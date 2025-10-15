"Pelado" innombrable: José Luis Espert, de "gladiador" designado a "persona que bajó su candidatura"

La Argentina de Javier Milei es una montaña rusa: cualquiera puede llegar de un tirón a la cima y caer en picada sin tiempo siquiera para tomar aire. Lo sabe José Luis Espert , el "gladiador" designado por el Presidente para liderar la madre de todas las batallas. Hoy, El Profe es "El Pelado" sin nombre, una mancha venenosa innombrable .

Se sabe: el economista había sido elegido por el propio jefe de Estado , pese a la resistencia de todo su círculo de confianza, para encabezar la lista bonaerense de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados, el rol más destacado del team libertario para las elecciones legislativas del 26-O.

Investigaciones periodísticas revelaron los vínculos de Espert con Fred Machado , un empresario argentino investigado por la justicia estodunidense bajo los cargos de tráfico de drogas ilícitas , lavado de activos y fraude .

A pesar de la gravedad de las sospechas que habían ensombrecido la figura del diputado, Espert y Milei se pusieron espalda con espalda y negaron todo hasta que no pudieron más: el peso de las evidencias sobre los aportes crocantes que el candidato había recibido de Machado obligó al Presidente a soltarle la mano a Espert, de quien había dicho -antes y después de la caída- no dudar de su honorabilidad.

Javier Milei: "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert"

José Luis Espert, el innombrable

El último hit de la rutina de contorsiones que ha debido improvisar el oficialismo nacional para reconstruir desde las cenizas su campaña bonaerense, arrasada por el fuego del narcoescándalo, es un video en el que Espert aparece en el papel de reparto "otra persona que bajó su candidatura".

Así lo presenta Diego Santilli, el muleto que tuvo que saltar al tope de la lista libertaria para tratar de sacar las papas de aquel fuego, cuando le explica al electorado violeta que en la Boleta Única Papel que estará el domingo 26 en las escuelas no encontrará su cara -la Justicia electoral rechazó el pedido del Gobierno de reimprimirlas- sino la de "Karen", por Reichardt, la candidata que va segunda en la lista, y la de "otra persona que bajó su candidatura".

Los dinosaurios de la política no quieren que nada cambie y se dedican a poner palos en la rueda, por eso este 26 de octubre la boleta única no tendrá mi cara.

No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto.



No te preocupes: CASILLERO 1, lista violeta para defender el cambio del Presidente Milei y acompañarme con tu voto. pic.twitter.com/PjWPlnD5xB — Diego Santilli (@diegosantilli) October 15, 2025

"No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí", explica Santilli y enfatiza, con versito incluido: "Para votar al Colorado, marcás al Pelado". Como Lord Voldemort, el villano de la saga de Harry Potter que condenaba a la desgracia a quienes lo invocaban, El Profe se ha convertido en El Innombrable.

voldemort José Luis Espert es Lord Voldemort.

José Luis Espert, solo, triste y abandonado

El abanderado de la mano durísima, que supo hiperventilarse en la cima, yace allá abajo, en el suelo, triste, solo y abandonado.

Las últimas imágenes de Espert se conocieron el 10 de octubre: el economista aparece con mal semblante en su casona de Beccar en medio del allanamiento ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa que tiene al excandidato honorable como sospechoso de lavar plata del narcotráfico u otros delitos. La periodista Irina Hauser escribió en Página 12 que ese día Espert, ante la llegada de las fuerzas de seguridad, habría intentado descartar su celular lanzándolo por encima de la medianera.

Allanamiento Espert José Luis Espert durante el allanamiento en su casa de Beccar.

El juez a cargo de la investigación también había ordenado allanar el despacho que usaba Espert en Diputados y la confiscación de sus bienes. Las medidas de prueba fueron habilitadas por la cámara en una votación que contó con el voto afirmativo de todos los bloques, incluido el de La Libertad Avanza.

Es lógico: nadie quiere que se le pegue la mancha venenosa.