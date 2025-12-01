Entre Ríos: Rogelio Frigerio y el PJ se unen para impulsar a Cecilia Goyeneche a la Justicia Federal

Mientras el Gobierno apura la negociación para enviar al Senado pliegos para la cobertura de vacantes en la Justicia Federal , en Entre Ríos los tribunales se convirtieron en un hervidero ante la inminente restitución de Cecilia Goyeneche . La política ya empieza a sentir como una piedra en el zapato el asunto que involucra a la exfiscal anticorrupción.

Goyeneche, procuradora adjunta y exfiscal anticorrupción ad-hoc, fue destituida en 2022 por un Jurado de Enjuiciamiento que consideró que había incurrido en mal desempeño al no apartarse de una investigación por contrataciones irregulares en la Legislatura. El fallo se conoció luego de que se comprobara que compartía la propiedad de dos departamentos con uno de los ideólogos del esquema contable que permitió un desfalco de 52,9 millones de dólares al Estado en diez años.

El caso fue un parteaguas en la relación entre la política y la justicia. Goyeneche señaló directamente al entonces gobernador Gustavo Bordet de estar detrás de un complot mediático, político y judicial para sacarla de pista; y agudizó las tensiones hacia el interior de los tribunales, con acusaciones cruzadas entre el Ministerio Público Fiscal y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Sin embargo, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la destitución de Goyeneche por considerar que la conformación del jury había sido irregular y que incurrió en arbitrariedad al apartar al Ministerio Público Fiscal de su rol de acusador y reemplazarlo por un fiscal ad-hoc sorteado de la lista de conjueces del STJ.

Con el fallo sobre la mesa, Goyeneche fue restituida administrativamente y, por estos días, un STJ de conjueces se apresta a confirmarla en su cargo, al menos hasta que un Jurado de Enjuiciamiento con una nueva integración reanalice su conducta.

La inminencia del retorno pleno de la número dos de la Procuración General encendió las alarmas en la política toda. El motivo central se debe a que en Entre Ríos rige el sistema acusatorio, que le asigna el monopolio de la persecución penal a los fiscales.

Goyeneche-Garcia Cecilia Goyeneche y el procurador Jorge Amilcar García.

Hay pavor en el peronismo, que perciben en Goyeneche sed de venganza, e incomodidad en el Gobierno de Rogelio Frigerio, que a mitad de gestión recién ahora se decidió a dar algunos pasos respecto a la relación con el Poder Judicial. En la Casa Gris ven en la figura de Goyeneche la encarnación de la grieta en los tribunales.

En rigor, Frigerio siempre tuvo reparos con Goyeneche, y si alguna vez hizo público un apoyo fue más bien de compromiso y al calor de la campaña que lo hizo gobernador. Hubo sí apoyos explícitos de funcionarios cercanos al mandatario, como Esteban Vitor, actual secretario Legal y Técnico de la Gobernación y –dato no menor– cuñado de quien será elegido presidente del STJ, el vocal Federico Tepsich.

Rogelio Frigerio y el peronismo, unidos

Vitor es uno de los acérrimos defensores de Goyeneche, a tal punto que fue anfitrión de una reunión entre ella y Frigerio en la que, aseguran los maledicentes, el gobernador terminó de confirmar sus prejuicios.

Ante ese escenario, tanto el oficialismo como la oposición se entusiasman con una puerta que abrió la misma Goyeneche: su designación como jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, cargo que está siendo concursado y la tiene como postulante.

El concurso para la cobertura de dos cargos vacantes está en marcha. Se rindieron los exámenes, el jurado ya presentó el informe de las calificaciones respecto de los 57 postulantes y actualmente está en etapa de precalificación en el Consejo de la Magistratura. Goyeneche rankea alto.

“Nadie lo reconocerá públicamente, pero a todos les parece la mejor solución”, admitió ante Letra P un operador con tentáculos a ambos lados de la política y que extiende a la justicia. “Si vuelve, colapsa el sistema”, dramatizó.

Operativo en marcha

A partir del 10 de diciembre, Frigerio no tendrá delegados en el Congreso para un tema tan sensible como es la Justicia Federal, ya que el acuerdo electoral con La Libertad Avanza lo dejó sin un senador propio.

Por eso, algunos voceros del oficialismo creen que el camino a desandar es la Corte Suprema, por vía de Ricardo Lorenzetti, que ya supo jugar a favor de Goyeneche merced a las gestiones de operadores del círculo rojo que le abrieron las puertas nacionales durante y después del jury.

TOF-Parana1

Y apuestan a la rosca del peronismo en el Senado. Quien navega esas aguas es Guillermo Michel, que en principio iba a encabezar la lista de senadores, pero debió conformarse con ser diputado. Al lado de Guillermo Guastavino cuando presidía la estratégica Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Michel fue empapándose de esos temas y luego pasó a prestar servicios para Miguel Pichetto, un operador judicial todo terreno en el Congreso. Por sus manos pasaron todas las negociaciones de pliegos entre 2016 y 2019, y Michel estuvo ahí.

Paradójicamente, a quien menos entusiasma esta opción es a la propia Goyeneche, que se inscribió al concurso para el TOF en un contexto incierto y distinto al actual, pero ahora apuesta a volver fortalecida a su cargo. Tampoco al procurador Jorge Amílcar Luciano García, que apoyó enjundiosamente a su segunda en estos años. En cualquier caso, las cartas están echadas y cada uno buscará su ventaja en este póker.