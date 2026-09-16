Gustavo Sáenz, el leal: Victoria Villarruel quiso meter ruido en Salta, pero el gobernador le bajó el copete

Gustavo Sáenz en la procesión del Milagro en Salta con Victoria Villarruel a un costado, en segundo plano.

La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei tuvo esta semana una escala en Salta . La vicepresidenta viajó para participar de la Procesión del Milagro, pero Gustavo Sáenz le quito el vuelo político que la titular del Senado intentó imprimir. La intención fue no empiojar el vínculo con la Casa Rosada , en la previa de su reunión con Diego Santilli .

Villarruel llegó el martes 15, pasadas las 7, para participar de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. A las 10 asistió a la misa estacional y a las 15 acompañó a Sáenz durante la procesión. El miércoles por la mañana dejó la provincia del Norte Grande .

La vicepresidenta llegó en medio de su pelea con la Casa Rosada y con la posibilidad de mostrarse cerca de un gobernador que negocia con el Gobierno recursos y respaldo parlamentario . Pero la escala salteña no terminó de convertirse en la foto política que buscaba. Villarruel estuvo, pero casi no apareció en las fotos de la cobertura oficial del evento. El mismo criterio siguió Emiliano Durand . El intendente capitalino acompañó las actividades del Milagro, pero tampoco convirtió a la vicepresidente en protagonista de sus redes.

No hubo desplante público ni confrontación. Tampoco una foto política de Villarruel con el poder local. Sáenz administró la visita desde la institucionalidad del cargo, pero evitó convertirla en una escala de la interna libertaria. La estrategia cobró sentido horas después, cuando la Casa Rosada difundió que el salteño se vería con Santilli este miércoles por la tarde junto al resto del bloque de gobernadores dialoguistas.

Gustavo Sáenz y Victoria Villarruel en la misa de la Procesión del Milagro en Salta.

Sáenz tampoco se preocupó por darle plafón político a la intención de Villarruel de organizar un almuerzo con legisladores salteños. Entre las explicaciones circularon respuestas como “tenían el celular apagado” o “no se enteraron hasta hoy”. Otros fueron más explícitos: “No participo de nada que venga del Gobierno”. Los libertarios salteños directamente optaron por no asistir.

La gambeta de Gustavo Sáenz

El vínculo de Sáenz con la Casa Rosada venía sobre rieles. El 11 de septiembre, cuatro días antes de la llegada de Villarruel, el Gobierno giró otros $7.000 millones en ATN a Salta. Con ese desembolso, la provincia acumuló $18.000 millones recibidos durante 2026 por esa vía. Los fondos llegaron mientras La Libertad Avanza negocia con los gobernadores el respaldo a proyectos clave en el Congreso.

En ese escenario, Sáenz evitó transformar el Milagro en una escala de la interna libertaria. Compartió con Villarruel la misa y la procesión, pero no acompañó con gestos políticos su disputa con los Milei.

Victoria Villarruel en su visita a Salta.

La mayor centralidad pública de Villarruel apareció durante la Misa Estacional. El arzobispo Mario Cargnello le habló directamente en su carácter de presidenta del Senado. Recordó un mensaje de Pío XII sobre democracia y Poder Legislativo y señaló que “los legisladores marcan la cultura de un pueblo”. “A usted le toca dirigir y no es fácil”, le dijo.

Cargnello también habló sobre el sentido de las leyes y sostuvo que aquellas que buscan la dignidad y el bien común “humanizan”, mientras otras pueden “deshumanizar”. Finalmente, le dijo a Villarruel: “No es fácil, por eso creo que tenemos que rezar por usted”.

Del Milagro a la Casa Rosada

Mientras Villarruel dejaba Salta, Sáenz seguía con su negociación con la Casa Rosada. Este miércoles se reúne con el jefe de Gabinete junto a los gobernadores Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés y Osvaldo Jaldo. Sobre la mesa están el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, cuyo principal objetivo del Gobierno es suspender las PASO.

Una de las pocas fotos de Victoria Villarruel con Gustavo Sáenz, enviada por la vicepresidenta.

Para Sáenz también hay números concretos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $127.447 millones en obras para Salta, con partidas para la autopista de la Ruta 9/34, la Ruta Nacional 51 y obras de saneamiento en Salta y Cafayate.

Son fondos proyectados, no ejecutados, pero forman parte de la negociación que el gobernador sostiene con la Casa Rosada. La visita de Villarruel terminó así con una postal particular: tuvo misa, procesión y protocolo, pero no consiguió una foto política propia.