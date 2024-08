La anarcorrepública de Javier Milei: ¿y dónde están los pilotos?

Por imperio de más de una década perdida en materia de crecimiento, de tres gobiernos en fila que no hicieron más que agravar el drama inflacionario y de dos que resultaron infaustamente exitosos en destruir o estancar los ingresos populares, no sorprende que la Argentina se haya convertido en una anarcorrepública. En ella no aparecen ideas renovadoras, liderazgos inspiradores ni organizaciones políticas capaces de articular las demandas sociales en un proyecto viable. El principio de representación está quebrado y la propia dinámica de control recíproco de los poderes del Estado hace agua por todos lados.