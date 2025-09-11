Santa Fe: Caren Tepp se lanza en la capital, donde Fuerza Patria corre de atrás

Con el envión del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, Fuerza Patria hace pie en la ciudad de Santa Fe con el lanzamiento oficial este jueves en la capital provincial de la lista que encabeza Caren Tepp . Es un territorio donde el PJ corre desde atrás y donde su candidata necesita más conocimiento.

Se trata de un primer desembarco que seguramente incluirá también diálogo con periodistas y referentes de la zona. El esquema será similar al utilizado por Juan Monteverde en su campaña para convertirse en convencional constituyente, por lo que incluirá una asamblea en cada departamento que se visite. “Estamos tratando de poner en valor a los jefes territoriales”, remarcan en la jefatura de campaña.

Como contó Letra P días atrás , la búsqueda en Ciudad Futura es clara: poner como rivales a Javier Milei y a La Libertad Avanza y dejar afuera a Provincias Unidas , el armado del gobernador Maximiliano Pullaro . Habrá que ver si la fuerza violeta, cuya estrategia primaria es jugarle un pleno al sello , ajusta algo de su plan original tras la caída en la provincia de Buenos Aires.

“Esta elección se nacionaliza: va a ser entre Milei y el PJ. No veo otro escenario”, ilustran en la mesa chica de Fuerza Patria. “Venían todos cómodos, pero la elección del domingo cambió todo”, analizan en el peronismo santafesino.

En esa lectura, interpretan que Pullaro, que apalanca la candidatura de Gisela Scaglia , no logra encarnar un camino alternativo. “No marcó diferencias profundas con Milei en los momentos más sensibles. Lo de ahora -dicen sobre la posición crítica del gobernador- termina de definir que especula”, resaltan. Sin más, a Pullaro lo piensan retratar como “un Milei de buenos modales”. "Milei les pega a los jubilados, Pullaro les paga a los 60 días", azuzan, en referencia a los aumentos salariales provinciales, que se trasladan al sector pasivo a los dos meses.

En las consultoras analizan un escenario diferente, con una posibilidad cierta de tercios. “La caída de LLA y un gobernador pudiendo hacer fuerza en los últimos 15 días lo hacen posible”, interpretan. En ese marco, nadie descarta que el ganador pueda llegar de cualquiera de las fuerzas, aun por un pequeño margen.

Operativo instalación en Santa Fe

Tras el primer mojón en la ciudad capital este jueves, el sábado próximo la candidata desembarcará en Venado Tuerto. Luego será el turno de los departamentos Caseros, Belgrano y San Martín. El recorrido se completa con el trabajo con las departamentales del PJ para atender el componente local de la contienda del 26 de octubre.

Embed Este jueves 19 h presentamos la lista de diputados nacionales de @fuerzapatriasf encabezada por nuestra compañera @carentepp



Una lista capaz de proteger a nuestra gente ante este modelo de ajuste y crueldad y capaz de construir la verdadera alternativa con unidad y renovación. pic.twitter.com/zg4P6wWG45 — CIUDAD FUTURA (@CiudadFuturaOK) September 9, 2025

La duda que persiste es cómo se articulará la campaña con Agustín Rossi, que secunda a Tepp en la nómina y que despierta resistencias en algunos espacios del peronismo. Días atrás, un acto en Rosario incluyó chispazos internos, mientras que en el interior profundo no desconocen que la imagen del Chivo no es buena. Intendentes, presidentes comunales y senadores serán convocados en el operativo territorial dispuesto para lo que viene y all´se terminará de urdir el plan.

Los 45 días que restan para el 26 de octubre serán para Tepp de campaña permanente. La meta es mejorar su nivel de conocimiento y tratar de aprovechar el envión bonaerense del peronismo. Los resultados de elecciones anteriores y los números de relevamientos privados muestran que la potencialidad de la candidata de Ciudad Futura en Rosario no se repite en el centro-norte santafesino.

En la nacionalización, el rol de Kicillof y Massa

La foto junto a Axel Kicillof que difundió Monteverde el domingo pasado contribuye a la estrategia. Nadie, de todos modos, quiere anticipar si el gobernador de la provincia de Buenos Aires se involucrará en la campaña santafesina del peronismo.

Embed Felicitaciones compañero Axel @Kicillofok

Unidad y renovación en toda la Argentina. En octubre en Santa Fe con @carentepp frenamos a Milei y empezamos lo que viene. Fuerza patria! pic.twitter.com/WbHHA2wS6E — Juan Monteverde (@juanmonteverde) September 8, 2025

Mientras diseñan un esquema de prensa con medios nacionales para Tepp, la otra figura que podría jugar su partido en la disputa santafesina es Sergio Massa. Los contactos se intensificaron durante la campaña de Ciudad Futura a nivel provincial. “Está muy metido, pendiente de lo que venimos armando”, dicen sobre el tigrense. El massista Oscar Cachi Martínez, en cuyo armado en la ciudad capital confían, integra la lista de Fuerza Patria.