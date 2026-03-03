Irán le agiganta a Milei el "riesgo Trump"

Si Wall Street había cerrado relativamente estable el lunes , primer día hábil desde el inicio del conflicto, ayer operó con pérdidas fuertes ante el peligro de que la escalada se prolongue y afecte de modo duradero la economía global, sobre todo a través del descontrol en el mercado petrolero.

En tanto, las acciones argentinas volvieron a sufrir castigo –con pérdidas de hasta el 6,5% en Nueva York–, pero las mayores novedades fueron el aumento del dólar de casi el 1,5% –contenido por una decidida intervención oficial– y el flirteo del riesgo país con el nivel psicológico de los 600 puntos básicos , aunque finalizó a 573, por debajo de sus máximos del día.

Si la guerra no aflojara y el riesgo país se acomodara claramente un escalón por encima de su nivel actual, esto es arriba de los 600 puntos, podría entenderse que los capitales financieros comienzan a salir del país para buscar refugio en mercados más seguros, como el estadounidense. Sería ese el final –al menos temporario– de la bicicleta que le permite a Toto Caputo mantener planchado el dólar. El tipo de cambio sería la correa de transmisión de un eventual impacto económico duradero de esta crisis para la Argentina. De ahí que la pregunta de los traders haya sido ayer monotemática: ¿cuánto tiempo más llevará?

El ministro de Economía insistió ayer con la zoncera del "riesgo kuka" y dijo que una macro ordenada es el mejor antídoto para la incertidumbre, pero la verdad es que ese ítem sigue prendido con alfileres a 26 meses de la asunción del gobierno de extrema derecha.

Vientos de guerra

La guerra por ahora escala con violencia y confusión extremas.

Israel volvió a bombardear severamente Teherán y otras ciudades de la República Islámica. Según se reportó, golpeó incluso la sede de la Asamblea de Expertos en Qom, esto es el cuerpo de 88 clérigos que debe designar al sucesor del líder supremo muerto en los ataques del sábado, Alí Jameneí.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel aplastaron el edificio donde la Asamblea de Expertos estaba eligiendo al sucesor de Jameneí", tituló el Jerusalem Post, sin dar detalles sobre posibles víctimas. En tanto, la agencia Tasnim, que responde a la Guardia Revolucionaria, la fuerza de élite del régimen, señaló que "una fuente informada desmintió categóricamente lo dicho por el régimen israelí". Por ahora, prima el misterio.

El medio opositor Iran International recogió ambas versiones y, sin tomar partido por una de ellas, dijo que en cualquier caso la Asamblea de Expertos llegó a nombrar al hijo del ayatolá difunto, Mojtaba Jameneí, un hombre de 56 años, de rango medio en el clero chiita pero al parecer impuesto por la Guardia Revolucionaria. De confirmarse esto, se trataría de un intento de evitar una peligrosa ruptura del aparato de seguridad.

Captura de Pantalla 2026-03-03 a las 20.16.09 Mojtaba Jameneí, hijo del líder supremo asesinado, parece emerger como la nueva figura del régimen iraní. (Foto: Getty Images).

Mientras, Donald Trump admitió que los bombardeos provocaron la muerte de tantos dirigentes que se ha generado un vacío de poder. Es más, añadió que no cuenta hoy con los líderes más moderados con los que planeaba pactar alguna suerte de transición.

Pareciera haber una preocupante asincronía entre las estrategias militar y política o, en una hipótesis más arriesgada, entre los objetivos estadounidenses –que incluyen que Irán no se salga de control– e israelíes –mucho más radicales y que no descartarían que el enemigo caiga en el caos en tanto pierda capacidad de daño–.

Las claves de la resistencia

Los aliados, como te dije, reforzaron ayer los bombardeos, incluso en instalaciones nucleares del gran Teherán, pero el régimen islamista volvió a lanzar misiles y drones sobre el Estado judío y objetivos militares y diplomáticos norteamericanos en el golfo Pérsico. Entre ellos, notablemente, el consulado de los Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y la mayor base norteamericana en la región, establecida en Catar. El escarmiento debería tronar pronto.

Pese a su espectacularidad, las réplicas de la República Islámica fueron menos numerosas que en las jornadas anteriores, lo que fue interpretado por la CIA como producto de una merma del stock de misiles y drones. Que esto se confirme o no es crucial para sopesar las posibilidades de que el conflicto prolongue sus acechanzas.

"Extender" es la palabra clave para Irán.

Extender el escenario geográfico de la guerra al Golfo y más allá, de modo de que esos países y otros de Europa –Reino Unido, Francia– presionen a Trump para que limite la ofensiva.

El jefe de la Casa Blanca mostró ayer los dientes: alabó la cooperación de Alemania en la crisis, deploró la distancia del histórico aliado británico y amenazó con cortar todo el comercio y la relación económica con España por la negativa de Pedro Sánchez a permitirle a Estados Unidos el uso de sus bases en Rota –Cádiz– y Morón de la Frontera –Sevilla– para atacar Irán. Que el jefe de Gobierno alemán Friedrich Merz asintiera mientras escuchaba esas bravatas pareció abrir una rajadura ancha en la Unión Europea (UE) y le valió severas críticas, lo que lo obligó luego a advertir que Washington no puede sancionar a un miembro del bloque sin enfrentarse con los otros 26.

Extender también sus réplicas en el tiempo es vital para Irán, de modo de que el republicano evalúe hasta qué punto le conviene sostener la pulseada conforme se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que, al menos hasta el inicio de esta crisis, el oficialismo parecía encaminado a perder la mayoría en las dos cámaras del Congreso.

¿Podrá resistir Irán? No le será fácil debido a los daños que sufrieron su liderazgo, sus arsenales y sus sistemas de defensa antiaérea, lo que explica la comodidad con la que los atacantes surcan sus cielos. De lo que se trata es de anticipar las formas que tomaría una eventual capitulación y cuándo se produciría.

¿Sabe Trump a dónde va?

Se trata de una carrera contra el tiempo. Las encuestas estadounidenses arrojan hoy un margen de 60% a 40%, aproximadamente, en contra de la guerra. Esos números se separarían todavía más si la población empezara a sufrir la crisis en los bolsillos.

La política estadounidense arde y no por nada Trump evita pedirle al Congreso los debidos poderes de guerra. Todo indica que no tiene atados los respaldos suficientes en su propio partido.

Los demócratas afirman que no había un "peligro inminente" que justificara el ataque no autorizado del sábado y, de hecho, el gobierno no puede evitar la validación de esa denuncia.

El canciller Marco Rubio dijo que la decisión de atacar de Israel habría generado una segura réplica iraní, pero al presidente no le pareció buena idea que la opinión pública interprete que Benjamín Netanyahu lo arrastró a un choque que no deseaba y señaló lo contrario: que fue él quien forzó al israelí. Si la primera versión parece sospechosamente conveniente, la segunda resulta directamente inverosímil.

Pero pasemos la página de las atribuciones para dar el golpe inicial. Como sea, Trump necesita ahora el aval del Capitolio para seguir adelante y por algo ni siquiera lo busca.

El cierre del estrecho de Ormuz –paso del 20% de la oferta global de petróleo– sigue pegando fuerte. El crudo WTI, de referencia en Estados Unidos, subió ayer otro 5% para estacionarse al filo de los 75 dólares por barril. El Brent, que guía la cotización del petróleo argentino, trepó en tanto hasta casi 82 dólares.

Lo que pasa en ese mercado resulta trascendente: cotizaciones sostenidamente elevadas dispararían la inflación en Estados Unidos y en todo el mundo, provocarían una suba de tasas en ese país, un flujo de capitales fuera de los mercados emergentes, devaluaciones de todas las monedas contra el dólar, deterioro de la actividad y encarecimiento del crédito. Veneno puro para la frágil Argentina de Milei y Caputo.

Ante eso, Trump dijo que evaluará subsidiar los seguros de los buques que se animen a cruzar el estrecho y también que podría disponer escolta para ellos. Todo eso es mucho más fácil de decir que de hacer.

Motivos de preocupación no le faltan: según me contaron amigos que viven en el área de Miami, en algunas estaciones de servicio la nafta se vendió ayer desde la mañana con una suba del 10%. Sin embargo, no fue la regla y, de hecho, los precios no cambiaron en la mayoría de los surtidores, pero la dispersión súbita da cuenta de lo fluido de la situación. Y de los peligros económicos y políticos que entraña para Trump.

Las ganancias para Netanyahu parecen más claras. Irán emergerá de este conflicto sin chances de retomar su plan nuclear militar y con una capacidad misilística devastada. Si Israel obtendría así garantías de seguridad enormes, eso se reforzaría por el debilitamiento previsible de los proxies de Irán en la región, que se verían privados de financiamiento y provisión de armas: a Hamás ya lo destrozó –genocidio mediante– en Gaza y a la milicia chiita libanesa Hizbulá la viene golpeando duro desde 2024 y ayer mismo la volvió a castigar con dureza.

Lo de Trump es más curioso. Salta a la vista que entró a la guerra sin una estrategia política definida –él mismo reconoce que están matando incluso a los líderes que la CIA pensaba como posibles vectores de transición– y sin narrativa –todavía no sabe explicar para qué hizo lo que hizo–. ¿Tendrá claros al menos los objetivos militares?

Cada día de conflicto es un día más de acechanza para el mundo y para la Argentina.

¿Cuánto tiempo más llevará?

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.