Demócratas y peronismo, Obama y CFK: parecidos y una diferencia clave

En los meses siguientes, La Jefa del peronismo en su versión K, la más notable oradora que dio la democracia recuperada en 1983 después del reinado de Raúl Alfonsín en ese terreno, casi no participaría de la campaña. Lideresa indiscutida de la fracción mayoritaria del movimiento, su figura no era, sin embargo, garantía de unidad genuina. Además, generaba un fuerte rechazo en los amplios sectores conservadores antiperonistas del electorado, caldo de cultivo de la ultraderecha que, con Javier Milei en el papel del Guasón, se encaminaba a dar el gran batacazo, a lo Donald Trump 2016.

El espejo demócrata

Hace apenas 32 días, con sólo cuatro meses por delante para las elecciones presidenciales fijadas para el 5 de noviembre, una fuerte presión ejercida por las principales figuras del Partido Demócrata dobló el brazo del presidente Joe Biden, que, ya consagrado como candidato del oficlialismo y sumergido de lleno en la campaña, tomó una decisión inédita en la política estadounidense: se retiró de la contienda.

No había cuestionamientos severos a la administración que había liderado desde enero de 2021 ni a su figura ni a su liderazgo. Más bien lo contrario. Sin embargo, una actuación desastrosa en un debate que había sostenido con Trump había disparado al infinito las dudas preexistentes sobre su salud y su capacidad para bancarse la pelea electoral y, más aún, un segundo mandato que iniciaría a los 81 años. Biden marchaba abajo en las encuestas, de hecho.

joe biden kamala harris.jpg Joe Biden respalda a Kamala Harris.

La urgencia por definir un reemplazo para el presidente puso al Partido Demócrata ante un desafío histórico que resolvió con una poderosa demostración de consenso y unidad que catapultó a la vicepresidenta, Kamala Harris, al primer término de una boleta cocinada a fuego máximo.

Las dos grandes celebridades demócratas fueron clave para darle un impulso decisivo a la consagración de Harris, que este jueves aceptará la nominación en el cierre de la Convención Nacional que se desarrolla desde el lunes en Chicago: el propio Biden, que demoró apenas un puñado de minutos en proponerla después de anunciar su retirada, y Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos (2009-2017), que demoró unos días en pronunciarse a favor de la VP pero, cuando lo hizo, no se guardó nada.

Este martes por la noche, Obama, con lugar al menos en el podio de los más brillantes oradores de la historia política estadounidense, nominó a Harris con un discurso de 34 minutos -¿podría haberlo pronunciado Cristina?- que estremeció a una platea que lo veneró como lo había hecho en cada una de sus presentaciones anteriores en esa tribuna, desde la primera, en 2004, hace 20 años (casi la misma edad del kirchnerismo), cuando irrumpió como un rayo para nominar a John Kerry.

Embed - 2024 DNC: Barack Obama’s full speech at Democratic National Convention | KTVU

Obama y CFK

Figuras magnéticas, oradores extraordinarios, líderes de inmensa ascendencia en las bases de sus fuerzas políticas, que representan espacios ideológicos comparables en los sistemas políticos que integran, el estadounidense y la argentina son, cada quien en su país, acaso las personalidades más influyentes de lo que va del siglo.

Con todo, hay una diferencia, entre todas las que podrían enumerarse, que ha marcado el derrotero de uno y de la otra después de ejercer contemporáneamente sus respectivos dos mandatos presidenciales: Obama no puede volver. Aunque quisiera, no podría postularse de nuevo para presidente. Se lo prohíbe la Constitución a partir de una enmienda que creó una tradición que limita decididamente la influencia de quienes ocupan el despacho oval de la Casa Blanca por ocho años. Nadie puede esperar que regrese a esa oficina. Nadie puede pedírselo. La sombra de Obama, entonces, es finita. Sus fans, el público, las bases demócratas deben, sí o sí, buscar, promover, encumbrar nuevos liderazgos. El Partido Demócrata debe proveerlos, debe arreglárselas para renovarse, para mantener en funcionamiento una maquinaria que le permita consagrar hombres y mujeres que pueden tomar las riendas sin el condicionamiento de patriarcas o matriarcas acechantes.

En Argentina, quienes ejercen la primera magistratura no pueden aspirar a más de dos mandatos consecutivos, pero solo es cuestión de que dejen pasar un turno para que estén otra vez en carrera.

Embed - En la Semana de Mayo, reflexiones y decisiones.

En este sistema, figuras como CFK no tienen fecha de vencimiento. La Jefa dejó la Casa Rosada en 2015 y quisieron jubilarla, pero sin ella no se podía, como demostró en 2017. Como con ella no alcanzaba, en 2019 se corrió y, de un dedazo, en la soledad de sus cálculos, nominó por Youtube a Alberto Fernández, pero se subió a la boleta y fue vicepresidenta de un gobierno inviable. Caído su muleto, en 2023 la hinchada volvió a pedir por ella: una más y no jodemos más. El peronismo gastó meses invaluables esperándola en vano. No jugó, pero volvió a decidir quién debía hacerlo. Ahora su tropa vuelve a ponerla en la cancha: Cristina Presidenta (del PJ), arenga por lo bajo. Otra vez la pelota a la calle.

Pasaron casi ocho años desde que Barack Obama abandonó la Casa Blanca. Bajo su influencia, su vicepresidente construyó un liderazgo por el que recibe ahora un baño de gratitud y la vice de su vice saca ventaja en la carrera hacia su consagración como la primera mujer (encima, negra y de ascendencia india) presidenta de Estados Unidos.

Pasaron, también, casi nueve años desde que Cristina Fernández de Kirchner salió de Balcarce 50. Bajo su sombra infinita, no ha florecido ni una flor.