"Pelado" innombrable: José Luis Espert, de "gladiador" designado a "persona que bajó su candidatura"

La Argentina de Javier Milei es una montaña rusa: cualquiera puede llegar de un tirón a la cima y caer en picada sin tiempo siquiera para tomar aire. Lo sabe José Luis Espert, el "gladiador" designado por el Presidente para liderar la madre de todas las batallas. Hoy, El Profe es "El Pelado" sin nombre, una mancha venenosa innombrable.
Se sabe: el economista había sido elegido por el propio jefe de Estado, pese a la resistencia de todo su círculo de confianza, para encabezar la lista bonaerense de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados, el rol más destacado del team libertario para las elecciones legislativas del 26-O.
milei espert beso en la frente
José Luis Espert, el candidato bendecido por Javier Milei.
Pasaron cosas.
Investigaciones periodísticas revelaron los vínculos de Espert con Fred Machado, un empresario argentino investigado por la justicia estodunidense bajo los cargos de tráfico de drogas ilícitas, lavado de activos y fraude.
A pesar de la gravedad de las sospechas que habían ensombrecido la figura del diputado, Espert y Milei se pusieron espalda con espalda y negaron todo hasta que no pudieron más: el peso de las evidencias sobre los aportes crocantes que el candidato había recibido de Machado obligó al Presidente a soltarle la mano a Espert, de quien había dicho -antes y después de la caída- no dudar de su honorabilidad.
Embed - Javier Milei: "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert"
José Luis Espert, el innombrable
El último hit de la rutina de contorsiones que ha debido improvisar el oficialismo nacional para reconstruir desde las cenizas su campaña bonaerense, arrasada por el fuego del narcoescándalo, es un video en el que Espert aparece en el papel de reparto "otra persona que bajó su candidatura".
"No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí", explica Santilli y enfatiza, con versito incluido: "Para votar al Colorado, marcás al Pelado". Como Lord Voldemort, el villano de la saga de Harry Potter que condenaba a la desgracia a quienes lo invocaban, El Profe se ha convertido en El Innombrable.
voldemort
José Luis Espert es Lord Voldemort.
José Luis Espert, solo, triste y abandonado
El abanderado de la mano durísima, que supo hiperventilarse en la cima, yace allá abajo, en el suelo, triste, solo y abandonado.
Las últimas imágenes de Espert se conocieron el 10 de octubre: el economista aparece con mal semblante en su casona de Beccar en medio del allanamiento ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa que tiene al excandidato honorable como sospechoso de lavar plata del narcotráfico u otros delitos. La periodista Irina Hauserescribió en Página 12 que ese día Espert, ante la llegada de las fuerzas de seguridad, habría intentado descartar su celular lanzándolo por encima de la medianera.
Allanamiento Espert
José Luis Espert durante el allanamiento en su casa de Beccar.