Axel Kicillof destina 11 mil policías a la misa de León XIV en Luján

El gobernador Axel Kicillof despliega un operativo multitudinario en Buenos Aires para la visita de León XIV a Luján

El gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegará un operativo inédito y multitudinario para la visita del papa León XIV a territorio bonaerense. Solo en fuerzas de seguridad habrá un despliegue de 11.365 efectivos.

Son dos los eventos que se desarrollarán en el territorio gobernado por Axel Kicillof . El lunes a las 9:15 horas está prevista la visita del papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , municipio de Almirante Brown ; la mayor concurrencia de gente se espera para el miércoles a las 10 de la mañana con la misa central frente a la Basílica de Luján .

Por la Provincia quienes llevan adelante la organización son la Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez , y el ministro de Seguridad, Javier Alonso , aunque intervienen gran parte de las áreas de gobierno y sus responsables, como las carteras de Salud o Tránsito. Coordinan, además de con el gobierno nacional, con el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares , y el intendente de Luján, Leonardo Boto .

Según información aportada por el ministerio de Seguridad bonaerense a Letra P habrá 11.365 efectivos destinados a la visita del papa. Para seguridad y prevención serán 4.242 de la UTOI, FBA, GPM, Rural y Superintendencias de Seguridad AMBA e Interior; a ellos se les sumarán 2.230 cadetes y personal de los institutos de formación.

Para “orden público” están destinados 1.706 efectivos (848 de Infantería y 848 de Caballería 848). Para investigación e inteligencia habrá 1.164 funcionarios de las DDI, Narcotráfico, Inteligencia y Crimen Organizado.

Destinados a seguridad vial hay 878 efectivos. También habrá presencia de grupos especiales: 263 del GAD, 34 de Jaguar, 26 del grupo Halcón, 22 de explosivos, 20 del FOE y 4 negociadores. A su vez estarán presentes 200 bomberos de la provincia de Buenos Aires más agentes de Riesgos Especiales, COE y Dirección Aérea.

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También estarán afectadas para apoyo y logística 514 personas vinculadas a las áreas de Comunicaciones, Políticas de Género, Servicios Sociales, Logística, Transporte, Ecológica, COP y Traslado de Detenidos.

Todo ese despliegue funcionará de forma escalonada. Arrancará con 626 efectivos este miércoles 4 y llegará a 11.365 el miércoles 11, fecha de la llegada de León XIV a Luján.

Despliegue territorial y voluntarios

A las fuerzas de seguridad y personal del gobierno provincial se sumarán más de 10 mil voluntarios y voluntarias que tendrán la tarea de orientar y brindar información, promover conductas preventivas, detectar y comunicar situaciones que requieran atención y trabajar de forma articulada con las agencias gubernamentales.

Además, habrá 51 postas de cuidado con personal de salud, seguridad y voluntarios. También se van a instalar 95 puntos de hidratación, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes que transmitirán en vivo el evento. Cuatro hospitales a disposición y 12 puestos médicos.

A su vez, la provincia organizó varios estacionamientos que estarán a una distancia de entre 4 y 5 kilómetros de la Basílica en los accesos de las rutas 7, 5, 47 y 192 para que allí se dejen micros y autos, y las personas caminen desde allí. Finalmente, en Parque San Martín se instalará un espacio con escenario y parque gastronómico con capacidad para más de un millón de personas.