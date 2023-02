Kicillof & Grabois, una sociedad K contra el resto de Todos

“No quiero que mi generación militante acepte que el límite de lo posible es tener el año que viene otro mediocre, otro tibio, otro cobarde que no haga las reformas que haya que hacer. No lo acepto, no hay forma de que me convenzan de eso”, disparó Grabois sin dar nombres, pero en clara alusión a las figuras del oficialismo que por fuera del universo K pueblan la grilla de precandidatos, el Presidente –en carrera por la reelección pese al fuego amigo societario–, el ministro Sergio Massa –agobiado por la inflación–, el embajador Daniel Scioli –recientemente lanzado a la búsqueda de su revancha.