Enojo de Mauricio Macri tras la rebelión en la granja PRO del Senado

Mauricio Macri quedó envuelto en una discusión pública con el bloque del PRO en el Senado. Quedó solo en la defensa de la postura del partido en la votación de la movilidad jubilatoria, al defender el veto de Javier Milei , lo que generó un cruce de comunicados amarillos y una queja en privado del expresidente por no sentirse respaldado por su tropa.

La postura que tomó el PRO sobre la votación en el Senado, en donde acompañó en general pero rechazó tres artículos en particular -en teoría acordado con la Casa Rosada, a ojos de Macri no habría sido argumentada correctamente por los miembros de la bancada del Senado, lo cual entró en contradicción con lo que había votado sus pares de Diputados. "No hubo un cambio de postura, sino que acompañamos lo que estaba en el proyecto de (María Eugenia) Vidal de recomponer los haberes un 8% para compensar el primer trimestre del año", precisó una fuente al tanto de las negociaciones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1827082779726647435&partner=&hide_thread=false A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general—contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad—el… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

La respuesta de los senadores no se hizo esperar. Al igual que el expresidente, apelaron a Twitter para remarcar que "tienen autonomía para tomar decisiones", pero que cada cuestión es comunicada a las autoridades partidarias. Es decir: Macri conocía de antemano cómo iban a votar. "Nosotros no tuvimos que reunirnos con él como los diputados, pero sabía lo que iba a suceder y no se expresó en contra. Incluso algunos hablaron mano a mano con él", precisó un legislador del macrismo conocedor de las conversaciones.

"Mauricio en su comunicado buscó dejar en claro que él no bajó línea, porque no lo hace, para que votemos de una forma u otra. Terminar con ese rumor. Pero no se puede hacer el desentendido porque estaba al tanto de todo", agregó otro senador del bloque.

Macri, en silencio por unos días

El exmandatario, prometen cerca suyo, ahora se llamará a silencio, al menos hasta el jueves, cuando tiene previsto reaparecer en público durante un acto de la Fundación Pensar en Entre Ríos. No habrá más tuits ni entrevistas, según pudo saber Letra P.

El expresidente tampoco echará más leña al fuego después de algunas críticas que esbozó Milei sobre cómo conduce el PRO. Macri no quiere más ruidos con el actual mandatario y apuesta a una relación que se base en la transparencia total. Por eso le dijo el miércoles, en una cena en Olivos, que la guerra contra su entorno continúa.