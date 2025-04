Ficha limpia: La Libertad Avanza acordó con los dialoguistas tratar el proyecto y sería ley

La vicepresidenta había convocado a sesión para tratar Ficha limpia hace 15 días, pero debió posponerla por temor a no reunir 37 votos, la mitad más uno del recinto. Por tratarse de un proyecto electoral, si no reúne ese número, se cae su aprobación en Diputados, sin importar cuantos rechazos haya.

Esa fue la advertencia de la diputada Silvia Lospennato, del PRO, candidata en las legislativas porteñas y promotora de Ficha limpia. Villarruel no estaba segura de tener mayoría porque no tiene diálogo con el bloque de Santa Cruz, que integran Natalia Gadano y José María Carambia, la misma dupla que no le permitió elegir autoridades en febrero.

Ficha limpia, más cerca

Gadano y Carambia nunca se opusieron a Ficha limpia, pero exigían que se incluyan sus proyectos para abrir el recinto. El que más les interesa es el de la promoción a petróleo convencional, que negociaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. No llegaron a un acuerdo, pero no quieren dejar su marca con el bloqueo a este proyecto, que tiene un fuerte lobby de ONGs capaces de activar efectivos escraches en redes sociales.

image.png El mensaje del senador santacruceño.

Ese fue el motivo del cambio de postura de Javier Milei, quien en noviembre aceptó vaciar la sesión de Diputados que iba a tratar Ficha limpia. Según trascendió, el Presidente y sobre todo su hermana Karina Milei temían que Mauricio Macri hiciera sentir su peso en Comodoro Py para complicar un año electoral.

En enero, después de ver la repercusión de esa decisión en las redes sociales, y asesorado por Santiago Caputo, Milei recalculó y envió un proyecto para que la prohibición de candidaturas (siempre con ratificación de segunda instancia) se aplique sólo en fallos por delitos de corrupción previos a la presentación de padrones electorales.

El texto ya fue aprobado en Diputados y resta la cámara alta. En cualquier caso, CFK no podría ser candidata si esta iniciativa es ley, porque su condena por Vialidad fue ratificada el año pasado.

Este martes, el Senado era un hervidero de versiones respecto a la demora en sancionar Ficha limpia, con los condimentos que aparecen en años electorales. El PRO, que en la reunión en el despacho de la vice fue representado por el senador Martín Goerling Lara, quería sancionar el proyecto el jueves, con la certeza de que están los votos.

En el oficialismo niegan cualquier intento de posponer esta norma. Gadano participó de la reunión y ratificó que su bloque nunca quiso congelar la discusión. Había dudas sobre la dupla de Misiones, cuyos coterráneos en el otro recinto aprobaron el texto en Diputados, luego de marcar disidencias en el dictamen.

Vieja disputa

Ficha limpia es un proyecto presentado por primera vez en 2016 en Diputados por Lospennato, que en 2019 llegó al recinto y no tuvo cuórum. Tiene el aval de una ONG, denominada Movimiento Ciudadano, que recorre el continente y logró que varias provincias tuvieran su ley.

El intento siempre es el mismo: que no puedan presentarse en elecciones quienes tengan condena por corrupción, aunque no haya sentencia definitiva, que siempre es cuando actúa la Corte Suprema. El peronismo, en todas sus versiones, defendió en cada debate el respeto por todo el proceso.

Cristina Kirchner Cristina Fernández de Kirchner.

En el debate del año pasado, en Diputados, el PRO se salió con la suya, porque logró dejar en el camino los proyectos que promueven Ficha limpia con fallos en primera instancia. Al requerir una revisión de cámara, serán muy pocos casos los que lleguen, pero también escasos los jueces federales que tengan la potestad de peinar listas.

CFK sería la primera perjudicada, porque en diciembre fue condenada por la causa Vialidad, con ratificación de Casación. Resta el pronunciamiento de la Corte. Aun así, con esta ley, no podría ser candidata en elecciones nacionales y sólo podría presentarse en la provincia de Buenos Aires. Es una opción.