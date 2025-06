Victoria Villarruel resiste la presión opositora para sesionar antes del receso invernal

Estas dos últimas iniciativas fueron aprobadas en Diputados y el oficialismo congeló su tratamiento en Comisiones del Senado. Como anticipó Letra P , Unión por la Patria (UP) no descarta pedir una sesión especial para que sean tratadas en el recinto, con la expectativa de aprobarlas con dos tercios.

UP aún no pidió sesión, porque esta semana no tendrá a la mayoría de su plantel en Buenos Aires. Sólo un puñado de referentes asistirá a la sesión especial del jueves a las 11, cuando brinde el informe el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El miércoles, en el Senado habrá un plenario de comisiones para discutir la ampliación de la Corte Suprema, por ahora sin expectativas de dictámenes.