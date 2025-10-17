Jujuy: con dos actos y tres sectores, el Día de la Lealtad escenifica la interna del peronismo

Los dos actos por un nuevo aniversario del 17 de octubre escenificaron la interna del peronismo en Jujuy . Con la venia de la intevención, Fuerza Patria se reunió en la sede del PJ , mientras que el Frente Primero Jujuy Avanza convocó a la militancia en el Estadio Olímpico de Palpalá. Carolina Moisés se quedó en su casa.

"Para demostrar que este pueblo no cambia de idea, que seguimos las banderas de Perón y de Evita, y para exigir la libertad y el fin de la proscripción a Cristina Kirchner ", indican las redes sociales de Fuerza Patria , que participará de las próximas elecciones detrás de la candidatura de la camporista Leila Chaher.

En el armado se ilusionan con posicionarse por encima de La Libertad Avanza , y quedarse con una de las tres bancas que se pondrán en juego el 26 de octubre. Pero no sólo tendrá como contrincantes al radicalismo y a los libertarios, sino que volverá a enfrentarse con los justicialistas que se consideran "despojados" del partido en el 2023.

Entre ellos están los integrantes del Frente Primero Jujuy Avanza . Se trata del frente referenciado en Rubén Rivarola , el último presidente formal del partido que fue intervenido por orden de Alberto Fernández en 2023 .

Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, entre otros referentes del frente fueron de la partida en el acto más ambicioso entre los que se convocaron en la provincia norteña y que, además de Jujuy Avanza de Rivarola, sumó a los sectores de Carlos Haquim (Primero Jujuy), Martín Palmieri (Hacemos) y Agustín Perassi (Gana Jujuy).

En la previa, Rivarola se refirió a la interna que vive el peronismo jujeño y aseguró que el Día de la Lealtad debe servir para lograr una "conciliación definitiva que el pueblo está exigiendo". El 80 aniversario de nacimiento del peronismo no fue el momento.

Moisés, la senadora nacional que desde hace rato viene denunciando y exigiendo la normalización de la interna partidaria, decidió no formar parte de ninguno de los actos. "No sería coherente", afirmaron allegados a la senadora que espera la fecha para dirimirse en internas con La Cámpora por la conducción del partido. Ella y su entorno creen que llegó el momento de tomar las riendas del peronismo jujeño, mientras se siguen lamentando por el trunco proceso de normalización que, entienden, hubiese favorecido a su espacio en el reparto interno.

El antencedente negativo en Jujuy

El 26 de octubre se pondrán en juego tres bancas en la Cámara de Diputados. El radicalismo pretende revalidar los resultados obtenidos en mayo último. En esa elección obtuvieron el 38% de los votos contra el 20% de La Libertad Avanza. Era un momento en el que el gobierno nacional estaba sólido, por lo que algunos dirigentes radicales creen que, tras los escándalos de corrupción, la diferencia podría aumentar.

Lo cierto es que la banca restante parecería estar asegurada para los libertarios, aunque existen muetras de optimismo de que el kircherismo pueda superar el 10% que obtuvo la actual legisladora Noemi Isasmendi por el Frente Justicialista, un armado que incluyó al peronismo de Rivarola, que ahora competirá con otro frente.

Carolina Moisés, mientras disputaba la interna del partido, formó un espacio por fuera y cosechó sólo el 4% de los votos con su candidato Carlos de Aparici.