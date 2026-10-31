Manuel y Santiago Passaglia lanzaron su campaña presidencial con críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia , y su hermano, el exjefe comunal Manuel Passaglia , realizaron su primer acto de campaña tras anunciar sus candidaturas presidenciales para 2027. Los referentes de Hechos cuestionaron al gobierno de Javier Milei y al kirchnerismo, reivindicaron su gestión municipal y encabezaron una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario .

La actividad se desarrolló este sábado en San Nicolás , la ciudad que ambos dirigentes eligieron como punto de partida de su proyecto nacional. Ante los vecinos que participaron del encuentro, los hermanos repasaron las transformaciones realizadas durante sus gestiones y plantearon la necesidad de trasladar esa experiencia al resto del país.

“No alcanza con transformar una ciudad si hay problemas mucho más grandes que siguen sin resolverse”, sostuvieron durante el acto. Con ese planteo, buscaron posicionar a Hechos como una alternativa frente a las principales fuerzas políticas y presentar un modelo de gestión basado en los resultados que, según afirmaron, consiguieron en el municipio bonaerense.

Uno de los momentos centrales del encuentro fue el discurso de Santiago Passaglia , quien cuestionó tanto la política económica del Gobierno nacional como la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder. El intendente sostuvo que los argentinos no deberían quedar condicionados a elegir entre dos modelos que, según su visión, no lograron resolver los problemas estructurales del país.

“No podemos permitir que la única salida a esta pesadilla sea volver al kirchnerismo y romper todo. No podemos perder todo el esfuerzo. El kirchnerismo es lo peor que nos pasó. Tuvieron 16 años de gobierno y lo único que dejaron fue más inflación, más pobreza y más corrupción”, afirmó el jefe comunal.

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA

Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás.



Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo.



Vamos a hacer que tu… pic.twitter.com/uDPMm7GBHu — Santi Passaglia (@passaglia_santi) October 28, 2026

El dirigente también cuestionó el rumbo económico del presidente Javier Milei y aseguró que la estabilidad macroeconómica resulta insuficiente si no se traduce en una mejora de las condiciones de vida. “No alcanza si vos laburás cada vez más, si tenés más de un trabajo y no llegás a fin de mes. No alcanza si tenés una pyme o un comercio y no sabés qué más hacer o ajustar para seguir sobreviviendo”, expresó.

En ese contexto, Passaglia rechazó la polarización política y ratificó la intención de construir una tercera opción electoral. “Nos quieren con miedo y sometidos para que nos resignemos a elegir entre dos fracasos. Nosotros vamos a estar enfrente de estos dos extremos ideológicos que ya fracasaron”, aseguró.

Manuel Passaglia reivindicó la gestión de San Nicolás y pidió un cambio político

Por su parte, Manuel Passaglia convocó a los vecinos a acompañar el proyecto político de Hechos y cuestionó a los espacios que dominaron la escena nacional durante los últimos años. “Los vamos a enfrentar y les vamos a demostrar que estamos cansados. Se acabaron los relatos”, manifestó.

El exintendente sostuvo que el objetivo de su espacio será recuperar el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. “Nada nos representa más a los argentinos que el deseo de vivir bien. Nada merecemos más los argentinos que llegar a fin de mes con plata en el bolsillo y que ese deseo de años se vuelva realidad”, afirmó.

En otro tramo del encuentro, Santiago Passaglia defendió la experiencia administrativa de ambos hermanos en San Nicolás frente a las posibles críticas por su proyección nacional. “Van a decir que es una ciudad chica, que no es lo mismo que gobernar un país. Y tienen razón, no es lo mismo, no lo subestimamos. Pero la experiencia de haber transformado una ciudad que estaba destruida y hacerla funcionar nos da mucha más autoridad para asumir este desafío”, señaló.

El intendente también hizo referencia a la edad de los dirigentes y planteó la necesidad de una renovación política. “El próximo presidente no tiene que ser parte de generaciones enteras de políticos que ya fracasaron”, sostuvo, antes de reivindicar el potencial del interior productivo como origen de una nueva conducción nacional.

Las propuestas de Hechos para las elecciones presidenciales de 2027

Hacia el cierre, los hermanos Passaglia presentaron los principales ejes que buscarán impulsar a nivel nacional: generación de empleo, desarrollo industrial, crecimiento de las pymes, acceso a la vivienda, educación y seguridad. Según explicaron, su propuesta apunta a recuperar las condiciones necesarias para que el esfuerzo individual se traduzca en mejores oportunidades.

“No estamos pidiendo ningún milagro. Estamos hablando de vivir en un país normal. Vamos a trabajar para que todo el esfuerzo que ustedes y todos los argentinos vienen haciendo valga la pena”, expresó Santiago Passaglia ante los asistentes.

“¡Que valga la pena trabajar! ¡Que valga la pena estudiar! ¡Que valga la pena invertir y producir!”, exclamó el intendente al finalizar su intervención.

El primer acto de campaña concluyó con una caminata hasta el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Con esa actividad, los referentes de Hechos dieron inicio a su proyecto presidencial para 2027, con un discurso centrado en la gestión municipal y el rechazo a la polarización entre el oficialismo nacional y el kirchnerismo.