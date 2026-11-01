León XIV sale de gira por el patio convulsionado de Javier Milei, Orsi y Fujimori

León XIV partirá de Roma el viernes rumbo a Uruguay, Argentina y Perú, tres países con realidades políticas y económicas diferentes, gobernados por Yamandú Orsi , Javier Milei y Keiko Fujimori . La gira papal se producirá tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil, la fuga de Flávio Bolsonaro y las elecciones legislativas que ponen a prueba a Donald Trump .

Uruguay ordenó sus números, pero perdió el envión. La pobreza bajó a 14,8% en el primer semestre, frente al 17,7% de un año antes, y Transparencia Internacional le asigna 73 puntos, que lo ubican en el puesto 17 del mundo. Sin embargo, el PBI cayó 0,5% interanual en el segundo trimestre. Orsi gobierna un país prolijo que dejó de crecer.

Perú transita un camino diferente. La economía creció 3,2% en agosto y la pobreza bajó a 25,7% en 2025, aunque en las zonas rurales todavía alcanza el 35,5% y supera en 5,5 puntos el nivel previo a la pandemia. En materia de corrupción, obtiene 30 puntos y ocupa el puesto 130. Fujimori gobierna sobre una herencia política pesada, marcada por el legado de su padre, Alberto Fujimori , y por las profundas divisiones que todavía atraviesan a la patria adoptiva de Robert Prevost .

La Argentina presenta el cuadro más complejo. La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre, desde el 28,2% del período anterior, y alcanza al 44,5% de los menores de 14 años. La inflación interanual de septiembre fue de 33,4% y los salarios formales aumentaron 30,4%, una pérdida real cercana al 2,3%. La actividad económica cayó 1,7% en agosto.

El ministro de Economía, Toto Caputo , responde que en 2024 la pobreza llegaba al 52,9%. En materia de corrupción, el país obtiene 36 puntos y ocupa el puesto 104.

Una región que se movió entre Lula, Bolsonaro y Trump

Marcelo Falak describió en desPertar el momento regional como el último tramo del Año Terrible de América Latina. Lula ganó el balotaje del 25 de octubre por 51,76% contra 48,24%. Bolsonaro se fue a Estados Unidos, donde Donald Trump le dio cobijo y habló de otra elección “amañada”.

Milei no saludó a Lula, colaboró con la fuga de Bolsonaro y el gesto tiene un costo práctico: Brasil es el primer socio comercial argentino, con más de u$s 31.000 millones de intercambio en 2025.

El próximo martes, Trump se juega el control de la Cámara de Representantes. El promedio de RealClearPolitics daba 50,2% a los demócratas contra 41,9% a los republicanos. El resultado de esos comicios terminará de definir el escenario político estadounidense.

El Papa ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos - Vatican News https://t.co/FUE5asOW2j — Vatican News (@vaticannews_es) October 30, 2026

León XIV aterrizará en Montevideo tres días después, en una región atravesada por realineamientos políticos y disputas sobre el rumbo económico.

Lo que espera a León XIV en la Argentina de Milei

El Presidente se cruzará con León XIV al menos cuatro veces: en la recepción en el aeropuerto, en la audiencia de la Casa Rosada, que incluirá una reunión a solas, en el encuentro con dirigentes políticos en el Palacio Libertad y en la misa del 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles. Habrá varias oportunidades para que el pontífice transmita un mensaje y Milei lo escuche.

Los temas están a la vista. La encíclica Magnifica humanitas advierte sobre la inteligencia artificial y la dependencia digital, dos cuestiones que pueden generar contrapuntos con el entusiasmo tecnológico del Presidente. Los movimientos populares le entregarán un documento de seis páginas que reclama una tecnología al servicio de quienes trabajan y no al revés.

En el Cottolengo Don Orione de Claypole, León XIV pisará terreno de discapacidad, un área atravesada por la controversia presupuestaria. El artículo 39 del proyecto de Presupuesto elimina el nomenclador de prestaciones y modifica el régimen de pensiones por invalidez. La oposición calcula una caída real de 13,9% en Incluir Salud. La Casa Rosada busca votar el Presupuesto en la Cámara de Diputados el próximo miércoles, cuatro días antes de la llegada del papa.

La situación social y la convivencia política también forman parte de las preocupaciones que la Iglesia viene expresando. El cardenal Ángel Rossi habló de una Argentina “cascoteada”. El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, advirtió que el Papa encontrará un país herido, donde “la descalificación y la intolerancia” están a la orden del día.

El diálogo institucional aparece como uno de los puntos más sensibles. Desde que asumió, Milei no recibió a la conducción de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabezada por Marcelo Colombo. En un acto de la Fundación Faro, el Presidente avisó a un grupo de periodistas que “los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad”.

Del lado del Gobierno, el canciller Pablo Quirno aseguró que la administración libertaria no tiene “ningún tipo de preocupación” por la agenda papal.

La previa de Smerilli: pobreza, cartoneros y discapacidad

Roma ya envió una representante para tomar contacto con la realidad local. La religiosa Alessandra Smerilli, salesiana, economista y prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, se adelantó a la llegada de León XIV y ya está en Buenos Aires.

La funcionaria vaticana aclaró que el papa no la envió para preparar el viaje: su presencia respondió a una invitación de los obispos, la Conferencia Episcopal Argentina y la Universidad Católica Argentina (UCA).

En la universidad tuvo a su cargo la conferencia inaugural sobre Magnifica humanitas y se reunió con jóvenes emprendedores. También recorrió la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, en el barrio porteño de Saavedra, en un momento en que los recicladores porteños advierten que 6500 empleos corren riesgo por los nuevos pliegos de higiene urbana.

Alessandra Smerilli, funcionaria vaticana, con cartoneros porteños

En La Matanza, durante un encuentro con movimientos populares, Smerilli les pidió que sean “constructores de comunión, no arquitectos de Babel”. Consultada por las críticas del Gobierno a esas organizaciones, respondió que no las conoce en profundidad y que en cada realidad hay “una semilla de bien”.

Emilce Cuda y los puentes con la política argentina

La argentina Emilce Cuda, secretaria general de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), también tuvo una agenda institucional en el país. Disertó sobre la encíclica en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, en una actividad promovida por el diputado Eduardo Valdés, a la que asistió el arzobispo Colombo.

Emilce Cuda en el Congreso

Cuda definió la política como “la forma más alta de caridad” y habló del aumento del suicidio entre los jóvenes. Entre los asistentes estuvieron los excancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana, los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Penacca y Cecilia Moreau, y el juez Alejandro Slokar. En la nómina de participantes que circuló no figuró ningún representante del oficialismo.

El cardenal Rossi lo sintetizó con una frase que funciona como advertencia y desafío para la dirigencia: si el pastor visita al rebaño es porque trae un mensaje, “y después hay que ver qué se hizo con él”.