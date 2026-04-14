La inflación fue la más alta en un año y el FMI avisó que este año superará el 30%

La inflación alcanzó 3,4% en marzo, el registro más alto en 12 meses según el INDEC , y reavivó dudas sobre el programa económico. Toto Caputo atribuyó la aceleración a factores transitorios, mientras el FMI elevó su proyección anual por encima del 30% y el mercado empezó a ajustar expectativas ante una desinflación más lenta.

El dato oficial confirmó una suba acumulada de 9,4% en el primer trimestre y expuso una dinámica consolidada en torno al 3% mensual. La aceleración estuvo impulsada por regulados, con un alza de 5,1%, y por alimentos, en los que la carne explicó gran parte de la presión sobre el índice general.

La división Educación encabezó los aumentos con 12,1%, en línea con el inicio del ciclo lectivo, mientras Transporte trepó 4,1% por combustibles y pasajes. En alimentos, las carnes registraron subas significativas, con fuerte incidencia en el Gran Buenos Aires, donde marcaron un incremento cercano al 7%.

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) también reflejó el peso de los ajustes tarifarios en servicios públicos, que continúan en proceso de recomposición. Este componente, junto con la inercia en bienes básicos, tensionó la evolución del índice en un contexto de menor margen para anclas nominales tradicionales.

En paralelo, la canasta básica alimentaria aumentó 2,2% mensual y la total 2,6%, con variaciones interanuales de 32,8% y 30,4%, respectivamente. Estos datos reflejaron una desaceleración respecto de febrero, aunque no lograron compensar el deterioro acumulado en el poder adquisitivo.

Toto Caputo y la explicación de los “shocks puntuales”

El ministro de Economía sostuvo que el salto inflacionario respondió a “shocks puntuales”, en particular por el encarecimiento del petróleo en el marco del conflicto en Medio Oriente. Señaló que ese impacto se trasladó a combustibles, transporte y costos logísticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2044129392176308453&partner=&hide_thread=false El IPC Nacional registró en marzo una variación mensual de 3,4%, con una suba de 3,2%, 5,1% y 1,0% en las categorías núcleo, regulados y estacionales, respectivamente.



Fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 14, 2026

“El componente subyacente se mantuvo estable”, afirmó el funcionario, al destacar que la inflación núcleo, excluyendo carnes, se ubicó en 2,5%. Según su lectura, el proceso de desinflación continúa, aunque afectado por factores externos y la corrección de precios relativos.

Caputo también remarcó que la política fiscal y monetaria contractiva permitirá retomar la convergencia a niveles internacionales. En esa línea, insistió en que el fenómeno inflacionario tiene raíz monetaria y que la normalización de la demanda de dinero será clave para consolidar la desaceleración.

El FMI recalibra el escenario y eleva la presión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó de manera significativa sus previsiones para la Argentina. En su último informe, proyectó una inflación anual de 30,4%, casi el doble de lo estimado meses atrás, y redujo el crecimiento esperado al 3,5%.

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El organismo atribuyó el cambio a un “choque de oferta negativo” a nivel global, con impacto directo en los costos de energía y transporte. Este escenario, marcado por tensiones geopolíticas y disrupciones logísticas, complicó la trayectoria descendente de los precios.

La advertencia del Fondo se alineó con una percepción creciente en los mercados: la desinflación será más lenta de lo previsto. El nuevo sendero implica abandonar la expectativa de una rápida convergencia a tasas de un dígito anual.

Entre el factor externo y la falta de anclas

El economista Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso, consideró que el dato de marzo fue “contundente” y marcó una inflación que no cede desde hace diez meses. Señaló que el conflicto en Medio Oriente tuvo un rol central en la suba de combustibles y anticipó efectos persistentes.

El análisis distinguió entre factores transitorios y estructurales. Por un lado, el shock externo; por otro, el impacto de regulados y la dinámica monetaria. “Si el BCRA mantiene una política restrictiva, debería observarse una mejora hacia el segundo semestre”, sostuvo.

supermercados-consumo-gondolas-precios-inflacion La inflación alcanzó 3,4% en marzo, el registro más alto en 12 meses

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, puso el foco en la falta de un ancla nominal clara. Afirmó que el control de agregados monetarios resulta insuficiente en un contexto de demanda de dinero inestable y sin una regla definida para tasas o tipo de cambio.

Casas advirtió que la inflación del primer trimestre anualizada superó el 40% y alertó sobre el impacto social. “Con salarios corriendo por detrás de la canasta básica, es esperable un aumento de la pobreza”, indicó, al señalar que una familia tipo necesitó más de $1,4 millones para no ser pobre.

Expectativas en alza y señales de un “impasse”

El mercado ya incorporó un escenario de mayor nominalidad. El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central mostró proyecciones en torno al 30% anual, con revisiones consecutivas al alza en los últimos meses.

Algunos analistas hablaron de un “impasse” en el proceso de desinflación, tras una primera etapa de rápida desaceleración. La persistencia de la inflación núcleo, sumada a shocks externos, sugiere una trayectoria más gradual y con mayor resistencia a la baja.

caputo milei rigi preocupados Javier Milei y Toto Caputo anuncian inversiones del RIGI, pero los desembolsos no llegan al 1% del PBI.

El propio presidente Javier Milei reconoció dificultades en el arranque del año y evitó fijar plazos concretos para alcanzar niveles cercanos a cero. En ese marco, el ancla fiscal se mantiene como principal herramienta, aunque aparecen dudas sobre su capacidad para ordenar expectativas por sí sola.

El escenario que dejó marzo combinó un dato incómodo para el Gobierno con señales de alerta externas y domésticas. Entre la apuesta oficial a la transitoriedad del fenómeno y la cautela del mercado, la dinámica de precios se consolidó como el principal desafío del programa económico en 2026.