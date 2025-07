Jubilaciones y discapacidad: Victoria Villarruel invalidó dictámenes y la oposición evalúa sesionar de prepo

Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, de UP, claves para que la oposición tenga mayoría en el Senado.

"El jueves hay sesión", repetían referentes de Unión por la Patria (UP) del Senado este lunes, aun cuando, al cierre de esta nota, ningún bloque la había pedido y Victoria Villarruel , según fuentes del oficialismo, no tiene decidido convocarla aunque haya una solicitud. En ese caso, el peronismo, aliado a otros sectores de la oposición , irá al recinto igual.

La idea de la bancada presidida por José Mayans es tratar los dos proyectos promovidos por los gobernadores para aumentar fondos a las provincias, que tienen firma de todos los bloques y no pasaron por comisiones, por lo que requieren los dos tercios de los presentes para avanzar.

Ocurre que la comisión de Presupuesto fue autoconvocada por UP, porque su titular, el oficialista Ezequiel Atauche , se negó a citarla. El peronismo logró mayoría con la ayuda del radical Martín Lousteau ; y de Guadalupe Tagliaferri , del PRO, cercana a Horacio Rodríguez Larreta . Luego se sumó Pablo Blanco (UCR) y se firmaron los dictámenes.

Este lunes, el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian , firmó una resolución para oficializar que, para Villarruel, esos despachos son apócrifos. "No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable, según el Reglamento del Senado, para validar el tratamiento y dictamen de proyectos", señaló el funcionario.

"Al no haberse garantizado la debida publicidad del acto legislativo -prosiguió-, se directamente la transparencia, la participación y el control ciudadano", completó Giustinian.

Jubilaciones y discapacidad: Unión por la Patria reunió mayoría, pero La Libertad Avanza desconoce los dictámenes



Victoria Villarruel, acorralada

Si la oposición acepta que estos tres proyectos aprobados en la cámara baja no tienen dictámenes debería buscar mayoría especial para aprobarlos, un número que no está garantizado. Hasta la semana pasada, en UP decían que en emergencia en discapacidad y aumentos jubilatorios tienen un techo de 47 votos, uno menos que la mayoría especial. La continuidad de la moratoria ni siquiera cuenta con la sanción garantizada.

Es por eso que la semana pasada UP fue a fondo para dictaminar estos temas con la autoconvocatoria a la comisión de Presupuesto, que Villarruel desconoce. El Senado, además, tiene un reglamento flexible que le permite a la vicepresidenta pisar un pedido de sesión. De hecho, hay una pendiente de la oposición no peronista, con todos los dictámenes pendientes.

Para exigir la apertura del recinto el jueves, la bancada presidida por Mayans planea escudarse en que durante las sesiones preparatorias hay días y horas que son elegidas para las sesiones ordinarias. Entienden que Villarruel está obligada a presidir un sesión en esos momentos si se lo piden y poner en tratamiento los dictámenes vigentes. Hay otro motivo que tiene UP para tomar ese camino: como el Senado desconoce los dictámenes de algunos proyectos, no hay órdenes del día emitidos para incluir en un eventual pedido de sesión. Por lo tanto, la validez de ese trámite se debatirá en el recinto.

El último antecedente de una auto convocatoria en el Senado fue el año pasado, cuando UP pidió una sesión para un jueves, el hemiciclo prendió las luces, pero no hubo mayoría y por lo tanto el debate sobre la legalidad de la reunión fue inocuo. Esta semana la historia sería otra: en el peronismo están convencidos de contar con la mitad más uno de los presentes para sesionar. Sólo necesita tres aliados para llegar a los 37 del cuórum y espera que se sienten Tagliaferri y varios radicales.

Si hubiera muchas ausencias, sería más fácil alcanzar los dos tercios de los presentes para tratar los proyectos, validar los dictámenes discutidos y avalar los dos proyectos para sumar fondos a las provincias, que no pasaron por comisiones.

Uno propone la coparticipación de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y otro la del impuesto a los combustibles. Como fueron firmados por todos los bloques, se estima que no será difícil que reúnan mayorías especiales para sus tratamientos. LLA resiste en soledad: el aliado oficialista Juan Carlos Romeroanunció que pedirá modificaciones.

Milei perdió el control de ambos recintos

No puede garantizar el blindaje a un veto

Cierres electorales y mala praxis

¿Hasta dónde se animan los gobernadores?



Milei perdió el control de ambos recintos

No puede garantizar el blindaje a un veto

Cierres electorales y mala praxis

¿Hasta dónde se animan los gobernadores?



Sin brújula

Como explicó Letra P, Javier Milei dejó de dar instrucciones al Congreso y el oficialismo quedó a ciegas, sin una hoja de ruta precisa sobre cómo resistir los embates opositores. En el Senado, el desconcierto es mayor porque Villarruel no tiene una relación fluida con la Casa Rosada, donde sólo le responde el teléfono el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Atauche tiene su propio vínculo con Karina Milei y también con Santiago Caputo, quien no tiene otro objetivo que mantener el Senado sin actividad. La semana pasada, el jujeño no fue a la comisión de Presupuesto autoconvocada por la oposición y, cuando supo que había mayoría, informó que citaría a un plenario el martes.

El encargado de enviar el mensaje fue el oficialista Bartolomé Abdala, quien es además presidente provisional, o sea, debería presidir la sesión el jueves si no asiste Villarruel. Si sólo hay presencias de UP, puede presidir la sesión la vicepresidenta Silvia Sapag.

En el peronismo no creen que el resto de la oposición se anime a dejar sus bancas vacías. De hecho, la semana pasada, la UCR firmó el dictamen de emergencia en discapacidad con disidencia en la comisión de Población y Desarrollo Humano, aún después de expresar diferencias, como la creación de una nueva pensión.

Víctor Zimmermann y Eduardo Vischi se vieron intimidados por organizaciones del sector, que este jueves marcharán a la puerta del Congreso para exigir la sanción de la ley. Si no hay sesión, buscarán culpables.