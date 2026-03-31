La Casa Rosada desconfía de Manuel Adorni, pero no le encuentran reemplazante

El clima político cambió de manera drástica en la Casa Rosada en las últimas 24 horas. La cúpula libertaria pasó de una defensa sin fisuras a Manuel Adorni , señalado por la Justicia por sus inconsistencias patrimoniales , a cierta desconfianza. Incluso hay quienes creen que el jefe de Gabinete no blanqueó toda su información financiera a Karina Milei , por lo que hay temor en que el tema continúe escalando.

Cada día aparecen nuevos giros en la trama del escándalo que golpea a Adorni, con información que en Balcarce 50 no contaban, lo cual comenzó a alimentar la desconfianza interna. La última fue la revelación, publicada en La Nación, de que las dos jubiladas que le prestaron u$S 200 mil para pagar el departamento en Caballito que el exvocero reconoció como su actual vivienda, no lo conocen. "¿Qué más puede surgir", es la pregunta que incomoda a fuentes oficiales.

El desdén hacia el ministro coordinador es toda una novedad en estos dos años y tres meses de administración libertaria, sobre todo porque siempre estuvo blindado por el lugar que ocupa en el entorno de la secretaria general de la Presidencia . Aún así, según pudo saber Letra P de varios integrantes de la mesa política de Balcarce 50 , Adorni continuará en su cargo: "Karina ya decidió y no se va a ningún lado", confió una de las voces más relevantes de La Libertad Avanza .

Hay dos razones que explican bien por qué el jefe de Gabinete no sale eyectado de su despacho, tal como ocurrió con sus dos antecesores, Guillermo Francos y Nicolás Posse . Una de ellas es el respaldo explícito de la hermana del presidente Javier Milei , quien ve en Adorni una de sus principales creaciones políticas , a tal punto que lo nombró vocero, primero, y ministro coordinador, después, con el objetivo de construir su candidatura a alcalde porteño en 2027.

La otra explicación por la que el jefe de los ministros no sale eyectado de la Casa Rosada es más técnica. Dos fuentes importantes de la administración libertaria razonaron que no tienen, al menos hoy, un perfil acorde para reemplazar a Adorni.

En otras palabras, no hay en el ecosistema libertario un reemplazante natural del ministro coordinador, pero tampoco ninguno que se anime a llevarle a El Jefe el nombre de un candidato. "Está generando un problema, pero, ¿a quién pone Karina?", se preguntó un encumbrado hombre libertario. Santiago Caputo, caído en desgracia en los últimos meses, tampoco tiene el volumen de otros tiempos para proponer un sucesor.

Ninguno de los nombres que circularon en las últimas semanas cumplen los requisitos para ascender a uno de los lugares más codiciados de la Casa Rosada. Martín Menem, la otra gran espada del karinismo, quizá pueda desenvolverse bien en el Ejecutivo, pero dada su relevancia al frente de la Cámara de Diputados, en un año particularmente marcado por los nuevos proyectos de reformas del oficialismo, nadie ve con buenos ojos su mudanza.

DSC_8918 Martín Menem con el asesor presidencial Lule Menem y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán.

Además, si el riojano abandona el Congreso, le estaría regalando ese lugar a Cristian Ritondo, el jefe del bloque PRO en la cámara baja que desde siempre anheló esa responsabilidad legislativa. "Cristian sería excelente en la presidencia, pero hoy no están dadas las condiciones para que el karinismo le ceda el lugar", comentó una fuente que sigue de cerca las últimas novedades libertarias.

Lule, el otro de los Menem que se mueve en el círculo íntimo de El Jefe, tampoco tendría todos los avales para subir de categoría en el Gobierno. "No pasa el filtro de Javier", remarca otra persona que suele charlar con el primer mandatario. ¿Y Sandra Pettovello y Pablo Quirno? La ministra de Capital Humano y el canciller son bien vistos en sus áreas, pero por experiencia y perfil no estarían aptos para amalgamar la coordinación ministerial y la vocería.

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Diego Santilli, quien sí pasó de una banca en Diputados al Ministerio de Interior, tiene como principal obstáculo su ADN amarillo para asumir en la Jefatura de Gabinete. "El Colorado no puede agarrar porque sino esto dejaría de ser mileísmo para ser otra cosa", analizó un sector del Gobierno. Además, la sociedad de Santilli con Ritondo, que contribuyó en gran medida a su llegada a la planta baja de Balcarce 50, tuvo sus idas y vueltas en los últimos meses.

En definitiva, al menos sin una estrategia clara para defender al vocero, la cúpula libertaria sostendrá a Adorni todo lo necesario, mientras espera que no aparezcan más novedades en la causa judicial que investiga cómo pagó el vuelo privado a Punta del Este el último feriado de carnaval y cómo compró dos inmuebles, uno en Caballito y otro en Exaltación de la Cruz, sin vender ninguna de sus propiedades actuales.

Otra conferencia en duda

Adorni iba a brindar este miércoles su segunda conferencia de prensa, pero dos personas con despacho en la Casa Rosada pusieron en duda su realización. "No está confirmada", coincidieron, sin dar demasiadas explicaciones sobre la marcha atrás. Nadie quiere levantar nuevamente el caso que comenzó a preocupar a un sector del Gobierno, quizá por esa razón es que Adorni también bajó su exposición en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Voceria_Ar/status/2036879736195211609&partner=&hide_thread=false “Existen personas con intereses en juego a las que no les gusta nuestra gestión y por eso viven inventando cualquier cosa.



Pero nosotros tenemos algo bien en claro: todas estas declaraciones, en realidad, no cambian nada, hablamos con resultados y seguiremos trabajando para… pic.twitter.com/BKdqHD6euY — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) March 25, 2026

Adorni ni siquiera estuvo en el festejo de cumpleaños de Karina Milei, que se realizó este lunes en el Patio de las Palmeras, donde sonaron canciones de ABBA interpretadas por la orquesta de Granaderos.