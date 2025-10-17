Karen Reichardt dixit: diez frases célebres de la vocera de campaña designada por Javier Milei

De Guatemala a Guatepeor, la campaña bonaerense para las elecciones del domingo 26 soltó el lastre de José Luis Espert , imputado por la Justicia por presunto lavado de plata narco, e incorporó como vocera a Karen Reichardt , segunda en la lista, que riega el umbral de las urnas con frases de hondo contenido discriminatorio.

Los dos pelotazos en contra son responsabilidad excluyente de Javier Milei .

A pesar de la resistencia de su mesa política, en la que coincidían hastra los enemigos íntimos Karina Milei y Santiago Caputo , el Presidente entronizó a Espert como frontman de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y lo sostuvo durante una semana después de que estallara el escándalo de los aportes crocantes que le hizo al diputado el empresario Fred Machado , detenido en Estados Unidos bajo los cargos de tráfico de drogas ilícitas , lavado de activos y fraude .

Para completar el combo, Milei colocó en el segundo escalón de la nómina violeta para la madre de todas las batallas a Reichardt, una nacida y criada en la tele como él, outsider de la política como él , que, acaso cebada por haber estado cerca de quedar como cabeza de lista (en primera instancia, la Jusiticia electoral le habia dado ese ascenso ), ahora circula por los medios soltando bombas cargadas de intolerancia que ratifican la pulsión racista que la conductora de Amores perros había dejado fluir en viejos hits que los archivos de las redes sociales guardaban como tesoros.

Karen Reichardt, on the record

A continuación, diez frases célebres de ayer y de hoy que siguen hundiendo la campaña libertaria en una ciénaga.

1) "Vamos a buscar al electorado que no fue a votar, el del PRO, porque el otro es una enfermedad mental ”.

2) “No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro”.

3) “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”.

4) "Soy de zona sur. Banfield es un asco".

5) “Ya que quieren votar a (Sergio) Massa, estaría bueno hacer como un muro de Berlín, que de un lado estén los kirchneristas, que les encanta vivir así, de planes, que los afanen, y del otro el capitalismo, los que nos gusta crecer, las grandes empresas”.

6) "Eso que dijo esta persona... ¿Caren Tepp se llama?... 'No queremos ser potencia'... Ella no querrá ser potencia. ¡Andate, flaca! ¡Váyanse! Cuando yo hablo del muro y que tanto me dijeron... ¡Váyanse!" (NdR: se refiere a la primera candidata de Fuerza Patria por Santa Fe).

Viejos hits de Karen Reichardt

7) “Hay que educar a los hombres y mujeres de las villas y pueblos sobre la natalidad!!!! Es una barbaridad, tienen un hijo por año y nada para comer” (posteo de 2016).

8) “Si no le hacen pagar aunque sea 100 pesos por mes no lo van a valorar ! La culpa no es del chancho... !!! Ya pasó esto y cuenta la leyenda que el parquet lo hicieron fuego y un día volvieron a sus villas !" (poseto de 2018 en respuesta a una entrega de viviendas estatales en barrios vulnerables).

9) “¡Negros que no saben jugar siempre igual ! Que River no entre en la pelea” (posteo de 2016 referido a Boca Juniors).

10) “No hay negro que no destiña, ese es el dicho” (posteo en el que cuenta que le da “placer” bloquear en Twitter a “negros grasas”).

