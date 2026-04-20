Pelea por los fondos: médicos y docentes respaldan a Axel Kicillof en la previa de la audiencia con la Corte

Gremios de docentes, estatales y médicos salieron a respaldar el reclamo de Kicillof por los fondos previsionales

Gremios docentes, de salud y estatales de Buenos Aires se movilizaron este lunes a las sedes de ANSES en toda la provincia para respaldar el reclamo del gobernador Axel Kicillof por los $2,2 billones que el Gobierno nacional adeuda al Instituto de Previsión Social , un día antes de la audiencia en la Corte Suprema .

La acción fue motorizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense , que agrupa a Suteba, FEB, UDOCBA y AMET, y se extendió a CICOP y ATE. En cada municipio, los gremios se presentaron en las oficinas locales de ANSES para entregar un petitorio que exige al gobierno de Javier Milei cumplir con el Decreto 730/18 y restituir los fondos retenidos desde diciembre de 2023.

El documento también denuncia el impacto de la reforma laboral sobre el sistema previsional: la reducción de contribuciones patronales que establece, advierten los gremios, profundiza el desfinanciamiento de la caja nacional y pone en riesgo los sistemas previsionales públicos de reparto.

Patricio Villegas, secretario general de Suteba La Plata, denunció que hay un objetivo por parte del Gobierno nacional de "vaciar el instituto" y advirtió que "van a intentar transformarlo vía leyes, como ya hicieron en otras provincias".

La movilización tuvo alcance provincial. En La Plata , Suteba y ATE se concentraron frente a la sede central de ANSES. En San Pedro, los gremios fueron recibidos por el titular de la delegación local. En Monte Grande, el FUDB junto a CICOP y ATE marchó por el centro hasta las oficinas del organismo. En San Vicente, el Frente de Unidad Docente presentó el petitorio en la sede de Alejandro Korn.

Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires, señaló que los jubilados del sector "están en una situación calamitosa" y que "tienen que elegir entre comprar remedios o comer". "Esperamos que la Justicia ponga blanco sobre negro y resuelva rápidamente esta situación de crisis económica que vive el IPS", agregó.

La jornada gremial se produjo en la antesala de la audiencia que la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional mantendrán este martes en la Corte Suprema, la instancia más avanzada de las ocho demandas que Kicillof le abrió al gobierno de Milei. El gobernador confía en que el tribunal le exigirá a ANSES justificar el corte de transferencias y ordenará su restitución.

La pulseada con Nación

El conflicto se inició en marzo de 2024, cuando Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES estaba obligada a girar mensualmente a las provincias que, como Buenos Aires, no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional. Desde entonces, la provincia no recibió un peso por ese concepto. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a $2,2 billones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2046015991730069754?s=20&partner=&hide_thread=false Axel Kicillof va a la Corte confiado en que Milei tendrá que devolverle los fondos previsionales



@Joseima https://t.co/wxfaU8uZf9 pic.twitter.com/wokU3OU4xy — LETRA P (@Letra_P) April 20, 2026

En la primera audiencia, cuando ANSES argumentó que no tenía información suficiente para calcular las transferencias adeudadas, la Corte no lo aceptó como justificación válida y le dio 30 días para verificarlo. La carga de la prueba cayó sobre Nación. Al día siguiente, el gobierno dispuso un cambio en la cúpula del organismo previsional.

El contexto político le agrega otra capa a la audiencia. En las últimas semanas, Nación cerró acuerdos previsionales con varias provincias, entre ellas Santa Fe y Chubut.