Reforma laboral: desde Córdoba, los gremios presionaron a los gobernadores y exigieron un paro a la CGT

Con la ausencia de los líderes de la CGT , el respaldo solitario de la diputada Natalia de la Sota y el silencio del gobernador Martín Llaryora como telón político de fondo, este jueves se realizó en Córdoba la primera marcha federal contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei .

Los cuerpos orgánicos de los gremios provinciales se movilizaron por el centro de la ciudad desde las primeras horas de la mañana. La convocatoria fue moderada, pese a que fue apuntalada por el refuerzo de dirigencia sectorial llegada desde Buenos Aires , durante la madrugada, en colectivos. Desde la Policía provincial informaron a este medio que se movilizaron alrededor de 3.500 personas. Completan que el número debe tomarse con pinzas porque las agrupaciones estaban "desparramadas".

Lo cierto es que bastaron para que el casco céntrico quedara jaqueado y la mañana arrancó con un fuerte operativo de seguridad que incluyó un cordón de vallas en la zona del Centro Cívico del Bicentenario, más conocido como El Panal.

En distintas columnas, los manifestantes confluyeron en las inmediaciones de la sede del gobierno provincial, para exigir al Congreso que garantice los derechos laborales adquiridos . Aunque la intención formal fue entregar un documento con el reclamo a Llaryora, el mensaje político alcanzó a todos los gobernadores .

El referente de los estatales, Hugo Godoy , pidió un paro general para el día en que se trate la reforma y calificó de “cagones” a los mandatarios provinciales. “Su cobardía nos está llevando puestos a todos los argentinos”, lanzó ante los medios presentes.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 11.44.06 AM (1) Marcha Federal contra la reforma laboral de Javier Milei

Como contó Letra P, en portales porteños trascendió la versión de una reunión previa entre los triunviros de la CGT y Llaryora. En el Gobierno provincial lo negaron de plano y aseguraron que ese encuentro nunca estuvo en agenda. La desmentida no hizo más que reactivar los contrapuntos que volvieron a tener eco en la primera marcha federal.

Mientras el arco sindical reprocha tibieza, en el cordobesismo devuelven la pelota y reclaman que la protesta se dirija “a quien corresponde”: el Presidente. Llaryora no adelantará su postura hasta que el debate empiece en Diputados, donde puede incidir. En el Senado, dio libertad de acción a Alejandra Vigo.

La desarticulación que se vio en Córdoba

El primer capítulo de la protesta contra la Ley de Modernización Laboral volvió a exponer la desconexión del sindicalismo con el poder político. Con escasa representación en el Congreso y prioridades que no coinciden con las de los gobernadores, la estrategia gremial busca extenderse hacia otros sectores, como se refleja en los intentos del triunvirato de la CGT por tejer alianzas con el empresariado.

El ruido interno tampoco ayuda. Como informó este portal, la central obrera recién convocó a su consejo directivo para este viernes. La reunión servirá para evaluar el escenario, aunque hasta ahora no se anunció ningún paro ni nueva movilización.

Lo que si trascendió es que la estrategia apunta a que se caiga el cuórum en la sesión en la cámara alta. Es decir, que el proyecto no se trate. Para eso, apostarán al contacto directo con el cuerpo legislativo.

Cómo sigue la protesta contra la reforma laboral

El plan de acción, que tendrá su segunda escala en Rosario en la previa de la sesión del 11 de febrero, fue impulsado por el Frente de Sindicatos Unidos, integrado por ATE, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y las centrales sindicales, entre otros espacios.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 11.44.07 AM La previa se hizo en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba

En el plano local, ofició de anfitrión Rubén Urbano, el metalúrgico enfrentado al cordobesismo que se alineó con la candidatura de Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba en octubre de 2025. Urbano fue uno de los dirigentes más activos para contener el inicio de disturbios registrados minutos antes del mediodía, que fueron rápidamente desactivados.

También participaron Abel Furlán (UOM), Daniel Yofra (aceiteros), Rodolfo Aguiar, el propio Godoy y el diputado Hugo Yasky. Antes de movilizarse, dieron una conferencia de prensa en la sede de la UOM de Córdoba donde quedó expreso el pedido: que los gobernados exijan a sus bancadas que rechacen el proyecto de reforma.

Con un acto de cierre sobre el Boulevard Guzmán se leyó la carta que se pretendía entregar al gobernador Llaryora. "Este proyecto es solo comparable con la de la dictadura de 1976. Los gobernadores pretenden entregar a los trabajadores por algunos beneficios", leyeron.