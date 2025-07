Los aliados de LLA avalan sumar partidas a los gobernadores, pero exigen que no las usen en gastos corrientes

Los bloques aliados de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado respaldan tratar cuanto antes los proyectos para aumentar el giro de fondos a las provincias, pero en caso de haber sesión esta semana pedirán en el recinto que los gobernadores no puedan utilizar el dinero para cubrir gastos corrientes.

Como anticipó Letra P, el bloque Unión por la Patria (UP) pretende sesionar este jueves, pero aún no solicitó abrir el recinto. Recién este lunes presentaría el pedido, que Victoria Villarruel podría ignorar al menos por unos días, porque el reglamento del Senado la habilita a cambiar la fecha de una sesión pedida por la oposición. En ese caso, UP podría ir igual al recinto y exigir una sesión ordinaria.