámaras



La rosca por los cargos, en stand by >>> https://t.co/K0RxhH01FK

@Joseima pic.twitter.com/XkA7GfTrf9 — LETRA P (@Letra_P) February 14, 2025

Como explicó Letra P, el Gobierno no se mostró ansioso por el tratamiento de Ficha Limpia en el Senado y por eso no presionó para tratarlo en comisión el jueves, dictaminar y llevarlo al recinto en la sesión prevista el 20.

Vigo anunció el jueves mismo al mediodía en un tuit que la semana próxima iniciaba el debate en comisión, pero sus voceros desconocieron si tuvo contactos con el oficialismo. La especulación en los pasillos del Congreso es que Milei quiere pisar el tema para que se trate en marzo y el 20 poder negociar los pliegos con UP. Victoria Villarruel está dispuesta a levantar el perfil para no quedar pegada a rumores sobre esas negociaciones. "Ella siempre apoyó Ficha Limpia y así será", confirmaron en su entorno.

Presión a UP

Es que aún dictaminado el miércoles, Ficha Limpia no puede llegar a la sesión del día siguiente sin apoyo del peronismo. Necesitaría dos tercios, una mayoría sólo posible con ayuda de UP.

En Provincias Unidas, el bloque que integra Vigo y conduce Carlos Espínola, aseguran que harán el intento de llevarlo igual a la sesión del jueves. El nexo con este sector es el asesor presidencial Santiago Caputo. Sería un acting para exhibir cómo UP impide el tratamiento y se posterga una semana. "El que habló de tratarlo el jueves fue Camau, no nosotros", dijeron en LLA.

De todos modos, en el peronismo también habrá internas, porque un sector no ve con buenos ojos rechazar Ficha Limpia y ser escrachado en sus provincias. Es el caso del ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien impulsó una ley similar en su provincia. Sus diputados afines dejaron la banca vacía.

El resto del recinto debería acompañar, aunque nunca se sabe qué puede hacer el exoficialista Francisco Paoltroni, quien amenazó con no dar cuórum en ninguna sesión que incluya el pliego para la Corte de Ariel Lijo.

Sí estarán para sancionar Ficha Limpia LLA (6 integrantes) PRO (8), UCR (13, con una licencia), Provincias Unidad (5), Río Negro (1). Con Misiones y Santa Cruz, hay una mayoría asegurada.