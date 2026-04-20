Martín Menem teme una rebelión del PRO y cierra el recinto hasta la visita de Manuel Adorni

Martín Menem no tuvo confianza en los aliados y desistió de convocar a una sesión para el miércoles en Diputados , cuando tenía previsto tratar la ley de hojarascas y los tratados internacionales. El titular de la Cámara baja sospecha de una rebelión del PRO que pueda dejarlo sin cuórum.

De esta manera, el recinto recién abrirá el miércoles 29 de abril, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , realizará su informe de gestión y defenderá su crecimiento patrimonial, investigado en la Justicia.

El peronismo tampoco citará a una sesión en estos días. El jefe de esa bancada, Germán Martínez , esperará el resultado de la visita del exvocero para negociar un temario con otros bloques opositores. Aspira a que, en un primer intento, el cuórum esté cerca. Y que en el segundo haya 129 bancas para iniciar el debate.

El cuórum está en manos de partidos provinciales y la UCR, que hasta ahora ayudaron al Gobierno. Si el PRO deja sus 12 bancas vacías no hay chances de que Menem o Martínez abran el recinto. El riojano encendió las alarmas cuando, este fin de semana el jefe de los amarillos, Cristian Ritondo , consideró un error la exposición de Adorni. "Va a ser un circo", se lamentó.

Como anticipó Letra P , Menem quería una sesión este miércoles para evaluar la lealtad de los aliados. Cuando trazó esa hoja de ruta no pensaba en una rebelión PRO, sino en la tensión de los gobernadores con la Casa Rosada: los mandatarios empezaron a desmarcarse.

Por caso, la semana pasada, el salteño Gustavo Sáenz envió a su diputada Yolanda Vega a respaldar los proyectos de endeudamiento familiar. Y en la última sesión, Raúl Jalil (Catamarca) bajó la orden a su trío de representantes de la cámara baja de apoyar las mociones para acelerar la interpelación a Adorni.

Con la visita del jefe de Gabinete confirmada, Menem quería ver cuánta energía había en el recinto para atacar al Gobierno y, sobre todo, observar la convocatoria de Martínez. Ambos mantendrán un duelo que dominará la agenda legislativa el resto del año, con un dato no menor: si el PRO sale del recinto, no hay cuórum posible.

Los gestos de diferenciación de Mauricio Macri empezarán a notarse en el Congreso. El pasado jueves, además, el bloque PRO del Senado presentó un proyecto sobre Ficha Limpia y desafió a Javier Milei a retomar el debate. El año pasado este proyecto fue rechazado en la cámara alta, por la ausencia del bloque de Misiones. Macri sospecha que esa fuga fue acordada con el Presidente, temeroso de su suerte en Tribunales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2045861688230940945&partner=&hide_thread=false #LaPostaDelCongreso Milei empuja una agenda en el Congreso



Proyectos en riesgo. Gestiones de Menem y Bullrich. La previa de la visita de Adorni. Internas que complican.



https://t.co/TLFiAO86WL

@mauriCanta pic.twitter.com/JxpioYUYDP — LETRA P (@Letra_P) April 19, 2026

Diputados con oblea

La ley de hojarascas no llegará al recinto, pero tendrá dictamen este martes, durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Como explicó Letra P, para acordar con los aliados, el oficialismo debe eliminar dos aspectos: la derogación de la ley que le otorga a los diputados una oblea para estacionar; y de la norma que regula las cooperativas.

Unión por la Patria firmaría un dictamen de minoría. El plenario tendrá la visita del exdiputado radical Alejandro Cacace, secretario del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, que conduce Federico Sturzenegger.

El resto de la agenda de comisiones será dominado por la oposición. Habrá una visita de directivos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME); y una reunión sobre la parálisis de las obras públicas.

En La Libertad Avanza reconocen que, en Diputados, es probable que en mayo tampoco haya agenda del Gobierno, porque los números no dan garantías. Fue por eso que Milei envió los proyectos sobre salud mental y Discapacidad al Senado, donde tampoco tienen fecha de tratamiento.