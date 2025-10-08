DESPUÉS DE ESPERT

Recalculando: Patricia Bullrich sale a buscar el voto amarillo de la mano de Jorge Macri

Preocupada por el impacto del narcoescándalo, la candidata a senadora de La Libertad Avanza se mostrará este jueves con el jefe de Gobierno porteño.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
La candidata a senadora nacional por LLA, Patricia Bullrich se mostrará con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para tratar de fidelizar el voto macrista de cara a las elecciones del 26 de octubre.

En plena campaña electoral y con la excusa de recorrer los avances de obra de la nueva penitenciaría de Marcos Paz, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se mostrarán juntos este jueves.

Aunque el encuentro será en la provincia de Buenos Aires, representará el primer gesto de involucramiento pleno del macrismo en la campaña porteña que quedó afectada al escándalo que obligó al diputado José Luis Espert a renunciar a su candidatura por su vínculo con Fred Machado, detenido en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Los números que anticipan las encuestas para los candidatos libertarios están generando preocupación en el oficialismo nacional, que navega entre la prudencia y la desazón. No tanto por la performance de la ministra, que hoy está rankeando entre el 40 y 45% de intención de votos y tiene asegurado su ingreso a la cámara alta, sino por la categoría Diputados.

En el comando de campaña libertario toman nota del altísimo desconocimiento que hay sobre Alejandro Fargosi, el abogado que encabeza la lista de Diputados por la Ciudad, lo que se traduce en una baja intención de voto. Los números que se registraron en la última semana pusieron en guardia al oficialismo: según las proyecciones, el candidato ronda los 26 puntos de intención de voto, lo que pondría en peligro el ingreso de Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, quinto y sexta en la tira, ambos lugares asignados al PRO.

La foto de Jorge Macri y Patricia Bullrich

Hace una semana, la ministra ya había dado señales de un acercamiento con sus excompañeros amarillos cuando aseguró que el expresidente Mauricio Macri "tiene mucho para aportar, mucho para ayudar. Para nosotros es realmente importante que esté”. En paralelo se conoció la reunión entre el jefe del PRO y el presidente Javier Milei.

En paralelo, diez días atrás, Bullrich se contactó con el jefe de Gobierno para proponer hacer una recorrida por la nueva cárcel de Marcos Paz, una unidad penitenciaria nueva que que está construyendo el gobierno porteño para desalojar la cárcel de Devoto y descomprimir la cantidad de presos alojados en las comisarías y alcaidias de la Ciudad.

Los trabajos estuvieron paralizados desde 2022 hasta la asunción de Jorge Macri en la Ciudad, que reactivó tanto la obra como el reclamo al gobierno nacional para distribuir a los detenidos en Devoto según los delitos que hayan cometido.

