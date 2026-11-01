La elección de Brasil acomoda a la política argentina para 2027

A Patricia Bullrich le pareció demasiado. Si las cosas ya venían mal entre la senadora y Javier Milei, la decisión del Presidente de no felicitar a Luiz Inácio Lula Da Silva por su triunfo en Brasil y facilitar la huida, vía Argentina, de Flávio Bolsonaro , funcionó como catalizador de las diferencias y, tal vez, como anticipo de la ruptura.

“Milei no sabe cortar. Abelardo De la Espriella se peleó a morir con Lula. (José Antonio) Kast también. ¿Qué hicieron? Lo felicitaron, listo, terminó la elección. Pero Milei no sabe cortar”, sintetizó un colaborador de Bullrich horas después de que la senadora se desmarcara – otra vez – de la línea de la Casa Rosada y reconociera el resultado de los comicios.

Mauricio Macri pensó algo parecido. “Correspondía”, dijeron en el PRO sobre el comunicado en el que felicitaron a Lula por su elección. Como todos, se rindieron ante el “animal político” que construyó una “tremenda victoria cuando nadie creía”, y se espantaron ante la decisión del Milei de no felicitar al reelecto mandatario y de colaborar en la fuga de Bolsonaro. Fue demasiado incluso para quien, en la previa, firmó un comunicado de apoyo al dirigente prófugo con el Grupo Libertad y Democracia , que reúne a expresidentes de la región y de España.

En la vereda de enfrente, el triunfo inesperado de Lula activó a la tropa desanimada del peronismo. La estrategia digital, la campaña, el mensaje, el armado, quedaron bajo análisis para las definiciones de la campaña 2027. Los equipos de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa ya están en contacto con los hacedores del milagro lulista, que salieron a ofrecer su receta .

Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región. @LulaOficial

En el Congreso, el desaguisado de política exterior una nueva oportunidad para la coordinación del sector opositor que quedó clavado, por ahora, en un núcleo duro de 121 diputados -con posible ampliación a 133, según el tema- y volvió a dejar expuesta la interna del Gobierno entre Santiago Caputo y el sector de Karina Milei .

Patricia Bullrich, al borde de la ruptura

A Bullrich “se la dejaron servida”. El lunes, cuando pegó el faltazo a la reunión de Gabinete, la senadora ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Se encargó de que se supiera que su ausencia estaba relacionada con la situación de Brasil y, también, con el llamado de Milei a “quemar en la hoguera” a periodistas a los que señaló con nombre y apellido. Curioso. Bullrich estaba el viernes 23 en la cena de la Fundación Faro cuando el Presidente pronunció ese discurso. Después sobreactuó afecto con fotos que publicó en redes. El lunes se sintió espantada.

Bullrich calcula cada mensaje que emite. Tensiona por momentos y juega con las ambigüedades cuando quiere aflojar. Pero de algo no deja dudas: quiere ser protagonista en las elecciones de 2027. En eso ya trabajan algunos dirigentes en el territorio, como el intendente de San Isidro, Ramón Lanús. Es uno de los que está “armando para Patricia”. ¿Para qué?

@MenemMartin y una definición sin discusión: "No hay dos candidatos en @LLibertadAvanza". El liderazgo de @JMilei es único e irrepetible, un fenómeno académico e histórico para transformar el país. En 2027 se consolida la Argentina libertaria. VLLC!!! pic.twitter.com/lZR0JYQOol — El Jefe (@mediceneljefe) October 30, 2026

El equipo de Bullrich trabaja con “la hipótesis de que hay que acumular, ya sea para acordar o para hacer algo distinto”. Esto último implica, obviamente, una ruptura con el Gobierno. No la descarta. “Su deseo es sentarse y negociar. Pero, hasta acá, no hay ninguna negociación”, explican en el bullrichismo.

De aquella extensa reunión que tuvo con Milei en la Quinta de Olivos a principios de octubre no salió nada concreto. La senadora habló con el Presidente y le avisó que marcará en público cualquier desacuerdo con sus declaraciones o las políticas de gobierno. Así hizo con Brasil. De acuerdos políticos no se habló. Bullrich sabe que son cuestiones que se conversan con Karina Milei.

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia.



Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026

Este viernes, la secretaria general le envió un mensaje a Bullrich vía su mano derecha, Martín Menem. “No hay dos candidatos en La Libertad Avanza (LLA)”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados en una reunión con dirigentes en el Congreso. La declaración fue levantada por una cuenta que responde a Karina y luego reposteada por Milei. Un punto final para las aspiraciones presidenciales dentro del oficialismo y una invitación a la retirada.

El bullrichismo hace cuentas y desafía: “Qué pasa si el año que viene Patricia mide mejor en las encuestas que Milei? ¿Van a dejarle servido el triunfo al peronismo?”. Ya hay números que avalan esa línea de trabajo. A un año de las elecciones presidenciales, Bullrich aparece mejor posicionada Milei para enfrentar a Axel Kicillof en un eventual balotaje, según una encuesta nacional de CB Global Data. De acuerdo con el sondeo, la senadora le saca una ventaja de 7,2 puntos porcentuales al gobernador bonaerense.

El peronismo, subido al triunfo de Lula

Después de la derrota de la primera vuelta, la victoria de Lula en el balotaje le dio al peronismo una inyección de optimismo inesperada. Cristina había vaticinado el resultado negativo del 4 de octubre, pero Massa estuvo seguro de lo que pasaría en la segunda vuelta. ¿Por qué? Los equipos de campaña del lulismo y el massismo quedaron en diálogo permanente desde la elección de 2023, cuando el brasilero envió a sus colaboradores para que ayudaran al exministro de Economía en su disputa contra Milei. A Massa le había llegado un informe técnico de los colaboradores de Lula que se acercó bastante al resultado final del balotaje.

Mañana y siempre del lado Lula de la vida pic.twitter.com/7hTA8xF0aR — Sergio Massa (@SergioMassa) October 24, 2026

Ya tras el triunfo, Lula se encargó de responder los saludos de CFK, de Massa y de Kicillof. Quiere que el peronismo ordene su interna para poder derrotar a Milei en 2027. Esa misma noche, sus colaboradores se pusieron en contacto con sus pares del peronismo. Querían transmitir la experiencia que les permitió romper la lógica del algoritmo de la ultraderecha y derrotar a Bolsonaro.

Fue clave, en ese sentido, la utilización de las herramientas digitales y, en particular, el canal de WhatsApp “El ejército de Lula”, que llegó a 10 millones de usuarios a pesar de la pelea del Gobierno con Meta y las denuncias de baneo. Como en el aikido, el lulismo usó a su favor la fuerza del enemigo con el lema “vos sos tu propio algoritmo, vos tenés la capacidad de cambiar las cosas” y logró deconstruir las fake news en tiempo real, según contó en diálogo con medios argentinos Rafael Marroquim, uno de los estrategas de la campaña que diseñó la agencia Nordx, cuyos integrantes desembarcarán esta semana en Argentina.

Muito obrigado minha querida amiga Cristina Kirchner, @CFKArgentina, por sua mensagem. Celebramos uma grande vitória da democracia, da justiça social e da paz. Um grande abraço para você, que sempre esteve ao nosso lado na defesa de uma América Latina soberana e prospera. — Lula (@LulaOficial) October 27, 2026

Marroquim llega con sugerencias para el peronismo. “Hay que tener una estrategia certera, pensar lo que el campo político quiere para movilizar a la gente. El peronismo ya demostró que también sabe dar sorpresas”, dice. Pero el campo popular brasileño jugó con una ventaja que los argentinos no tienen. Contaba con la candidatura de Lula, un dirigente inigualable cuyo liderazgo nunca estuvo en discusión para el espacio, mientras el peronismo todavía no sabe quién competirá contra Milei y está encerrado en internas.

Con todo, en el peronismo hay ciertas coincidencias. Los equipos de todos los candidatos entienden que la experiencia de Brasil debe ser tomada como un aprendizaje común, que luego será explotado por el candidato al que le toque protagonizar. “Lo estratégico es poner un relato y, desde lo comunicacional, trabajar sobre la penetración del algoritmo. Eso es lo más difícil y lo más importante”, explican en el equipo de Massa. ¿Por qué es clave la ruptura del algoritmo? Porque es lo que permite hablarles a los votantes del otro candidato o entrar en el universo de los indecisos. Todavía falta, pero el proceso de estudio está en marcha.

Mientras discute por las candidaturas, el peronismo se ocupa de tejer acuerdos en el Congreso que podrían, eventualmente, traducirse en conversaciones electorales. Como sucedió con temas de consenso, como discapacidad, financiamiento universitario y morosidad, la actitud del Gobierno frente a las elecciones de Brasil generó una nueva ventana para buscar puntos en común en el pedido de normalización de las relaciones diplomáticas con el país vecino. La iniciativa fue articulada por Germán Martínez (Unión por la Patria), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la izquierda y los radicales no mileistas, como Mariela Coletta. Esa masa crítica opositora ya tiene una dinámica de funcionamiento propio que se articula forma cotidiana y generó vínculos de confianza entre diferentes bloques.

La interna en el Gobierno

La situación de Brasil y la fuga de Bolsonaro, vía Argentina, volvieron a cristalizar la interna del gobierno de Milei. La diplomacia miró con asombro el papel predominante que tuvo el asesor Santiago Caputo en la salida del excandidato presidencial mientras la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, se mantuvo en silencio. Las consecuencias del desaire diplomático todavía están por verse.

En el Palacio San Martín no quedaron dudas de que es Caputo quien digita el vínculo con Estados Unidos. El asesor, que maneja la Secretaría de Inteligencia (SIDE), viajó especialmente a Puerto Iguazú para participar del operativo de salida de Bolsonaro y dejarlo en evidencia. Los entendidos en materia de Inteligencia dicen que la operación fue diseñada por el gobierno de Donald Trump y ejecutada en nuestro territorio por agentes del área de Contrainteligencia, en coordinación oficiales de la DEA (Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) que operan en la zona.

La maniobra implica una injerencia total del gobierno estadounidense en territorio argentino. En lugar de desmentirlo, Caputo y el Gobierno decidieron confirmarlo. Milei no quiere que Trump tenga dudas de su alineamiento incondicional y al asesor le gusta mostrar que es él quien maneja la botonera del área.

El operativo horrorizó a la oposición y espantó a algunos aliados, pero generó, además, repercusiones en la interna del Gobierno. A través de una nota, los tres diputados peronistas que integran la bicameral de Inteligencia, Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez, solicitaron que la SIDE brinde detalles sobre su participación en la huida de Bolsonaro y explicaciones sobre la participación de Caputo.

La nota llegó al presidente del cuerpo que es Sebastián Pareja, mano derecha de Karina, enfrentada en la interna con Caputo. Aunque pudo haber demorado el trámite e incluso haberla sometido a consideración de la bicameral, Pareja decidió darle curso rápido y habilitar el pedido.