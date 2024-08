Inteligencia: Martín Lousteau desplazó a una senadora de Cornejo y negocia la presidencia con el kirchnerismo

El asesor presidencial Santiago Caputo, que digita la estructura de la SIDE, no quiere estar bajo el control de la UCR y, para evitarlo, le ofreció la presidencia de la bicameral al senador Edgardo Kueider, de Unidad Federal. Sus excompañeros de UP no están dispuestos a votarlo y la resistencia del PRO le pone un freno. Lousteau no tendría ese problema.