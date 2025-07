Jubilaciones: con ayuda de una senadora de Larreta, Unión por la Patria dio un paso para dictaminar aumentos

Después de dos horas de discusión y un intento fallido del oficialismo de posponer el debate, Unión por la Patria (UP) logró presentar proyectos de dictámenes en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado sobre dos temas que ya fueron aprobados en Diputados: el aumento de las jubilaciones y la continuidad de la moratoria previsional.

UP llegó a la reunión con el objetivo de acelerar los dictámenes, que para oficializarse aún requieren las firmas de la Comisión de Presupuesto. Su titular, el oficialista Ezequiel Atauche , no tiene decidido reunirla. El peronismo tiene plan B: pedirá una sesión y buscará los dos tercios, para lo que requiere respaldo de los habituales aliados del oficialismo, que son el PRO, la UCR y los partidos provinciales.

Hay versiones de que este miércoles podría haber un intento, en la continuidad de la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quien ya avisó que no estará presente .

Este martes, la presentación del proyecto de UP llegó tras una feroz discusión entre sus referentes y la presidenta de la Comisión, Carmen Álvarez Rivero , quien en un paso de baile que rozó el ridículo, se levantó dos veces del estrado para terminar el debate, pero como nadie la siguió tuvo que volver a sentarse para que la reunión no quedara a cargo del vice, el peronista Mariano Recalde .

La pelea por la jubilaciones

La comisión había sido convocada para constituirse, pero luego de elegir autoridades Recalde sorprendió con su propuesta para incorporar expedientes y dictaminarlos. Provocó el primer intento de Álvarez Rivero por abandonar la sala, pero nadie la siguió. Su escolta en la jugada fue Atauche, quien si bien no integra la comisión estuvo para pilotear la estrategia oficial.

"Usted no tiene que aceptar mociones antireglamentarias", instruyó el jujeño a la cordobesa, quien durante dos horas se negó sistemáticamente a poner en consideración la propuesta de Recalde. Se excusaba en que la reunión convocada tenía otros objetivos.

Les cuento algo sobre este hecho porque puede parecer menor pero no lo es. Como vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión pedí que tratemos dos proyectos: la moratoria y el aumento para jubilados y pensionados. Los dos tienen media sanción de Diputados.



La presidenta… pic.twitter.com/HPfIChOFrk — Mariano Recalde (@marianorecalde) July 1, 2025

Atauche la ayudaba con lecturas del reglamento que le acercaba el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian. Uno de sus argumentos fue que el artículo 89 pide dictaminar en plenarios cuando los proyectos se giran a más de una comisión.

El debate tuvo momentos caricaturescos, con risotadas de senadores de UP por el capricho de Álvarez Rivero en no tomar en cuenta las mociones, sin importar la decisión de la mayoría de la comisión, que es la que en definitiva define el destino de las reuniones. Cuando la cordobesa se paró por segunda vez, volvió al estrado tras una dura discusión con Tagliaferri, su compañera de bloque, quien la acusó de querer ejercer una dictadura. Una vez sentada, la titular de la Comisión perdió la paciencia y llegó a tironearle el micrófono de escritorio a Recalde, una escena que bordeó la violencia.

Además de la moción del extitular de Aerolíneas, estuvo la del radical Eduardo Vischi (UCR), para continuar el debate este miércoles a las 17. "Lo ideal sería debatir, pero no dictaminarlo. Debe ser una discusión larga", trató de mediar el correntino. Tanto era el caos, que, sin integrar la comisión, el radical Martín Lousteau fue a la sala y pidió hablar.

"Si hay un compromiso del presidente de la comisión de Presupuesto (por Atauche), se puede convocar a un plenario ahora mismo", exigió una y otra vez. Pero el jujeño siguió firme con su idea de ganar tiempo como sea. "Esta reunión fue citada con otro objetivo: ¡No se puede cercenar la palabra de los senadores!", fue uno de sus últimos argumentos.

Debate abierto

Álvarez Rivero, finalmente, tuvo que ceder ante la presión de la oposición -aliados o no- porque pese a su insistencia nadie abandonaba sus bancas y facilitaban el cuórum. La senadora repitió más de diez veces la necesidad de dar un debate "en profundidad" sobre jubilaciones, en vez de pasar a las firmas los proyectos. No lo logró y la moción de Recalde se impuso, con nueve manos levantadas.

Colaboraron los ocho UP (Recalde, Carlos Linares, Silvia Sapag, Daniel Bensusán, María Eugenia Duré, Alicia Kirchner, Fernando Salino y Oscar Parrilli). Tagliaferri no firmó los despachos, anticipó que "emitirá opinión".

Al rúbrica de la mitad más uno de los miembros de la comisión, el dictamen puede avanzar, por eso el aporte de la legisladora electa fue clave. Pero el documento no estará listo para tratarse en el recinto hasta que no se reúna la comisión de Presupuesto y aporte la firma de más de la mitad de sus miembros. Sólo así puede haber un orden del día. Atauche no tiene previsto permitir ese trámite en el corto plazo.

Los proyectos en discusión fueron aprobados el último 4 de junio en Diputados. Uno aumenta un 7,2% los haberes previsionales y sube el bono de 70 a 110 mil pesos. El otro extiende por dos años la moratoria previsional, que permite acceder a una jubilación a quien no completó los aportes.

Milei anunció que vetará ambos si se convierten en ley, una decisión que sólo puede ser revertida con dos tercios de ambas cámaras. En el caso del incremento de las jubilaciones, UP cree que puede conseguirlos. Por eso si la comisión de Presupuesto no se reúne, el peronismo pedirá una sesión para tratar los expedientes y buscar una mayoría especial. Es la pelea que se viene.