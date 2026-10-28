¿El Gobierno ayudó al prófugo Flávio Bolsonaro a escapar de Brasil?

La huida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos vía Argentina instala la sospecha de que el gobierno de Javier Milei ayudó al excandidato ultraderechista, que tenía prohibido salir de Brasil por disposición de la Justicia de ese país, a profugarse para refugiarse bajo la protección de Donald Trump .

En la madrugada de este miércoles, la Dirección Nacional de Migraciones informó que "a las 22:50 hs del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones , los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro , Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro , Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ".

Pese a tener prohibido salir del país en el marco de una causa en la que se lo investiga por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, Bolsonaro no solo pudo ingresar a la Argentina, sino también salir.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira…

En el comunicado emitido en la madrugada de este miércoles, Migraciones reconoció que "a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo".

La dependencia oficial señaló que Bolsonaro y su familia ingresaron y salieron de Argentina "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". Lo que omite Migraciones, y no es posible que desconociera, es que el juez Alexandre de Moraes , miembro del Supremo Tribunal Federal (STF, la Corte brasileña) ordenó la retención de todos los pasaportes de Bolsonaro y prohibió la salida de país del excandidato presidencial del Partido Liberal (PL).

La disposición incluía la entrega, en un plazo de 24 horas, de todos sus documentos, incluidos los de otras nacionalidades, ya que el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro posee pasaporte italiano.

Flávio B. incumplió esa orden y, con papeles que el gobierno argentino considera "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal", entró y salió de Argentina "sin incidentes", señaló Migraciones, la oficina a cargo de Sebastián Pablo Seoane.

Aliados son los aliados: ¿triangulación con Donald Trump?

Dos datos que reportan medios argentinos abonan las sospechas acerca de una posibe triangulación entre tres aliados (el clan Bolsonaro, el gobierno de Milei y la administración republicana de Donald Trump, con participación del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa) para sacar ilegalmente de Brasil al ultraderchista derrotado y darle asilo en Estados Unidos, donde ya está refugiado su hermano Eduardo.

La Nación sostiene que Santiago Caputo estuvo presente en el aeropuerto de Iguazú en el momento en que el prófugo abordó el avión que lo llevó al país del norte con escala en Ecuador.

En tanto, Clarín informó que, como había trascendido este martes, "la aeronave (en la que escapó Bolsonaro) había llegado a Puerto Iguazú 24 horas antes para un vuelo a Miami, pero apenas aterrizó, la tripulación se enteró de que el viaje había sido cancelado".

"El operativo se reactivó este martes al mediodía, cuando los dos pilotos y la azafata volvieron al aeropuerto y presentaron un nuevo plan de vuelo con destino a Guayaquil y solicitaron los servicios de Aduana y Migraciones para las 14", agregó el artículo firmado por el corresponsal del diario en Misiones, Ernesto Azarkevich, y suma dos datos muy importantes:

1) "A media tarde, tanto la Policía de Seguridad Aeroportuaria como Migraciones sabían que el ex candidato presidencial brasileño junto a su familia eran los pasajeros que iban a abordar el avión".

2) "Bolsonaro y su familia arribaron al aeropuerto en una combi que fue escoltada por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria".

Santiago Caputo, "en chota"

A la una de la madrugada de este miércoles, el asesor presidencial atacó a la prensa -a la que el Presidente había condenado a la hoguera 72 horas antes- por haber informado que la operación que finalmente se realizó en la noche de este martes había tenido lugar antes, durante el transcurso de esa jornada.

"La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia", escribió y agregó: "Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota pero toda mi admiración".

La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo.… — Santi C. (@slcaputo) October 28, 2026

Al cierre de esta nota, Letra P consultaba sin éxito a altos funcionarios de la Casa Rosada: los mensajes de texto no llegaban a destino y las llamadas caían directamente en el buzón.

Pese a que podía disputarle el liderazgo de la ultraderecha en la región y el amor de Trump, Javier Milei había hecho una fuerte apuesta por Bolsonaro para sacar al "comunista" de Lula del poder y consolidar el giro radical de la región. Como en otros países que enfrentan procesos electorales en los que compiten expresiones derechistas extremas, el presidente argentino se había sumado a la campaña del PL brasileño y había compartido escenario con el candidato y sus tijeras, versión bolsonarista de la motosierra libertaria nacional.