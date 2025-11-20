Tensa luna de miel: La Libertad Avanza veta a un candidato de Jorge Macri como vice de la Legislatura

La Libertad Avanza (LLA) busca incidir en la conformación de las nuevas autoridades de la Legislatura porteña y quiere vetarle a Jorge Macri uno de los candidatos a presidir la cámara. Se trata de Matías López , vicepresidente primero, hombre del PRO.

La relación entre LLA y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento inmejorable. El acuerdo para las elecciones nacionales cambió el clima entre ambas fuerzas y enfrió la ofensiva libertaria que viró de ataques abiertos a gestos y halagos hacia el jefe de Gobierno. Testimonio de eso fueron las felicitaciones que el propio Javier Milei y su representante local, Pilar Ramírez , le brindaron al primo del expresidente tras anunciar que la Ciudad había colocado deuda por 600 millones de dólares.

Sin embargo, la puja sigue latente entre los socios electorales y por estas horas se puede percibir en la Legislatura porteña donde comenzó la danza de nombres para ocupar las vicepresidencias de la cámara y el control de las comisiones clave. El último foco de tensión está puesto en la continuidad del vicepresidente primero de la Legislatura, el oficialista Matías López .

El legislador cuenta con amplio reconocimiento de buena parte de la oposición porteña, que resalta su capacidad de construir acuerdos durante los últimos dos años, incluso con cierta autonomía respecto del Ejecutivo. Justamente, los libertarios le facturan haberlos excluidos de los acuerdos, marginándolos de las negociaciones por cargos y comisiones.

"Como oposición responsable en la Ciudad, no nos corresponde reclamar la vicepresidencia primera, pero sí creemos que tenemos la representatividad suficiente para rechazar a figuras que fueron hostiles con LLA", se quejan en la tropa libertaria sobre el desempeño del legislador del PRO. El plus de la pelea silenciosa es un tema más que sensible: López es un dirigente que se referencia en el sector que conduce Diego Santilli , el flamante ministro del Interior de Milei .

Los libertario, por lo bajo reconoce que sería esperable que el vicepresidente primero de la Legislatura siguiera los pasos de su jefe político y pegue un salto al bloque de LLA, como lo hicieron los diputados que se ordenan detrás de Patricia Bullrich. Eso es algo que está lejos de ocurrir ya que en el PRO aseguran que ni Santilli se lo pidió ni es un movimiento que se esté evaluando.

Es más, en el macrismo aclaran que la decisión de quiénes serán las autoridades legislativas surge de una propuesta del oficialismo pero que es potestad del conjunto de las fuerzas con representación en la cámara. En ese sentido, enmarcan el posible veto en una maniobra de presión de los libertarios para desplazar al sector de Graciela Ocaña, aliada al larretismo, de la vicepresidencia tercera que controlan hoy.

La definición de quiénes ocupan las vicepresidencias es una de las prendas de negociación con las que cuenta Macri para conseguir la aprobación del presupuesto porteño en el que el acompañamiento de sus ex aliados de Juntos por el Cambio son claves, ya que no alcanzaría los 31 votos necesario incluso con el respaldo de LLA.

La Luna de miel PRO-LLA

La Libertad Avanza y el PRO viven una suerte de luna de miel después de dos años traumáticos de convivencia en la Ciudad, donde la tropa de Karina Milei lo enfrentó en buena parte de las iniciativas legislativas. Si bien los libertarios están decididos a poner en valor el doble triunfo que cosecharon en territorio porteño en las elecciones de mayo y octubre, también hay señales que hablan de una desescalada.

Las primeras muestras del cambio de clima fueron que la demanda de medidas económicas que alineen la economía porteña con la política económica nacional no fueron esbozadas como reclamo, ni recibidas como un ataque en el oficialismo. En los pasillos se respira un clima mucho más distendido que el año pasado, lo que hace suponer que Macri contará con los votos necesarios para aprobar la ley de leyes. Incluso los de LLA que el año pasado rechazó el proyecto oficial y dejó al gobierno al borde del abismo.

Otro de los gestos de buena voluntad recíproca fue la reunión mano a mano que tuvieron la semana pasada el Jefe de Gobierno porteño y el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Aunque sin resultados concretos sobre la demanda de recomposición de los recursos coparticipables porteños, fue otro gesto para recomponer la relación política entre el PRO y La Libertad Avanza en el tablero porteño.